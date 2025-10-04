केरल: ओणम बंपर लॉटरी का ड्रॉ आज, कौन बनेगा 25 करोड़ का विजेता
केरल राज्य लॉटरी विभाग द्वारा आयोजित ओणम बंपर लॉटरी की घोषणा आज की जाएगी. पिछले साल 25 करोड़ रुपये के विजेता कर्नाटक के अल्ताफ थे.
Published : October 4, 2025 at 11:38 AM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल की थिरुवोनम बंपर लॉटरी का ड्रॉ आज (4 अक्टूबर) दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में निकाला जाएगा. वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल इस ड्रॉ का संचालन करेंगे. यह ड्रॉ मूलतः 27 सितम्बर के लिए निर्धारित था लेकिन भारी बारिश तथा जीएसटी संशोधन के बाद एजेंटों और विक्रेताओं की मांग के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था.
इस साल कुल 75 लाख थिरुवोनम बंपर टिकट छपे और बिके. पलक्कड़ जिला 14,07,100 टिकटों की बिक्री के साथ बिक्री सूची में सबसे ऊपर रहा. इसके बाद त्रिशूर (9,37,400) और तिरुवनंतपुरम (8,75,900) का स्थान रहा. पलक्कड़ ने दूसरे स्थान पर रहे त्रिशूर से 5 लाख से अधिक टिकट बेचे.
पिछले साल 25 करोड़ रुपये का पहला इनाम कर्नाटक के पांडवपुरा निवासी अल्ताफ को मिला था. उन्होंने वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी स्थित एनजीआर लॉटरी शॉप से विजेता टिकट TG 434222 खरीदा था.
लॉटरी परिणाम कैसे देखें
विजेता आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव परिणाम देख सकते हैं. विजेता टिकट ड्रॉ के 30 दिनों के भीतर जमा करने होंगे.
पुरस्कार की राशि
प्रथम पुरस्कार: 25 करोड़ रुपये
सांत्वना पुरस्कार: 9 विजेताओं को 5 लाख रुपये प्रति विजेता
द्वितीय पुरस्कार: 5 करोड़ रुपये
तृतीय पुरस्कार: प्रत्येक सीरीज के लिए 1 करोड़ रुपये (कुल 10 श्रृंखलाएँ)
चतुर्थ पुरस्कार: अंतिम पाँच अंकों के लिए 1 लाख रुपये प्रति विजेता (90 विजेता)
पांचवां पुरस्कार: अंतिम चार अंकों के लिए 5,000 रुपये प्रति विजेता (72,000 विजेता, 80 ड्रॉ)
छठा पुरस्कार: अंतिम चार अंकों के लिए 3,000 रुपये प्रति विजेता (48,600 विजेता, 54 ड्रॉ)
सातवां पुरस्कार: अंतिम चार अंकों के लिए 2,000 रुपये प्रति विजेता (66,600 विजेता, 74 ड्रॉ)
आठवां पुरस्कार: अंतिम चार अंकों के लिए 1,000 रुपये प्रति विजेता (2,10,600 विजेता, 234 ड्रॉ)
विजेता को असल में क्या मिलेगा - कर और कटौतियों की व्याख्या
केरल लॉटरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि विजेता को पूरे 25 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे. कटौतियों में एजेंट कमीशन, आयकर और अधिभार शामिल हैं.
एजेंट कमीशन: प्रथम पुरस्कार (2.5 करोड़ रुपये) का 10 प्रतिशत एजेंट को जाता है. इससे पुरस्कार राशि घटकर 22.5 करोड़ रुपये रह जाती है.
आयकर (टीडीएस): 10 लाख रुपये से अधिक की जीत पर 30 प्रतिशत कर लागू होगा. इसलिए 6.75 करोड़ रुपये टीडीएस के रूप में काटे जाएँगे.
सरचार्ज : चूंकि आय 15 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए कर राशि पर 37 फीसदी सरचार्ज लागू होता है, जिससे कटौती में लगभग 2.5 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है.