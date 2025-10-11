ETV Bharat / bharat

केरल: CPM और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, सांसद शफी परम्बिल घायल, सैकड़ों पर केस दर्ज

CPM और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, सांसद शफी परम्बिल घायल, सैकड़ों पर केस दर्ज ( ETV Bharat )

कोझिकोड: केरल पुलिस ने कोझिकोड जिले के पेराम्ब्रा (Perambra) में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में यूडीएफ और एलडीएफ दोनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल (Shafi Parambil) समेत 650 से ज्यादा यूडीएफ कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.

पेराम्ब्रा के पुलिस उपाधीक्षक एन. सुनील कुमार के अनुसार, 400 से ज्यादा एलडीएफ कार्यकर्ताओं पर गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने और तोड़फोड़ करने, जिसमें वाहनों को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद हुई झड़पों में कांग्रेस और वामपंथी दलों के कई सदस्य घायल हुए हैं. सांसद शफी परम्बिल की नाक की दो हड्डियां टूट गईं और कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई.

पुलिस की बर्बरता की निंदा करते हुए, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने शनिवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. पेराम्ब्रा में दोपहर बाद लगभग 3 बजे एक विशाल विरोध सभा आयोजित की जाएगी.

कैसे हुई झड़प

पेराम्ब्रा सीकेजीएम सरकारी कॉलेज में हुए छात्रसंघ चुनाव को लेकर विवाद के कारण यह झड़प हुई. विपक्षी यूडीएफ मोर्चे ने 30 से ज्यादा वर्षों में पहली बार अध्यक्ष पद समेत पांच सीटें जीतीं. राज्य में सत्तारूढ़ वाम दलों की तरफ से एसएफआई ने भी 15 सीटें जीती थीं. लेकिन मतगणना के दौरान शुरू हुआ तनाव पूरे कस्बे में फैल गया.