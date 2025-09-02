इडुक्की: केरल की एक अदालत ने मुन्नार सरकारी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व प्रमुख प्रो. आनंद विश्वनाथन को यौन शोषण मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है. 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद प्रो. विश्वनाथन आखिरकार आरोपों से मुक्त हो गए. थोडुपुझा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पाया गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत थे.

यह मामला 2014 में उपजा, जब पांच छात्राओं ने प्रो. विश्वनाथन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. शिकायतों में कहा गया था कि प्रो. विश्वनाथन ने परीक्षा हॉल में उनके साथ मारपीट की, उन्हें साहित्यिक चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी और आंतरिक अंक देने से मना कर दिया.

छात्राओं के बयानों के आधार पर, मुन्नार पुलिस ने चार मामले दर्ज किए, जिसके बाद देवीकुलम मजिस्ट्रेट की अदालत में चार आरोपपत्र दाखिल किए गए. बाद में मजिस्ट्रेट अदालत ने दो मामलों में प्रो. विश्वनाथन को बरी कर दिया था, जबकि दो अन्य मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें तीन साल की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

प्रो. विश्वनाथन ने 2021 में थोडुपुझा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील की. ​​सबूतों और गवाहियों की समीक्षा के बाद, अदालत ने आरोपों के पीछे राजनीतिक साजिश के स्पष्ट संकेत पाते हुए उन्हें सभी मामलों में बरी कर दिया.

प्रोफेसर विश्वनाथन ने इस मामले से अपने जीवन और प्रतिष्ठा पर पड़े असर को याद करते हुए कहा, "मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चे हैं, जब हम अपने परिवार के साथ समाज में रहते हैं और इस तरह की शिकायत की जा रही है, तो लोग हमें कैसे देखते हैं? यह मामला 11 वर्षों से चल रहा है."

इस मामले की शुरुआत 5 सितंबर, 2014 को आयोजित एम.ए. अर्थशास्त्र के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान हुई एक घटना से हुई, जब प्रो. विश्वनाथन ने पांच छात्राओं को नकल करते हुए पकड़ा था. उस समय अतिरिक्त मुख्य परीक्षक के रूप में, उन्होंने निरीक्षक को निर्देश दिया कि वह विश्वविद्यालय को इस गड़बड़ी की सूचना दे. हालांकि, निरीक्षक, जो कथित तौर पर एक वामपंथी शिक्षक संघ से जुड़ा था, ने ऐसा नहीं किया. कुछ दिनों बाद, 16 सितंबर 2014 को प्रो. विश्वनाथन को पता चला कि छात्राओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत मुन्नार स्थित सीपीएम कार्यालय में तैयार की गई थी. उन्होंने कहा, "बाद में मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ 16 तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई थी. छात्राओं ने खुद अदालत में गवाही दी कि शिकायत मुन्नार स्थित सीपीएम कार्यालय में लिखी गई थी."

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के दो सिंडिकेट सदस्यों वाले एक जांच आयोग ने बाद में आरोपों को निराधार पाया और प्राचार्य तथा परीक्षा निरीक्षक की ओर से गंभीर प्रक्रियागत खामियों को उजागर किया. यह भी आरोप लगे कि प्रिंसिपल ने बदले की कार्रवाई में छात्रों के साथ मिलीभगत की.

प्रो. विश्वनाथन ने उस दिन को याद करते हुए कहा, "परीक्षा विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना आयोजित की गई थी और बड़े पैमाने पर नकल हुई थी. इस मामले की सूचना देने के बावजूद, कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के कारण, इस घटना को दबा दिया गया." उन्होंने आगे कहा, "इसके तुरंत बाद, मुझ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया. इसके बाद की जांच में पक्षपात हुआ और इसी मामले के कारण मुझे निलंबित कर दिया गया."

अदालत के निष्कर्षों और गवाहों के बयानों के अनुसार, सभी पांच शिकायतकर्ता स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की सक्रिय सदस्य थीं. प्रो. विश्वनाथन ने आरोप लगाया कि तत्कालीन विधायक और सीपीएम नेता एस. राजेंद्रन सहित कई नेताओं ने शिकायत को अंजाम देने में भूमिका निभाई.

प्रोफोसर विश्वनाथन ने अपने बरी होने के बाद छाई खामोशी पर भी अफसोस जताया. उन्होंने कहा, "फैसले के बाद, किसी भी शिकायतकर्ता, उनके तत्कालीन सहकर्मियों या प्रिंसिपल ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है." उन्होंने कहा, "मैं एक शिक्षक हूं. किसी और शिक्षक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. केरल में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए. मेरे जैसे कई शिक्षक फर्जी मामलों में फंसे हैं. मुझे उम्मीद है कि यह फैसला उनके लिए हालात बदल देगा."

