विझिंजम बंदरगाह ने रचा इतिहास, भारत का सबसे गहरा ड्राफ्ट लेकर 500वां जहाज पहुंचा

एमएससी वेरोना विझिंजम बंदरगाह पर आगमन करने वाला 500वां जहाज है, जो पोर्ट के संचालन के पहले 10 महीनों में एक बड़ी उपलब्धि है.

Kerala Vizhinjam Port sets national record for deepest draft container vessel ever handled in India
विझिंजम बंदरगाह ने रचा इतिहास, भारत का सबसे गहरा ड्राफ्ट लेकर 500वां जहाज पहुंचा
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 2:10 PM IST

तिरुवनंतपुरम: अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) द्वारा विकसित और संचालित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है. मंगलवार को कंटेनर जहाज एमएससी वेरोना 17.1 मीटर के ड्राफ्ट के साथ विझिंजम पोर्ट पर पहुंचा, जिसने भारत में अब तक के सबसे गहरे ड्राफ्ट वाले कंटेनर जहाज का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया.

यह ऐतिहासिक घटना एमएससी वेरोना (MSC Verona) के विझिंजम पोर्ट पर सेवा देने वाला 500वां पोत बनने के साथ हुई है - जो दिसंबर 2024 में पोर्ट के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के मात्र 10 महीनों के भीतर एक बड़ी उपलब्धि है. विझिंजम पोर्ट में संचालित 500 पोतों में से 28 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स (यूएलसीवी) हैं, जो किसी एक भारतीय बंदरगाह पर अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है.

विझिंजम बंदरगाह पर कंटेनर जहाज एमएससी वेरोना का आगमन
विझिंजम बंदरगाह पर कंटेनर जहाज एमएससी वेरोना का आगमन

इस छोटी सी अवधि में, विझिंजम पोर्ट ने पहले ही 1.1 मिलियन टीईयू (twenty equivalent units) का संचालन कर लिया है, जो इसकी प्रारंभिक अनुमानित वार्षिक क्षमता से कहीं अधिक है. ये आंकड़े भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में इस बंदरगाह के रणनीतिक महत्व और वैश्विक व्यापार को गति देने में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हैं.

18-20 मीटर की प्राकृतिक गहराई और न्यूनतम तटीय बहाव के साथ, विझिंजम पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को समायोजित कर रहा है. इसकी क्षमताएं इसे तेजी से भारत के प्रमुख गहरे पानी के ट्रांसशिपमेंट केंद्र में बदल रही हैं, जो देश को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों से निर्बाध रूप से जोड़ रहा है और वैश्विक शिपिंग उद्योग में इसकी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है.

विझिंजम बंदरगाह पर कंटेनर जहाज एमएससी वेरोना का आगमन
विझिंजम बंदरगाह पर कंटेनर जहाज एमएससी वेरोना का आगमन

विझिंजम पोर्ट की उपलब्धियां भारत की उभरती समुद्री क्षमता को दर्शाती हैं कि कैसे विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और रणनीतिक योजनाएं वाणिज्य, व्यापार और संपर्क के नए अवसर खोल रही हैं. जैसे-जैसे यह बंदरगाह नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यह वैश्विक नौवहन और व्यापार नेटवर्क में एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है.

केरल के बंदरगाह मंत्री वीएन वासवन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इतने कम समय में विझिंजम अंतररष्ट्रीय बंदरगाह पर 500 जहाजों का आगमन वैश्विक माल यातायात में बंदरगाह के बढ़ते महत्व को दर्शाता है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिसंबर 2024 में बंदरगाह के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद से केवल 10 महीनों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है, जिससे भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में विझिंजम पोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया.

यह भी पढ़ें- भारत 2030 तक विश्व के शीर्ष 10 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होगा: सर्बानंद सोनोवाल

