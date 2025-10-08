ETV Bharat / bharat

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को संविधान पढ़ने की दी सलाह, क्या है मामला?

एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस बात पर कड़ी आलोचना की कि वायनाड भूस्खलन पीड़ितों द्वारा लिए गए बैंक ऋणों को माफ नहीं किया जा सकता. केंद्र सरकार के तर्क पर न्यायालय ने तीखी फटकार लगाते हुए संविधान को पढ़ने की सलाह दी.

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि बैंक ऋण माफी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. साथ ही, उसने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वतंत्र निकाय हैं जिनके निदेशक मंडल को ऐसे निर्णय लेने चाहिए. उसने कहा कि वित्त मंत्रालय केवल नीतिगत दिशानिर्देश जारी करता है और बैंकों के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. यह स्थिति 2015 के सरकारी फैसले के अनुरूप है.

हाईकोर्ट ने केंद्र के जवाब को "परेशान करने वाला" बताया. कोर्ट ने पूछा, "आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?" बेंच ने कहा, "संविधान में ऐसी शक्तियां दी गई हैं- असली सवाल यह है कि क्या आपके पास कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति है. जब गुजरात और राजस्थान को मदद दी गई, तो वायनाड को उसी तरह की मदद से वंचित क्यों रखा गया? अगर आपकी मदद करने की मंशा नहीं है, तो लोगों को खुलकर बताइए."

सुनवाई के बाद, न्यायालय ने वायनाड आपदा पीड़ितों के खिलाफ सभी ऋण वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी और बैंकों को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया. न्यायालय ने बैंकों को मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया और उन्हें ऋण माफी के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया.

सरकार ने यह दोहराते हुए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम केंद्र को सीधे तौर पर ऋण माफी का आदेश देने का अधिकार नहीं देता, यह भी कहा कि ऐसे फैसले उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. हालाकि, अदालत ने इससे असहमति जताई. अदालत ने कहा, "यह अधिकार का नहीं, बल्कि इरादे का मामला है."