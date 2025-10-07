ETV Bharat / bharat

कुत्तों के हमले से बचने के लिए लोगों को कर रहा था जागरूक, काले कुत्ते ने एक्टर पर किया हमला

केरल: कुत्तों के हमले के खिलाफ जागरूकता नाटक के दौरान एक आवारा कुत्ते ने थिएटर कलाकार को काट लिया. यह चौकाने वाला मामला केरल के कन्नूर जिले से आई है. यहां आवारा कुत्तों के हमलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित एक नुक्कड़ नाटक के दौरान एक थिएटर कलाकार को कुत्ते ने काट लिया. यह घटना, जो चौंकाने वाली और भयावह दोनों थी, जो मंगलवार रात को हुई. आवारा कुत्तों के आतंक पर आधारित एक नाटक के दौरान, कंडाक्कई के रहने वाले और जाने-माने रंगमंच कलाकार, अभिनेता पी. राधाकृष्णन को मंच पर एक कुत्ते ने काट लिया. यह घटना रात करीब 8 बजे कंडाक्कई स्थित कृष्णपिल्ला मेमोरियल लाइब्रेरी में हुई. यहां एक जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत एकल नाटक 'पेकालम' का मंचन किया जा रहा था. कुत्तों के हमले के खिलाफ जागरूकता नाटक के दौरान एक आवारा कुत्ते ने थिएटर कलाकार को काट लिया (ETV Bharat) नाटक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद, कथित तौर पर एक काला कुत्ता भौंकते हुए मंच पर आया और राधाकृष्णन के दाहिने पैर पर काट लिया और फिर वहां से भाग गया. उस समय, बैकग्राउंड में कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ जानवर से बचने के उपाय बताए जा रहे थे. पीड़ित राधाकृष्णन ने कहा, "साउंड इफेक्ट में एक बच्चे पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला किया जा रहा था, ठीक उसी समय असली कुत्ता दौड़कर आया और मुझे काट लिया."