डेटिंग ऐप के जरिए किशोर को जाल में फंसाया, 2 साल तक किया यौन शोषण – 10 आरोपी गिरफ़्तार

कासरगोड: केरल के कासरगोड जिले में एक नाबालिग बालक के यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने एक गे डेटिंग ऐप ‘GRINDR’ के माध्यम से 16 वर्षीय लड़के से संपर्क स्थापित किया और दो वर्षों तक उसका यौन शोषण किया. मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कुल 18 आरोपी शामिल पाए गए हैं.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शिक्षा विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन का एक कर्मचारी भी शामिल हैं. पुलिस ने जानकारी दी कि आठ अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, जिनमें एक स्थानीय राजनीतिक नेता भी शामिल है. पुलिस को जानकारी मिली है कि यह नेता थ्रिकरिपुर से है और पुलिस के आने की सूचना मिलने पर वह भाग निकला.

डेटिंग ऐप से शुरू हुई हैवानियत की कहानी

पुलिस जांच में सामने आया है कि बालक ने GRINDR ऐप पर अपनी उम्र 18 वर्ष दिखाकर प्रोफ़ाइल बनाई थी, जहां से एक एजेंट के ज़रिए उसकी पहचान आरोपियों से करवाई गई. इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ लगातार दो वर्षों तक दुर्व्यवहार किया. पीड़ित लड़के ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है.

मां की सतर्कता से खुला राज

मामला तब सामने आया जब एक दिन पीड़ित की मां ने एक अजनबी व्यक्ति को उनके घर के पास देखा, जो पिछले दिन घर आया था. मां को देखकर वह व्यक्ति भाग निकला, जिससे मां को शक हुआ. इसके बाद मां ने शिकायत दर्ज करवाई और चाइल्डलाइन को सूचित किया गया. चाइल्डलाइन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.