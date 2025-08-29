ETV Bharat / bharat

केरल से अमेरिका को मसाला निर्यात पर अस्थायी रोक, किसानों और निर्यातकों में चिंता - KERALA SPICE EXPORT HALT

अमेरिका में अतिरिक्त शुल्क की आशंका से केरल के मसाला व्यापारियों ने निर्यात रोका, जिससे किसानों और तेल उत्पादक कंपनियों पर संकट मंडराने लगा है.

Etv Bharat
मसाला बोर्ड कार्यालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read

इडुक्की: कच्चे मसालों पर आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद, केरल के मसाला व्यापारियों ने अमेरिका को मसालों से बने वैल्यू-एडेड उत्पादों जैसे कि तेल और एक्सट्रैक्ट के निर्यात को अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह कदम अमेरिका द्वारा इन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की संभावनाओं को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता के कारण उठाया गया है.

इडुक्की जिले में प्रमुख रूप से इलायची और काली मिर्च की खेती होती है, जो खाड़ी देशों और यूरोपीय बाजारों में निर्यात होती है. हालांकि, काली मिर्च, अदरक और इलायची से निकाले गए तेल और अन्य उत्पाद मुख्य रूप से अमेरिका भेजे जाते हैं. व्यापारियों को डर है कि अमेरिका की नई शुल्क नीति इस क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, हालांकि कच्चे मसालों की कीमतों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है.

उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगर निर्यात में यह रोक लंबी चली, तो इससे तेल निकालने वाली कंपनियां और निर्यातक प्रभावित होंगे, साथ ही इडुक्की, वायनाड और अन्य मसाला उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, हल्दी और कॉफी जैसे नकदी फसलों के निर्यात पर भी असर पड़ने की आशंका है.

स्पाइसेस बोर्ड की चेयरपर्सन संगीता विश्वनाथन ने कहा, “मसालों के तेल और मिर्ची अमेरिका को हमारे प्रमुख निर्यात हैं. अगर ऊंचे शुल्क के कारण मांग घटती है, तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा. सरकार को चाहिए कि वह सेस माफ करे और खरीदारी के लिए समर्थन दे.” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि निर्यातकों को वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी चाहिए.

हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि सभी मसालों पर असर नहीं पड़ेगा. कार्डमम किसान और व्यापारी बेबी पुलपरमबिल ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि यह नीति इलायची के क्षेत्र को बहुत प्रभावित करेगी.” लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर निर्यात में रोक लंबी चली तो किसानों को राहत पैकेज की जरूरत होगी.

निर्यातकों ने साफ किया है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अतिरिक्त शुल्क लगेगा या नहीं और यदि लगेगा तो कितना, तब तक अमेरिका को भेजी जाने वाली शिपमेंट रुकी रहेगी. इस अनिश्चितता के बीच केरल का मसाला उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है.

यह भी पढ़ें- भारत का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 825 अरब डॉलर के सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा: पीयूष गोयल

इडुक्की: कच्चे मसालों पर आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद, केरल के मसाला व्यापारियों ने अमेरिका को मसालों से बने वैल्यू-एडेड उत्पादों जैसे कि तेल और एक्सट्रैक्ट के निर्यात को अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह कदम अमेरिका द्वारा इन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की संभावनाओं को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता के कारण उठाया गया है.

इडुक्की जिले में प्रमुख रूप से इलायची और काली मिर्च की खेती होती है, जो खाड़ी देशों और यूरोपीय बाजारों में निर्यात होती है. हालांकि, काली मिर्च, अदरक और इलायची से निकाले गए तेल और अन्य उत्पाद मुख्य रूप से अमेरिका भेजे जाते हैं. व्यापारियों को डर है कि अमेरिका की नई शुल्क नीति इस क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, हालांकि कच्चे मसालों की कीमतों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है.

उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगर निर्यात में यह रोक लंबी चली, तो इससे तेल निकालने वाली कंपनियां और निर्यातक प्रभावित होंगे, साथ ही इडुक्की, वायनाड और अन्य मसाला उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, हल्दी और कॉफी जैसे नकदी फसलों के निर्यात पर भी असर पड़ने की आशंका है.

स्पाइसेस बोर्ड की चेयरपर्सन संगीता विश्वनाथन ने कहा, “मसालों के तेल और मिर्ची अमेरिका को हमारे प्रमुख निर्यात हैं. अगर ऊंचे शुल्क के कारण मांग घटती है, तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा. सरकार को चाहिए कि वह सेस माफ करे और खरीदारी के लिए समर्थन दे.” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि निर्यातकों को वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी चाहिए.

हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि सभी मसालों पर असर नहीं पड़ेगा. कार्डमम किसान और व्यापारी बेबी पुलपरमबिल ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि यह नीति इलायची के क्षेत्र को बहुत प्रभावित करेगी.” लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर निर्यात में रोक लंबी चली तो किसानों को राहत पैकेज की जरूरत होगी.

निर्यातकों ने साफ किया है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अतिरिक्त शुल्क लगेगा या नहीं और यदि लगेगा तो कितना, तब तक अमेरिका को भेजी जाने वाली शिपमेंट रुकी रहेगी. इस अनिश्चितता के बीच केरल का मसाला उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है.

यह भी पढ़ें- भारत का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 825 अरब डॉलर के सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा: पीयूष गोयल

For All Latest Updates

TAGGED:

US ADDITIONAL DUTY FEARSPICE OIL EXPORT SUSPENSIONIDUKKI CARDAMOM BLACK PEPPERSPICE TRADER EXPORT UNCERTAINTKERALA SPICE EXPORT HALT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.