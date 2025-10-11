केरल: CPM और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, सांसद शफी परम्बिल घायल, सैकड़ों पर केस दर्ज
केरल के कोझिकोड में एक सरकारी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि CPM और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई.
कोझिकोड: केरल पुलिस ने कोझिकोड जिले के पेराम्ब्रा (Perambra) में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में यूडीएफ और एलडीएफ दोनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल (Shafi Parambil) समेत 650 से ज्यादा यूडीएफ कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.
पेराम्ब्रा के पुलिस उपाधीक्षक एन. सुनील कुमार के अनुसार, 400 से ज्यादा एलडीएफ कार्यकर्ताओं पर गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने और तोड़फोड़ करने, जिसमें वाहनों को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद हुई झड़पों में कांग्रेस और वामपंथी दलों के कई सदस्य घायल हुए हैं. सांसद शफी परम्बिल की नाक की दो हड्डियां टूट गईं और कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई.
पुलिस की बर्बरता की निंदा करते हुए, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने शनिवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. पेराम्ब्रा में दोपहर बाद लगभग 3 बजे एक विशाल विरोध सभा आयोजित की जाएगी.
कैसे हुई झड़प
पेराम्ब्रा सीकेजीएम सरकारी कॉलेज में हुए छात्रसंघ चुनाव को लेकर विवाद के कारण यह झड़प हुई. विपक्षी यूडीएफ मोर्चे ने 30 से ज्यादा वर्षों में पहली बार अध्यक्ष पद समेत पांच सीटें जीतीं. राज्य में सत्तारूढ़ वाम दलों की तरफ से एसएफआई ने भी 15 सीटें जीती थीं. लेकिन मतगणना के दौरान शुरू हुआ तनाव पूरे कस्बे में फैल गया.
"यह हमारा पेराम्ब्रा है" का दावा करते हुए, एसएफआई और बाद में सीपीएम ने इसी नारे वाले बैनर लेकर कस्बे में मार्च निकाला. एसएफआई कार्यकर्ताओं पर कॉलेज परिसर में केएसयू कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाते हुए, यूडीएफ ने शुक्रवार को पेराम्ब्रा में हड़ताल की घोषणा कर दी. शाम को एक विरोध मार्च भी निकाला गया.
जब यूडीएफ का विरोध मार्च कस्बे में पहुंचा, तो सीपीएम, डीवाईएफआई और एसएफआई कार्यकर्ताओं का मार्च बस स्टैंड क्षेत्र के पास समाप्त हो रहा था. जब यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोक दिया. इसके कारण दोनों समूहों के बीच सीधा टकराव हुआ और नारेबाजी हुई और स्थिति बिगड़ गई.
झड़प बढ़ने पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. इसी दौरान सांसद शफी परम्बिल घायल हो गए. वडकारा के डीएसपी आर. हरिप्रसाद के हाथ में भी ग्रेनेड फटने से चोट आई है.
