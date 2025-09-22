केरल में कुलपतियों को हटाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, पहले जांच पैनल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में गवर्नर की याचिका पर होगी सुनवाई
केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की याचिका पर सुनवाई से पहले शीर्ष अदालत, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट का इंतजार करेगी.
Published : September 22, 2025 at 4:46 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की उस याचिका पर सुनवाई से पहले, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की सिफारिश करने वाले पैनल से हटाने की मांग की गई है. शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट का इंतजार करना बेहतर होगा.
राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया.
अटॉर्नी जनरल ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया और पीठ से राज्यपाल की याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया. शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि समिति की सिफारिशें प्रस्तुत होने के बाद कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, यह प्रश्न जटिलताएं पैदा कर सकता है.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन आवेदनों को इस मामले में न्यायमूर्ति धूलिया की किसी भी प्रक्रिया में बाधा डालने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और कहा कि एक अन्य पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश ने कुलाधिपति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बहाल कर दिया है. वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कुलपति विवाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित को नियुक्त किया था.
हालांकि, पीठ ने हाल ही में अपने आदेश के एक भाग को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति ललित के नेतृत्व वाली समिति को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वरीयता क्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है.
अटॉर्नी जनरल के मुताबिक, यह संशोधन नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को कुलाधिपति के रूप में प्रभावी रूप से बहाल करता है, जिससे केरल पैनल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं.
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, "क्या हमें न्यायमूर्ति धूलिया की रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए?" पीठ ने संकेत दिया कि समिति के निष्कर्ष मिलने के बाद ही वह समग्र दृष्टिकोण अपनाएगी. पीठ ने कहा कि वह रिपोर्ट आने तक तौर-तरीकों पर काम करेगी और संतुलन बनाए रखेगी. पीठ ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, "हम रिपोर्ट और संशोधित आदेश पर गौर करेंगे..."
इस महीने की शुरुआत में, केरल के राज्यपाल ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपतियों की चयन प्रक्रिया से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बाहर रखने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था.
शीर्ष न्यायालय ने 18 अगस्त को अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) के चयन के लिए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और कहा कि उनके चयन में मुख्यमंत्री की भूमिका है.
राज्यपाल की याचिका में दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की पूरी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और "पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष एवं अन्य" मामले का हवाला दिया गया, जिसके निर्देशों को वर्तमान मामले में लागू किया गया है.
राज्यपाल, जो दोनों सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, की याचिका में तर्क दिया गया कि दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं मानी.
याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1979 की धारा 8(1) के अनुसार, चयन प्रक्रिया में राज्य के मंत्री की भूमिका होगी.
याचिका में तर्क दिया गया है कि चूँकि पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति में मंत्री चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इसलिए इस न्यायालय ने मुख्यमंत्री को भी उक्त प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है.
हालांकि, याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियमों - ए पी जे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय अधिनियम - में कुलपतियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश के लिए चयन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा मंत्री या राज्य सरकार को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है.
याचिका में मांग की गई है, "अतः, इस आवेदन में 18 अगस्त के आदेश में उल्लिखित कुलपतियों के चयन में मुख्यमंत्री की भूमिका को इस न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है."
