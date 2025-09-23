ETV Bharat / bharat

विझिंजम बंदरगाह ने रचा इतिहास, भारत का सबसे गहरा ड्राफ्ट लेकर 500वां जहाज पहुंचा

तिरुवनंतपुरम: अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) द्वारा विकसित और संचालित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है. मंगलवार को कंटेनर जहाज एमएससी वेरोना 17.1 मीटर के ड्राफ्ट के साथ विझिंजम पोर्ट पर पहुंचा, जिसने भारत में अब तक के सबसे गहरे ड्राफ्ट वाले कंटेनर जहाज का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. यह ऐतिहासिक घटना एमएससी वेरोना (MSC Verona) के विझिंजम पोर्ट पर सेवा देने वाला 500वां पोत बनने के साथ हुई है - जो दिसंबर 2024 में पोर्ट के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के मात्र 10 महीनों के भीतर एक बड़ी उपलब्धि है. विझिंजम पोर्ट में संचालित 500 पोतों में से 28 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स (यूएलसीवी) हैं, जो किसी एक भारतीय बंदरगाह पर अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है. विझिंजम बंदरगाह पर कंटेनर जहाज एमएससी वेरोना का आगमन (ETV Bharat) इस छोटी सी अवधि में, विझिंजम पोर्ट ने पहले ही 1.1 मिलियन टीईयू (twenty equivalent units) का संचालन कर लिया है, जो इसकी प्रारंभिक अनुमानित वार्षिक क्षमता से कहीं अधिक है. ये आंकड़े भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में इस बंदरगाह के रणनीतिक महत्व और वैश्विक व्यापार को गति देने में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हैं.