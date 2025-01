ETV Bharat / bharat

यूक्रेन के खिलाफ जंग में मारा गया केरल का शख्स, नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट ने दिया बड़ा धोखा! - DEATH OF AN INDIAN IN UKRAINE WAR

बिनिल, केरल का रहने वाला शख्स और रूस यूक्रेन जंग की तस्वीर (फाइल फोटो) ( ETV Bharat And AFP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jan 13, 2025, 5:45 PM IST

त्रिशूर: रूस और यूक्रेन की जंग में एक भारतीय नागरिक मारा गया है. खबर के मुताबिक, केरल के त्रिशूर के रहने वाले बिनिल नाम के शख्स की युद्ध के मैदान में गोली लगने से मौत हो गई. वह रूसी भाड़े के सैनिकों के समूह का सदस्य था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, युवक वहां (रूस-यूक्रेन जंग) जाकर फंस गया था. भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है. भारतीय दूतावास के मुताबिक, केरल के कुट्टानेल्लूर के युवक बिनिल की यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के क्रम में युद्ध के मैदान में गोली लगने से मौत हुई. दूतावास ने बिनिल के परिवार को इसकी आधिकारिक सूचना दे दी है. इस बीच, त्रिशूर के कुरनचेरी के मूल निवासी एक अन्य मलयाली जयन, जो रूसी भाड़े के सैनिकों के समूह में भी फंस गया था, यूक्रेन में घायल होने के बाद रूस की राजधानी मास्को पहुंच गया है. जयन यूक्रेन में युद्ध के मैदान में एक शेल हमले में घायल हो गया था और कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वह दो दिन पहले मास्को के एक अस्पताल में पहुंचा था.

यूक्रेन जंग में धोखे से फंस गया केरल का शख्स (फाइल फोटो) (ETV Bharat) जयन ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने परिवार को मॉस्को पहुंचने की जानकारी दी. उसने संदेश में उल्लेख किया कि उसके पेट में दर्द की सर्जरी हुई है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा. बिनिल और जयन, अन्य लोगों के साथ चालाकुडी में एक एजेंट के माध्यम से रूस गए थे. उन्हें इलेक्ट्रीशियन के तौर पर नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन एक मलयाली एजेंट के बहकावे में आकर जयन और बिनिल दोनों भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो गए. उनके साथ थ्रिक्कुर का रहने वाला संदीप 18 अगस्त 2024 को रूस-यूक्रेन जंग में युद्ध में मारा गया था. बिनिल और जयन ने एक वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई थी. उन्होंने कहा था कि, उनकी घर वापसी कराई जाए. जवाब में ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख बेसिलियोस मार्थोमा मैथ्यूज III ने तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया और रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव को एक याचिका सौंपी थी.