ETV Bharat / bharat

डेटिंग ऐप के जरिए किशोर को जाल में फंसाया, 2 साल तक किया यौन शोषण – 10 आरोपी गिरफ़्तार

आरोपियों ने एक गे डेटिंग ऐप के माध्यम से 16 वर्षीय लड़के से संपर्क स्थापित किया और दो वर्षों तक उसका यौन शोषण किया.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कासरगोड: केरल के कासरगोड जिले में एक नाबालिग बालक के यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने एक गे डेटिंग ऐप ‘GRINDR’ के माध्यम से 16 वर्षीय लड़के से संपर्क स्थापित किया और दो वर्षों तक उसका यौन शोषण किया. मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कुल 18 आरोपी शामिल पाए गए हैं.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शिक्षा विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन का एक कर्मचारी भी शामिल हैं. पुलिस ने जानकारी दी कि आठ अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, जिनमें एक स्थानीय राजनीतिक नेता भी शामिल है. पुलिस को जानकारी मिली है कि यह नेता थ्रिकरिपुर से है और पुलिस के आने की सूचना मिलने पर वह भाग निकला.

डेटिंग ऐप से शुरू हुई हैवानियत की कहानी
पुलिस जांच में सामने आया है कि बालक ने GRINDR ऐप पर अपनी उम्र 18 वर्ष दिखाकर प्रोफ़ाइल बनाई थी, जहां से एक एजेंट के ज़रिए उसकी पहचान आरोपियों से करवाई गई. इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ लगातार दो वर्षों तक दुर्व्यवहार किया. पीड़ित लड़के ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है.

मां की सतर्कता से खुला राज
मामला तब सामने आया जब एक दिन पीड़ित की मां ने एक अजनबी व्यक्ति को उनके घर के पास देखा, जो पिछले दिन घर आया था. मां को देखकर वह व्यक्ति भाग निकला, जिससे मां को शक हुआ. इसके बाद मां ने शिकायत दर्ज करवाई और चाइल्डलाइन को सूचित किया गया. चाइल्डलाइन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

गुप्त रूप से की गई कार्रवाई
कासरगोड जिला पुलिस प्रमुख विजयभारत रेड्डी ने बताया कि इस मामले में 14 एफआईआर विभिन्न जिलों में दर्ज की गई हैं. विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिनमें चंदेरा, चित्तारिक्कल, नीलेश्वरम और चीमेनी थानों के सर्कल इंस्पेक्टर शामिल हैं. पुलिस ने गुप्त रूप से कार्रवाई की ताकि जानकारी लीक न हो और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में लाए जाएंगे और मामले में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा.

यह भी पढ़ें- कानपुर में 20 लड़कियों से रेप, ब्लैकमेल कर युवक सेक्स रैकेट चलाने लगा, मोबाइल में ऑडियो मिला-वो वाली लड़की भेजो

For All Latest Updates

TAGGED:

MINOR BOY SEXUALLY ABUSEDDATING APP LED TO MINOR ABUSEकासरगोड नाबालिग बालक का यौन शोषणKERALA MINOR BOY SEXUALLY ABUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.