ETV Bharat / bharat

मालवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त, केरल तट सुरक्षित, मछली और पानी की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं : मंत्री

समुद्र तट (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 29, 2025 at 2:20 PM IST 3 Min Read

तिरुवनंतपुरम: केरल तट के पास मालवाहक जहाज पलटने की घटना के बाद समुद्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं के बीच सरकार ने अच्छी खबर दी. केरल सरकार ने तटीय पर्यावरण को स्वस्थ घोषित कर दिया गया है. इसी साल जून में कंटेनर जहाज एमएससी एल्सा 3 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. केरल के मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन ने विधानसभा को सूचित किया कि विशेषज्ञ अध्ययनों ने पुष्टि की है कि प्रभावित क्षेत्रों में मछली या पानी की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है. मंत्री की यह घोषणा मछुआरों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें कोच्चि तट पर जहाज द्वारा कई कंटेनर गिराए जाने के बाद पानी के दूषित होने की आशंका थी. परीक्षण का नेतृत्व केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा किया गया. इसने एर्नाकुलम, कोल्लम, अलपुझा और तिरुवनंतपुरम के तटों से मैकेरल अंडे सहित पानी और मछली के नमूने एकत्र किए और उनका विश्लेषण किया. मंत्री चेरियन ने कहा, 'सीएमएफआरआई के विश्लेषण में पाया गया कि भारी धातुओं या अन्य विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति स्वीकार्य सीमा के भीतर थी.' उन्होंने दीर्घकालिक समुद्री पानी दूषित होने की आशंकाओं को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया. ये आशंका तब और बढ़ गई थी जब रसायन ले जाने वाले कुछ कंटेनरों के चलते शुरू में समुद्र के पीएच मान को बदल दिया था.