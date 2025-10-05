ETV Bharat / bharat

केरल ओणम बंपर लॉटरी: 25 करोड़ रुपये जीतने वाला लापता, जानें क्या बोले लॉटरी एजेंट?

तिरुवनंतपुरम: केरल थिरुवोनम बंपर लॉटरी के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद भी 25 करोड़ के प्रथम पुरस्कार के विजेता की पहचान एक रहस्य बनी हुई है. हालांकि, यह पुष्टि हो चुकी है कि विजेता टिकट (TH 577825) एर्नाकुलम के नेट्टूर के एक लॉटरी एजेंट एमटी लतीश ने बेचा था, लेकिन विजेता अभी तक सामने नहीं आया है. ऐसा कहा जा रहा है कि भाग्यशाली व्यक्ति नेट्टूर इलाके का ही रहने वाला है.कथित तौर पर यह टिकट ड्रॉ से ठीक एक दिन पहले बेचा गया था. लतीश का कहना है कि उन्हें यह पता नहीं है कि इसे किसने खरीदा था. उन्होंने अनुमान लगाया, "यह आस-पड़ोस का ही कोई व्यक्ति होगा." चर्चा का विषय बने लतीश

लॉटरी एजेंसी चलाने वाले लतीश अब पूरे केरल में चर्चा का विषय बन गए हैं. 2025 थिरुवोनम बंपर (BR-92) में 25 करोड़ रुपये जीतने वाले टिकट को बेचकर उन्हें अपार खुशी मिली है - यह उनकी मात्र तीन महीनों में दूसरी बड़ी सफलता है. ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में एमटी लतीश ने कहा, "जब मुझे पता चला कि मेरे द्वारा बेचा गया टिकट प्रथम पुरस्कार जीत गया है, तो मैं स्तब्ध रह गया." उन्होंने आगे कहा, "लाखों टिकटों में से, विजेता टिकट बेच पाना सचमुच सौभाग्य की बात है. मैं इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं." लतीश ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा बेचा गया टिकट इतना बड़ा पुरस्कार वाला होगा. हालांकि, उन्होंने हमेशा हर टिकट आशा और सकारात्मकता के साथ बेचा. तेल व्यवसाय से लॉटरी बेचने तक का सफर

सालों पहले, लतीश नारियल तेल का थोक व्यापार करते थे. जब यह व्यवसाय मंदा पड़ गया, तो उन्होंने एक नया अवसर तलाशने का फैसला किया — और दो साल पहले उन्होंने लॉटरी के व्यापार में कदम रखा. आज, वे कम मात्रा में नारियल तेल बेचते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने लॉटरी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत बन गया है.