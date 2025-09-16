ETV Bharat / bharat

आदिवासी परिवार की दयनीय स्थिति, नहीं मिला पक्का घर, 21 लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर

केरल के मलप्पुरम में एक आदिवासी परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है. परिवार के 21 सदस्य एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं.

Kerala tribal family 21 Members lived In a Small Hut in Nilambur of Malappuram
आदिवासी परिवार की दयनीय स्थिति, नहीं मिला पक्का घर, 21 लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 6:58 PM IST

मलप्पुरम: छोटी सी झोपड़ी, जहां एक मां, बच्चों, भतीजों और पोते-पोतियों समेत 21 लोग रहते हैं. एक व्यक्ति रात में बकरियों की झोपड़ी में सोता है. सोने की जगह न होने के कारण, कई सदस्य बैठकर सोते हैं. केरल के मलपुरम जिले के नीलांबुर में रहने वाले इस आदिवासी परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है.

केंद्र और राज्य सरकारें जहां आदिवासी कल्याण के नाम पर करोड़ों खर्च करने का दावा करती हैं, लेकिन इस परिवार के 21 सदस्य बिना सोने-लेटने की जगह के जी रहे हैं. यह आदिवासी परिवार चलियार ग्राम पंचायत कार्यालय से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर रहता है.

चलियार पंचायत ( Chaliyar Panchayat) के इस आदिवासी परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है. इस झोपड़ी में 21 लोग रहते हैं, जिनमें कुरुम्बियाम्मा, उनके बच्चे, भतीजियां और पोते-पोतियां शामिल हैं. परिवार के सदस्य इस छोटे से घर में ठूंस-ठूंस कर रहते हैं, जहां सुविधाएं बहुत कम हैं. हर कमरे में छह-सात लोग सोते हैं.

परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य 88 वर्षीय कुरुम्बियाम्मा कई रातें कुर्सी पर सोती हैं क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं है. कुरुम्बियाम्मा के बच्चों ने घर और ज़मीन के लिए आवेदन किया है, लेकिन अधिकारियों ने उसपर कोई कार्रवाई नहीं की. कुरुम्बियाम्मा ने कहा, "मैं वर्षों से पंचायत और संबंधित अधिकारियों को घर निर्माण और अन्य लाभों के लिए कई बार आवेदन दे रही हूं, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है." कुरुम्बियाम्मा ने निराश आंखों से कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कब तक यह दयनीय जीवन जीना पड़ेगा.

परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने पंचायत और आईटीडीपी (एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना) कार्यालय में कई बार घर और जमीन आवंटन के लिए आवेदन दिया है, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. हालांकि, पंचायत का कहना है कि घर के लिए अब तक आवेदन नहीं मिला है और अभी तक कोई अन्य शिकायत नहीं मिली है.

घटना का संज्ञान लेते हुए, विधायक पीके बशीर ने कहा कि वह तुरंत मामले में हस्तक्षेप करेंगे और कार्रवाई की जाएगी. विधायक ने कहा कि यह मामला अभी उनके ध्यान में आया है. उन्होंने आगे कहा कि वह संबंधित अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करने का निर्देश देंगे.

आईटीडीपी के जिला परियोजना अधिकारी पी. इस्माइल और जनजाति विस्तार अधिकारी (टीईओ) मुहम्मद शाहिद ने पिछले दिनों घर का दौरा किया. उन्होंने कहा कि वे मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे, लेकिन तत्काल कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा. परिवार और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि परिवार की समस्या का जल्द ही समाधान निकलेगा.

