केरल कुट्टियाडी नारियल का लक्ष्य 100 वर्ष की आयु के साथ जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश में. किसानों के लिए विश्व नारियल दिवस महत्वपूर्ण.

WORLD COCONUT DAY
केरल कुट्याडी नारियल का लक्ष्य 100 साल की आयु के साथ जीआई टैग प्राप्त करना. (ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 5:23 PM IST

कोझिकोड: आज (2 सितंबर) विश्व नारियल दिवस है. इस वर्ष के आयोजन का विषय नारियल क्षेत्र में नवाचार को मजबूत और पुनर्जीवित करना है. यह विशेष रूप से केरल, "केरा" की भूमि, के लिए प्रासंगिक है, जहां नारियल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

गौर करें तो राज्य की कुल खेती का लगभग 36% नारियल है. विशेषज्ञ बताते हैं कि इस प्रमुख नकदी फसल से आय में उल्लेखनीय वृद्धि करके ही केरल अपने कृषि क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता है.

WORLD COCONUT DAY
केरल कुट्याडी नारियल का लक्ष्य 100 साल की आयु के साथ जीआई टैग प्राप्त करना. (ETV Bharat)

2024 के आंकड़ों के मुताबिक, केरल में 7.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती होती है. इससे सालाना 552.2 करोड़ नारियल का उत्पादन होता है. उत्पादकता 720 नारियल प्रति हेक्टेयर है. पिछले 25 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि केरल में नारियल की खेती के क्षेत्र में 17% की गिरावट आई है. हालांकि केरल के दक्षिण से उत्तर तक नारियल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है.

कुट्ट्याडी नारियल का एक विशेष महत्व है. किसानों को अब उम्मीद है कि इस अनूठी किस्म को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिलेगा. केरल कृषि विश्वविद्यालय (केएयू) और कविलुम्परा ग्राम पंचायत ने इस प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया है.

WORLD COCONUT DAY
केरल कुट्याडी नारियल का लक्ष्य 100 साल की आयु के साथ जीआई टैग प्राप्त करना. (ETV Bharat)

प्रक्रियाओं को समझाने के लिए, केएयू के बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ की एक टीम ने कविलुम्परा का दौरा किया. जीआई पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर चर्चा की और कई नारियल के बागों का निरीक्षण किया. इससे यह उम्मीद जगी है कि कुट्ट्यादि नारियल जल्द ही केरल का अगला उत्पाद होगा, जिसे जीआई का दर्जा प्राप्त होगा.

कविलुम्परा पंचायत के अध्यक्ष जॉर्ज पोन्नाटिल के अनुसार, पंचायत ने तीन साल पहले कुट्ट्यादि नारियल के लिए जीआई टैग हासिल करने के प्रयास शुरू किए थे. इसके साथ ही प्रारंभिक कार्य के लिए वार्षिक बजट में ₹3 लाख आवंटित किए थे.

केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई) के वैज्ञानिकों ने इस किस्म की जीआई क्षमता पर प्रकाश डाला था. उन्होंने कहा कि जीआई टैग से किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुट्ट्यादि नारियल का विपणन करने में काफी मदद मिलेगी. इस किस्म की खेती करने वाली अन्य पंचायतों को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा.

WORLD COCONUT DAY
केरल कुट्याडी नारियल का लक्ष्य 100 साल की आयु के साथ जीआई टैग प्राप्त करना. (ETV Bharat)

कुट्ट्यादि नारियल का पेड़ रोपण के पांच साल के भीतर फल देना शुरू कर देता है और अपनी उच्च उपज के लिए जाना जाता है. इसकी लकड़ी अन्य किस्मों की तुलना में अधिक मजबूत होती है. नारियल बड़े होते हैं, गिरी मोटी होती है और तेल की मात्रा अधिक होती है. ये पेड़ अधिकतर कीटों और सूखे के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और 100 वर्षों से अधिक तक जीवित रह सकते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए मारुथोंकरा के एक नारियल किसान मोहनन मथाथ ने कहा, "हमने नारियल की कई अन्य किस्में आजमाईं, लेकिन कोई भी यहां की जलवायु को झेल नहीं पाई और न ही कुट्याडी जैसी उपज दे पाई." उन्होंने आगे कहा, "इसकी विशिष्टता इसे बेहद लोकप्रिय बनाती है. हर साल, कृषि विभाग राज्य भर में वितरित करने के लिए कुट्याडी से पौधे एकत्र करता है."

कुट्याडी क्षेत्र में, हजारों नारियल किसान न केवल नारियल बेचकर, बल्कि पौधे बेचकर भी अपनी आजीविका कमाते हैं. हालांकि, उनकी शिकायत है कि उन्हें उपज बढ़ाने या मंदारी जैसी बीमारियों से निपटने के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती, जो फसल और आय को नुकसान पहुंचाती हैं. किसान मोहनन ने कहा कि किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग भी रोगग्रस्त ताड़ के पेड़ों को नहीं हटाता है, जिससे भारी नुकसान होता है.

वैज्ञानिक अध्ययनों ने पुष्टि की है कि कुट्ट्याडी नारियल में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली वेस्ट कोस्ट टॉल (WCT) किस्म की तुलना में अनूठी विशेषताएं हैं. CPCRI की एक टीम ने 2014 में एक अध्ययन किया.

इसमें कासरगोड में WCT नारियल की तुलना कुट्ट्याडी नारियल से की गई और ऊंचाई, गुच्छे के आकार, गुठली के वजन और तेल की मात्रा में अंतर पाया गया. ये सभी कुट्ट्याडी में अधिक थे. हालांकि इन गुणों और रिकॉर्ड ऊंचे दामों के बावजूद, इस किस्म को अभी तक GI टैग नहीं मिला है. किसानों को उम्मीद है कि लंबे समय से प्रतीक्षित यह मान्यता अब हकीकत बन जाएगी.

भौगोलिक संकेत (GI) टैग: GI टैग किसी ऐसे उत्पाद को दी जाने वाली मान्यता है. इसके विशिष्ट गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं उसके भौगोलिक मूल से जुड़ी होती हैं. यह उत्पाद के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, नकली बिक्री को रोकता है और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाता है.

GI टैग प्रामाणिकता और गुणवत्ता का प्रतीक है. यह बाजार मूल्य बढ़ाता है, निर्यात क्षमता को बढ़ाता है और अधिक मांग पैदा करता है. अंततः, यह उत्पादन क्षेत्र में किसानों और श्रमिकों को बेहतर आय प्राप्त करने में मदद करता है.

400 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई मान्यता: अब तक भारत में 400 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई मान्यता प्रदान की जा चुकी है. वैधता 10 साल के लिए है, जिसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है.

केरल में, जीआई दर्जा प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद अरनमुला कन्नडी (दर्पण) था. नवीनतम रिकॉर्ड के मुताबिक, केरल में वर्तमान में 35 जीआई-टैग किए गए उत्पाद हैं. इनमें शामिल हैं: वायनाड जीरकासला चावल, वायनाड रोबस्टा कॉफी, वाजाकुलम अनानास, सेंट्रल त्रावणकोर गुड़, मरयूर गुड़, कुथमपल्ली हैंडलूम, नवारा चावल, पोक्कली चावल, अरनमुला मिरर, पलक्कड़न मटका चावल, चेंदामंगलम मुंडू, कासरगोड साड़ी, एडयूर मिर्च, नीलांबुर सागौन, अलाप्पुझा इलायची, तिरूर सुपारी, चेंगालीकोडन नेंद्रन केला, अन्य.

