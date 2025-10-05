केरल ओणम बंपर लॉटरी: 25 करोड़ रुपये जीतने वाला लापता, जानें क्या बोले लॉटरी एजेंट?
सालों पहले, लतीश नारियल तेल का थोक व्यापार करते थे. जब यह व्यवसाय मंदा पड़ गया, तो उन्होंने लॉटरी टिकट बेचने शुरु कर दिए.
Published : October 5, 2025 at 1:32 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल थिरुवोनम बंपर लॉटरी के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद भी 25 करोड़ के प्रथम पुरस्कार के विजेता की पहचान एक रहस्य बनी हुई है. हालांकि, यह पुष्टि हो चुकी है कि विजेता टिकट (TH 577825) एर्नाकुलम के नेट्टूर के एक लॉटरी एजेंट एमटी लतीश ने बेचा था, लेकिन विजेता अभी तक सामने नहीं आया है.
ऐसा कहा जा रहा है कि भाग्यशाली व्यक्ति नेट्टूर इलाके का ही रहने वाला है.कथित तौर पर यह टिकट ड्रॉ से ठीक एक दिन पहले बेचा गया था. लतीश का कहना है कि उन्हें यह पता नहीं है कि इसे किसने खरीदा था. उन्होंने अनुमान लगाया, "यह आस-पड़ोस का ही कोई व्यक्ति होगा."
चर्चा का विषय बने लतीश
लॉटरी एजेंसी चलाने वाले लतीश अब पूरे केरल में चर्चा का विषय बन गए हैं. 2025 थिरुवोनम बंपर (BR-92) में 25 करोड़ रुपये जीतने वाले टिकट को बेचकर उन्हें अपार खुशी मिली है - यह उनकी मात्र तीन महीनों में दूसरी बड़ी सफलता है.
ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में एमटी लतीश ने कहा, "जब मुझे पता चला कि मेरे द्वारा बेचा गया टिकट प्रथम पुरस्कार जीत गया है, तो मैं स्तब्ध रह गया." उन्होंने आगे कहा, "लाखों टिकटों में से, विजेता टिकट बेच पाना सचमुच सौभाग्य की बात है. मैं इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं."
लतीश ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा बेचा गया टिकट इतना बड़ा पुरस्कार वाला होगा. हालांकि, उन्होंने हमेशा हर टिकट आशा और सकारात्मकता के साथ बेचा.
तेल व्यवसाय से लॉटरी बेचने तक का सफर
सालों पहले, लतीश नारियल तेल का थोक व्यापार करते थे. जब यह व्यवसाय मंदा पड़ गया, तो उन्होंने एक नया अवसर तलाशने का फैसला किया — और दो साल पहले उन्होंने लॉटरी के व्यापार में कदम रखा. आज, वे कम मात्रा में नारियल तेल बेचते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने लॉटरी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत बन गया है.
लतीश 'भगवती लॉटरी एजेंसी' के तहत काम करते हैं. उन्होंने इस एजेंसी के माध्यम से 800 टिकट और एर्नाकुलम कार्यालय से 300 और टिकट खरीदे. दिलचस्प बात यह है कि विजेता टिकट भगवती एजेंसी से लिए गए टिकटों में से एक था — वही एजेंसी जिससे उन्होंने तीन महीने पहले एक टिकट बेचा था जिसमें एक करोड़ रुपये का ईनाम था. उस शुरुआती सफलता ने उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया.
रहस्यमय विजेता
लतीश का मानना है कि विजेता नेट्टूर क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो सकता है. उन्होंने बताया, "मुझे नहीं पता कि टिकट किसने खरीदा. कुछ नियमित खरीदार एक साथ 10 या 20 टिकट खरीद लेते हैं." लतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे खुशी है कि मैंने जो टिकट बेचा, वह जीत गया. खरीदार की किस्मत ने मुझे यह दोहरी खुशी दी." उन्होंने आगे कहा कि उनका इरादा लॉटरी बेचना जारी रखने का है.
विजेता टिकट बेचना एजेंटों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. केरल लॉटरी के इतिहास में कई साधारण एजेंटों को यह सम्मान मिला है. विजेता टिकट बेचने वाले एजेंटों को कमीशन मिलता है - आमतौर पर पुरस्कार राशि का एक निश्चित प्रतिशत. इस मामले में 25 करोड़ रुपये का विजेता टिकट बेचने वाले एजेंट को लगभग 3 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में मिलेंगे.
कितनी कटेगी राशि?
इस बीच लोगों में इस बात की उत्सुकता बनी हुई है कि 25 करोड़ की राशि जीतने वाले को एक्चुअल में कितनी राशि मिलेगी. बता दें कि विजेता को मिली राशि में से 10 प्रतिशत कमीशन एजेंट को दिया जाता है, जिससे विजेता की राशि घटकर 22.5 करोड़ रुपये रह जाएगी.
इसके अलावा 22.5 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत (6.75 करोड़ रुपये) इनकम टैक्स के लिए काटी जाएगी. चूंकि कुल आय 15 करोड़ से अधिक है, इसलिए टैक्स पर 37 फीसदी सरचार्ज (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) भी लगाया जाएगा.
