कुत्तों के हमले से बचने के लिए लोगों को कर रहा था जागरूक, काले कुत्ते ने एक्टर पर किया हमला
आवारा कुत्तों के आतंक पर आधारित एक नाटक के दौरान एक्टर को आवारा कुत्ते ने काट लिया.
Published : October 7, 2025 at 2:58 PM IST
केरल: कुत्तों के हमले के खिलाफ जागरूकता नाटक के दौरान एक आवारा कुत्ते ने थिएटर कलाकार को काट लिया. यह चौकाने वाला मामला केरल के कन्नूर जिले से आई है. यहां आवारा कुत्तों के हमलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित एक नुक्कड़ नाटक के दौरान एक थिएटर कलाकार को कुत्ते ने काट लिया. यह घटना, जो चौंकाने वाली और भयावह दोनों थी, जो मंगलवार रात को हुई.
आवारा कुत्तों के आतंक पर आधारित एक नाटक के दौरान, कंडाक्कई के रहने वाले और जाने-माने रंगमंच कलाकार, अभिनेता पी. राधाकृष्णन को मंच पर एक कुत्ते ने काट लिया. यह घटना रात करीब 8 बजे कंडाक्कई स्थित कृष्णपिल्ला मेमोरियल लाइब्रेरी में हुई. यहां एक जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत एकल नाटक 'पेकालम' का मंचन किया जा रहा था.
नाटक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद, कथित तौर पर एक काला कुत्ता भौंकते हुए मंच पर आया और राधाकृष्णन के दाहिने पैर पर काट लिया और फिर वहां से भाग गया. उस समय, बैकग्राउंड में कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ जानवर से बचने के उपाय बताए जा रहे थे. पीड़ित राधाकृष्णन ने कहा, "साउंड इफेक्ट में एक बच्चे पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला किया जा रहा था, ठीक उसी समय असली कुत्ता दौड़कर आया और मुझे काट लिया."
कुत्ते के काटने को दर्शकों ने इसे नाटक का एक हिस्सा समझ लिया
काटे जाने के बावजूद, अभिनेता मंच से नहीं हटा और न ही अपना एक्टिंग रोका. दर्शकों को समझ में कुछ नहीं आया. उन्हें लगा कि,असली कुत्ते का आना और एक्टर को काटना नाटक का हिस्सा था. जबकि मामला कुछ और ही था.
राधाकृष्णन ने बताया कि, लोगों को लगा कि कुत्ते का आना पहले से तय था. उन्होंने लगभग 10 मिनट तक दर्द सहा और आयोजकों को सूचित करने से पहले नाटक पूरा किया. जब सच्चाई सामने आई, तो दर्शक हैरान रह गए. बाद में राधाकृष्णन का परियारम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज हुआ. उन्होंने अपना टीकाकरण शुरू कर दिया है. उन्होंने आगे कहा, "नाटक के अलावा, हमने केरल में आवारा कुत्तों के आतंक की कठोर सच्चाई देखी. एक सक्रिय रंगमंच कलाकार, राधाकृष्णन अब तक पांच बार पेकालम का मंचन कर चुके हैं.
केरल में आवारा कुत्तों का बढ़ता खतरा
केरल में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं. राज्य विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में आवारा कुत्तों के हमलों के 3.16 लाख (316,000) मामले सामने आए. इसी अवधि में रेबीज संक्रमण से 26 मौतें हुईं.
तिरुवनंतपुरम में कुत्तों के काटने के सबसे ज्यादा 50,870 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद कोल्लम में 37,618 मामले दर्ज किए गए. इस घटना ने एक बार फिर राज्य भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को उजागर किया है, जबकि जागरूकता अभियान जारी है.
