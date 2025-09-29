ETV Bharat / bharat

मालवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त, केरल तट सुरक्षित, मछली और पानी की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं : मंत्री

केरल तट के पास विझिंजम से कोच्चि जा रहा लाइबेरियाई मालवाहक जहाज 'एमएससी एल्सा-3' दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

KERALA SHORES SAFE
समुद्र तट (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: केरल तट के पास मालवाहक जहाज पलटने की घटना के बाद समुद्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं के बीच सरकार ने अच्छी खबर दी. केरल सरकार ने तटीय पर्यावरण को स्वस्थ घोषित कर दिया गया है. इसी साल जून में कंटेनर जहाज एमएससी एल्सा 3 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

केरल के मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन ने विधानसभा को सूचित किया कि विशेषज्ञ अध्ययनों ने पुष्टि की है कि प्रभावित क्षेत्रों में मछली या पानी की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है.

मंत्री की यह घोषणा मछुआरों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें कोच्चि तट पर जहाज द्वारा कई कंटेनर गिराए जाने के बाद पानी के दूषित होने की आशंका थी. परीक्षण का नेतृत्व केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा किया गया. इसने एर्नाकुलम, कोल्लम, अलपुझा और तिरुवनंतपुरम के तटों से मैकेरल अंडे सहित पानी और मछली के नमूने एकत्र किए और उनका विश्लेषण किया.

मंत्री चेरियन ने कहा, 'सीएमएफआरआई के विश्लेषण में पाया गया कि भारी धातुओं या अन्य विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति स्वीकार्य सीमा के भीतर थी.' उन्होंने दीर्घकालिक समुद्री पानी दूषित होने की आशंकाओं को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया. ये आशंका तब और बढ़ गई थी जब रसायन ले जाने वाले कुछ कंटेनरों के चलते शुरू में समुद्र के पीएच मान को बदल दिया था.

इस दुर्घटना के कारण तटीय क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैल गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी. कुल मिलाकर 1400 टन प्लास्टिक कचरा और कंटेनरों का मलबा चार जिलों में बहकर तट पर आ गया. प्रदूषण की मात्रा पर नजर रखने के लिए ड्रोन निगरानी का इस्तेमाल किया गया. स्थानीय निकायों द्वारा बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हरित कर्म सेना (हरित कार्य बल) और मछुआरा समूहों की मदद से मलबा साफ किया गया.

बहकर आए कंटेनरों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई. 143 कंटेनरों में खतरनाक सामग्री होने की पुष्टि हुई. राज्य सरकार ने शिपिंग कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. प्रभावितों के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया है और भारी कानूनी जुर्माना लगाया है.

प्रभावित तटीय क्षेत्रों के मछुआरों जिनकी आजीविका प्रभावित हुई थी उसे कुल 10.55 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया. न्यायपालिका ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया. महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने कंपनी को संभावित भविष्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए भारी-भरकम 16,705.65 करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया.

ये इस आपदा के विशाल आर्थिक पैमाने का संकेत है. फोर्ट कोच्चि पुलिस ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया है. इसकी जाँच वर्तमान में तटीय महानिरीक्षक और तटीय उपमहानिरीक्षक द्वारा की जा रही है. मंत्री चेरियन ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार ने आपदा को कम करने और प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए अधिकतम संभव कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें- केरल तट के पास पलटा मालवाहक जहाज, समुद्र में फैला ईंधन, तटरक्षक ने जारी की चेतावनी

For All Latest Updates

TAGGED:

FISH WATER QUALITY UNAFFECTEDCARGO SHIP ACCIDENTमालवाहक जहाज दुर्घटनाकेरल तट सुरक्षितKERALA SHORES SAFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.