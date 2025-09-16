ETV Bharat / bharat

आदिवासी परिवार की दयनीय स्थिति, नहीं मिला पक्का घर, 21 लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर

मलप्पुरम: छोटी सी झोपड़ी, जहां एक मां, बच्चों, भतीजों और पोते-पोतियों समेत 21 लोग रहते हैं. एक व्यक्ति रात में बकरियों की झोपड़ी में सोता है. सोने की जगह न होने के कारण, कई सदस्य बैठकर सोते हैं. केरल के मलपुरम जिले के नीलांबुर में रहने वाले इस आदिवासी परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है.

केंद्र और राज्य सरकारें जहां आदिवासी कल्याण के नाम पर करोड़ों खर्च करने का दावा करती हैं, लेकिन इस परिवार के 21 सदस्य बिना सोने-लेटने की जगह के जी रहे हैं. यह आदिवासी परिवार चलियार ग्राम पंचायत कार्यालय से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर रहता है.

चलियार पंचायत ( Chaliyar Panchayat) के इस आदिवासी परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है. इस झोपड़ी में 21 लोग रहते हैं, जिनमें कुरुम्बियाम्मा, उनके बच्चे, भतीजियां और पोते-पोतियां शामिल हैं. परिवार के सदस्य इस छोटे से घर में ठूंस-ठूंस कर रहते हैं, जहां सुविधाएं बहुत कम हैं. हर कमरे में छह-सात लोग सोते हैं.

परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य 88 वर्षीय कुरुम्बियाम्मा कई रातें कुर्सी पर सोती हैं क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं है. कुरुम्बियाम्मा के बच्चों ने घर और ज़मीन के लिए आवेदन किया है, लेकिन अधिकारियों ने उसपर कोई कार्रवाई नहीं की. कुरुम्बियाम्मा ने कहा, "मैं वर्षों से पंचायत और संबंधित अधिकारियों को घर निर्माण और अन्य लाभों के लिए कई बार आवेदन दे रही हूं, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है." कुरुम्बियाम्मा ने निराश आंखों से कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कब तक यह दयनीय जीवन जीना पड़ेगा.