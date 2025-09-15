ETV Bharat / bharat

केरल सरकार की STHREE पहल, 5,415 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू होगी 'वेलनेस क्लीनिक'

केरल सरकार देश में पहली बार स्वास्थ्य केंद्रों में इस तरह की क्लीनिक शुरू करने जा रही है.

STHREE initiative of Kerala Government
केरल सरकार की STHREE पहल (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 6:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, केरल सरकार सभी 5,415 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 'वेलनेस क्लीनिक' प्रारंभ करने जा रही है. "स्ट्रेंथनिंग हर टू एम्पावर एवरीवन (STHREE)" नामक यह पहल राज्य भर की महिलाओं को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी. केरल सरकार देश में पहली बार यह अनूठी पहल करने जा रही है.

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज 16 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के पल्लीथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्यव्यापी अभियान को लॉन्च करेंगी. इस अवसर पर केंद्र में सुबह 9 बजे से एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा.

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक 5,000 निवासियों के लिए पड़ोस के अस्पताल के रूप में कार्य करते हैं.

एसटीआरईई क्लीनिक इन केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेवाओं का विस्तार करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जिसमें स्क्रीनिंग शिविर और विशेषज्ञ परामर्श शामिल हैं.

STHREE क्लीनिकों का कामकाज
एसटीआरईई क्लीनिक प्रत्येक मंगलवार को संचालित किए जाएंगे. इस दौरान एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

Health Minister Veena George
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज (ETV Bharat)

इस अभियान में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं के लिए टारगेट स्वास्थ्य जांच और परिवार स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ परामर्श के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल होंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने सभी महिलाओं से इन स्वास्थ्य केंद्रों का लाभ उठाने का आग्रह किया है.

केरल ने हीमोफीलिया के इलाज में उपलब्धि हासिल की
एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि के रूप में, केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने एक महिला हीमोफिलिक रोगी को एमिसिजुमैब प्रोफिलैक्सिस उपचार दिया है.

त्रिशूर की 32 वर्षीय महिला का उपचार त्रिशूर मेडिकल कॉलेज की एक मेडिकल टीम की सावधानीपूर्वक निगरानी में, गहन मूल्यांकन और परामर्श के बाद शुरू किया गया.

मरीज, जिसका फैक्टर आठ स्तर, एक फीसदी से भी कम था, का शुरू में वॉन विलेब्रांड रोग के लिए इलाज किया गया था. बाद में रक्त परीक्षण से उसकी स्थिति हीमोफ़ीलिया ए होने की पुष्टि हुई.

इससे पहले भी उसे अत्यधिक रक्तस्राव के कारण गर्भाशय की सर्जरी करानी पड़ी थी और वह लगातार दर्द और जोड़ों की विकृति से पीड़ित थी, जिससे अब उसे राहत मिली है. राज्य सरकार की आशाधारा योजना के तहत एमिसिजुमैब प्रोफिलैक्सिस इलाज निःशुल्क प्रदान किया जाता है.

बता दें कि केरल 18 साल से कम उम्र के सभी हीमोफीलिया रोगियों को यह जीवन बदल देने वाली दवा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य था. इस कदम से रक्तस्राव और अस्पताल जाने की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है. राज्य में वर्तमान में 500 से अधिक मरीज इस अभिनव इलाज का लाभ ले रहे हैं.

वीना जॉर्ज ने कहा कि यह राज्य के हीमोफीलिया इलाज परिदृश्य में एक बड़ी प्रगति है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस नई पद्धति का रोगियों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है.

केरल 2025 में महिलाओं में रक्तस्राव विकारों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश विकसित करने वाला पहला राज्य भी था. वहीं सरकार महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव का शीघ्र पता लगाने और इलाज की सुविधा के लिए नए STHREE क्लीनिकों के माध्यम से एक विशेष कार्यक्रम भी तैयार कर रही है.

हीमोफीलिया एक दुर्लभ वंशानुगत आनुवंशिक विकार है जो रक्त में थक्का जमाने वाले कारकों की कमी के कारण होता है, जिससे अनियंत्रित रक्तस्राव होता है. यह आमतौर पर पुरुषों को प्रभावित करता है क्योंकि एक्स गुणसूत्र में आनुवंशिक दोष होता है, और आमतौर पर महिलाएं इसकी वाहक होती हैं. महिलाओं में यह रोग अत्यंत दुर्लभ है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल के आदिवासी गांव का हालः एंबुलेंस पर चढ़ाने के लिए दो किमी खाट पर टांगकर ले जाते लोग

For All Latest Updates

TAGGED:

JANAKEEYA AAROGYA KENDRAHEALTH MINISTER VEENA GEORGEKERALA LAUNCHES STHREE CINICSHAEMOPHILIA TREATMENTWOMEN HEALTHCARE SERVICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.