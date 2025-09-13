ETV Bharat / bharat

'मानव बस्तियों में घुसे जंगली जानवरों को मारने की मिलेगी मंजूरी': केरल सरकार की तैयारी

सरकार को उम्मीद है कि वन्यजीव अधिनियम संशोधन का पहाड़ी इलाकों के लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा.

Kerala Government
केरल विधानसभा. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 4:07 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल मंत्रिमंडल ने 1972 के केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाले एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है. जिसका उद्देश्य लोगों को उन जंगली जानवरों से बचाना है जो उनके लिए खतरा हैं. यह विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. यह मसौदा विस्तृत अध्ययन और कानूनी परामर्श के बाद तैयार किया गया है.

यह मसौदा आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले जानवरों की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए तैयार किया गया है. इसमें मुख्य प्रावधान यह है कि आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले और मनुष्यों पर हमला करने या उन्हें मारने वाले जंगली जानवरों को नशीले इंजेक्शन से मारा या पकड़ा जा सकता है. सरकार को उम्मीद है कि वन्यजीव अधिनियम संशोधन का पहाड़ी इलाकों के लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा.

चूंकि वन, संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, इसलिए राज्य सरकार को कानून में संशोधन करने का अधिकार है. इसलिए, महाधिवक्ता ने कानूनी सलाह दी कि यह विधेयक असंवैधानिक नहीं होगा. चूंकि यह एक केंद्रीय कानून में संशोधन करने वाला विधेयक है, इसलिए विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी भी आवश्यक होगी.

15वीं विधानसभा का 14वां सत्र 15 सितंबर से शुरू होगा. चुनाव से पहले आयोजित होने वाले इस सत्र में मुख्य रूप से वन्यजीव संशोधन विधेयक पर विचार किया जाएगा, जो आक्रामक वन्यजीवों को गोली मारने का अधिकार देता है. सदन सोमवार 15 सितंबर को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और पीरुमेदु के पूर्व विधायक वज़ूर सोमन के प्रति संवेदना व्यक्त करेगा. 16, 17 और 18 सितंबर को होने वाले सत्र में इन विधेयकों पर विचार किया जाएगा.

राहुल के लिए विशेष ब्लॉक सीटिंगः

कांग्रेस से निलंबित किए गए कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल सोमवार को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष की बेंच पर नहीं बैठेंगे. पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित होने के बाद से, वह अब कांग्रेस विधायक दल का हिस्सा नहीं हैं. खबरों के अनुसार, उनकी सीट एक विशेष ब्लॉक में स्थानांतरित कर दी जाएगी. इस संबंध में अंतिम निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा.

समवर्ती सूची क्या हैः

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है. संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन सातवीं अनुसूची में उल्लिखित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में की गयी है. संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है. इसी प्रकार राज्य सूची के अंतर्गत दिये गये विषयों पर राज्य सरकार कानून बनायी है.

समवर्ती सूची 52 विषयों की एक सूची है जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं. हालांकि, जब संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है तो केंद्रीय कानून ही मान्य होता है.

