केरल में कुलपतियों को हटाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, पहले जांच पैनल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में गवर्नर की याचिका पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की उस याचिका पर सुनवाई से पहले, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की सिफारिश करने वाले पैनल से हटाने की मांग की गई है. शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट का इंतजार करना बेहतर होगा.

राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया.

अटॉर्नी जनरल ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया और पीठ से राज्यपाल की याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया. शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि समिति की सिफारिशें प्रस्तुत होने के बाद कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, यह प्रश्न जटिलताएं पैदा कर सकता है.

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन आवेदनों को इस मामले में न्यायमूर्ति धूलिया की किसी भी प्रक्रिया में बाधा डालने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और कहा कि एक अन्य पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश ने कुलाधिपति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बहाल कर दिया है. वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कुलपति विवाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित को नियुक्त किया था.

हालांकि, पीठ ने हाल ही में अपने आदेश के एक भाग को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति ललित के नेतृत्व वाली समिति को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वरीयता क्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है.

अटॉर्नी जनरल के मुताबिक, यह संशोधन नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को कुलाधिपति के रूप में प्रभावी रूप से बहाल करता है, जिससे केरल पैनल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं.

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, "क्या हमें न्यायमूर्ति धूलिया की रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए?" पीठ ने संकेत दिया कि समिति के निष्कर्ष मिलने के बाद ही वह समग्र दृष्टिकोण अपनाएगी. पीठ ने कहा कि वह रिपोर्ट आने तक तौर-तरीकों पर काम करेगी और संतुलन बनाए रखेगी. पीठ ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, "हम रिपोर्ट और संशोधित आदेश पर गौर करेंगे..."

इस महीने की शुरुआत में, केरल के राज्यपाल ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपतियों की चयन प्रक्रिया से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बाहर रखने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था.