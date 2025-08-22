ETV Bharat / bharat

केरल नर्स मामला: सुप्रीम कोर्ट असत्यापित सार्वजनिक बयानों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा - KERALA NURSE CASE

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

Kerala nurse case
केरल नर्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 22, 2025 at 5:57 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यमन में हत्या के केस में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में व्यक्तियों, संगठनों और अन्य लोगों को 'असत्यापित सार्वजनिक बयान' देने से रोकने के लिए निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमती जताई.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के कार्यालय को सौंपे. शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही भारतीय नर्स और हत्या की आरोपी निमिषा प्रिया के मामले में व्यक्तियों, संगठनों और अन्य लोगों को असत्यापित सार्वजनिक बयान देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा कि उन्हें प्रिया का एक चौंकाने वाला पत्र मिला है और वह पिछले कई दिनों से यमन में हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उस पत्र पर प्रिया और उसकी मां के हस्ताक्षर हैं. बेंच ने पॉल से कहा, "उसकी मां उसकी देखभाल कर रही है, आप चिंतित क्यों हैं..."

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दोनों पक्ष एक शांतिदूत के रूप में उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि, वे 1992 से यमन जा रहे हैं. समस्या यह है कि निमिषा प्रिया पकड़ी गई थी और वह एक पीड़ित थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रिया ने मामले में मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी हस्तक्षेप का आग्रह किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ लोग इस मामले के संबंध में झूठे बयान दे रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पीड़ित परिवार, हूती नेतृत्व और अन्य लोगों से बात की है. वर्तमान में इस मामले में नाजुक बातचीत चल रही है. बेंच ने कहा कि यह याचिका 'सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' नामक संगठन द्वारा दायर एक समान लंबित याचिका के साथ संलग्न की जाएगी, जो प्रिया को कानूनी सहायता प्रदान कर रही है.

बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, "आपको और क्या चाहिए? आपको केवल एक नोटिस मिल सकता है और इसे उस मामले के साथ संलग्न किया जा सकता है जो यहां लंबित है." बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के कार्यालय को सौंपें और मामले में नोटिस जारी करें. बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है. याचिका में केंद्र से यमन के साथ तत्काल, समन्वित कूटनीतिक उपाय करने की मांग की गई है ताकि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सके.

याचिका में संबंधित अधिकारियों को एक व्यापक, समयबद्ध मीडिया गैग ऑर्डर के लिए कंपीटेंट कोर्ट में आवेदन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिसमें सभी व्यक्तियों और अन्य लोगों को बातचीत में शामिल अधिकृत सरकारी एजेंसियों की पूर्व पुष्टि के बिना किसी भी असत्यापित सामग्री या बयान को प्रकाशित करने से रोका जा सके. 14 अगस्त को, याचिकाकर्ता संगठन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रिया को कोई तत्काल खतरा नहीं है.

ये भी पढ़ें: निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द होने के बाद रिहाई के प्रयास जारी, एडवोकेट सुभाष चंद्रन केआर का दावा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यमन में हत्या के केस में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में व्यक्तियों, संगठनों और अन्य लोगों को 'असत्यापित सार्वजनिक बयान' देने से रोकने के लिए निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमती जताई.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के कार्यालय को सौंपे. शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही भारतीय नर्स और हत्या की आरोपी निमिषा प्रिया के मामले में व्यक्तियों, संगठनों और अन्य लोगों को असत्यापित सार्वजनिक बयान देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा कि उन्हें प्रिया का एक चौंकाने वाला पत्र मिला है और वह पिछले कई दिनों से यमन में हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उस पत्र पर प्रिया और उसकी मां के हस्ताक्षर हैं. बेंच ने पॉल से कहा, "उसकी मां उसकी देखभाल कर रही है, आप चिंतित क्यों हैं..."

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दोनों पक्ष एक शांतिदूत के रूप में उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि, वे 1992 से यमन जा रहे हैं. समस्या यह है कि निमिषा प्रिया पकड़ी गई थी और वह एक पीड़ित थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रिया ने मामले में मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी हस्तक्षेप का आग्रह किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ लोग इस मामले के संबंध में झूठे बयान दे रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पीड़ित परिवार, हूती नेतृत्व और अन्य लोगों से बात की है. वर्तमान में इस मामले में नाजुक बातचीत चल रही है. बेंच ने कहा कि यह याचिका 'सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' नामक संगठन द्वारा दायर एक समान लंबित याचिका के साथ संलग्न की जाएगी, जो प्रिया को कानूनी सहायता प्रदान कर रही है.

बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, "आपको और क्या चाहिए? आपको केवल एक नोटिस मिल सकता है और इसे उस मामले के साथ संलग्न किया जा सकता है जो यहां लंबित है." बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के कार्यालय को सौंपें और मामले में नोटिस जारी करें. बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है. याचिका में केंद्र से यमन के साथ तत्काल, समन्वित कूटनीतिक उपाय करने की मांग की गई है ताकि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सके.

याचिका में संबंधित अधिकारियों को एक व्यापक, समयबद्ध मीडिया गैग ऑर्डर के लिए कंपीटेंट कोर्ट में आवेदन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिसमें सभी व्यक्तियों और अन्य लोगों को बातचीत में शामिल अधिकृत सरकारी एजेंसियों की पूर्व पुष्टि के बिना किसी भी असत्यापित सामग्री या बयान को प्रकाशित करने से रोका जा सके. 14 अगस्त को, याचिकाकर्ता संगठन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रिया को कोई तत्काल खतरा नहीं है.

ये भी पढ़ें: निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द होने के बाद रिहाई के प्रयास जारी, एडवोकेट सुभाष चंद्रन केआर का दावा

Last Updated : August 22, 2025 at 6:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA NURSE CASESUPREME COURTNIMISHA PRIYADEATH ROW IN YEMENKERALA NURSE CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.