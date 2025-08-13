ETV Bharat / bharat

केरल: वोटर लिस्ट विवाद के बीच BJP सांसद सुरेश गोपी पहुंचे अपने निर्वाचन क्षेत्र - KERALA VOTER LIST CONTROVERSY

केरल के त्रिशूर में मतदाता सूची विवाद को लेकर राजनीतिक तनाव चरम पर है. ऐसे समय में सांसद की एंट्री हुई है.

Published : August 13, 2025 at 11:59 AM IST

त्रिशूर: मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा नेता और त्रिशूर के सांसद सुरेश गोपी अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंच गए. वह आज सुबह 9:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस से त्रिशूर रेलवे स्टेशन पहुँचे. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका भव्य स्वागत किया.

सांसद सुरेश गोपी देर रात दिल्ली से उड़ान भरकर तिरुवनंतपुरम आए. उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया. उनका यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब त्रिशूर में राजनीतिक तनाव चरम पर है. अपने आगमन पर सुरेश गोपी सबसे पहले अश्विनी अस्पताल गए और पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले.

इसके बाद वे अपने कैंप कार्यालय जाएँगे. सुरेश गोपी आज पुलिस कार्रवाई के विरोध में शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय तक आयोजित एक मार्च में शामिल होंगे. इस मार्च का नेतृत्व के. सुरेंद्रन और शोभा सुरेंद्रन सहित वरिष्ठ भाजपा नेता करेंगे. हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब मंगलवार को सीपीएम चेरूर क्षेत्र समिति ने मतदाता सूची मुद्दे और ननों की गिरफ्तारी को लेकर सुरेश गोपी के कार्यालय तक मार्च निकाला और उनके इस्तीफे की मांग की. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विपिन नाम के एक सीपीएम कार्यकर्ता ने कैंप कार्यालय के बोर्ड पर काला तेल डालकर उसे तोड़ दिया.

जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीपीएम जिला समिति कार्यालय तक मार्च निकाला. इसके परिणामस्वरूप पुलिस के साथ झड़प हुई. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. इसमें जिला अध्यक्ष जस्टिन सेबेस्टियन सहित कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए. उनके सिर में चोट आई. आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में सीपीएम कार्यकर्ता विपिन को गिरफ्तार किया था, लेकिन सीपीएम नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उसे रिहा कर दिया गया.

त्रिशूर में राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने भाजपा नेता और सांसद सुरेश गोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. उन पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपना वोट स्थानांतरित करने के लिए फर्जी हलफनामा पेश किया था. यह विवाद एक शिकायत पर केंद्रित है कि त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र से विजयी सुरेश गोपी ने गलत जानकारी देकर अपना वोट जिले में स्थानांतरित कर दिया. इस विवाद के बीच में कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि उनके भाई सुभाष गोपी के भी कोल्लम और त्रिशूर दोनों जगहों पर वोट हैं.

मतदाता सूची विवाद के कारण शहर में कई विरोध प्रदर्शन हुए. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से मंगलवार को भाजपा कार्यालय तक एक मार्च का नेतृत्व किया. इसके जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीपीएम कार्यालय तक मार्च निकाला जिससे दोनों दलों के बीच तनाव और बढ़ गया.

