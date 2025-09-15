ETV Bharat / bharat

केरल सरकार की STHREE पहल, 5,415 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू होगी 'वेलनेस क्लीनिक'

केरल सरकार की STHREE पहल ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

तिरुवनंतपुरम: महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, केरल सरकार सभी 5,415 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 'वेलनेस क्लीनिक' प्रारंभ करने जा रही है. "स्ट्रेंथनिंग हर टू एम्पावर एवरीवन (STHREE)" नामक यह पहल राज्य भर की महिलाओं को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी. केरल सरकार देश में पहली बार यह अनूठी पहल करने जा रही है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज 16 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के पल्लीथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्यव्यापी अभियान को लॉन्च करेंगी. इस अवसर पर केंद्र में सुबह 9 बजे से एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक 5,000 निवासियों के लिए पड़ोस के अस्पताल के रूप में कार्य करते हैं. एसटीआरईई क्लीनिक इन केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेवाओं का विस्तार करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जिसमें स्क्रीनिंग शिविर और विशेषज्ञ परामर्श शामिल हैं. STHREE क्लीनिकों का कामकाज

एसटीआरईई क्लीनिक प्रत्येक मंगलवार को संचालित किए जाएंगे. इस दौरान एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज (ETV Bharat) इस अभियान में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं के लिए टारगेट स्वास्थ्य जांच और परिवार स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ परामर्श के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल होंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने सभी महिलाओं से इन स्वास्थ्य केंद्रों का लाभ उठाने का आग्रह किया है. केरल ने हीमोफीलिया के इलाज में उपलब्धि हासिल की

एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि के रूप में, केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने एक महिला हीमोफिलिक रोगी को एमिसिजुमैब प्रोफिलैक्सिस उपचार दिया है.