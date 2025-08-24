कोच्चि: केरल के तीन प्रमुख देवस्वोम बोर्ड अपने नियंत्रण वाले मंदिर परिसरों में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे. केरल उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम के निवासी एन. प्रकाश की याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिये. न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार देवस्वोम बोर्ड को यह निर्देश जारी किया.

पीठ ने 23 अगस्त के अपने आदेश में निर्देश दिया कि यदि अधिनियम के किसी उल्लंघन की जानकारी बोर्ड के संज्ञान में लाई जाती है तो उन्हें बिना किसी देरी के कानून प्रवर्तन प्राधिकारी को सूचित करना होगा ताकि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके. अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वे अपने अधीन आने वाले धार्मिक संस्थानों को नए निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए.

अपनी याचिका में, प्रकाश ने दावा किया था कि कोझिकोड में ताली मंदिर, अटिंगल में श्री इंदिलयप्पन मंदिर और कोल्लम में कडक्कल देवी मंदिर जैसे विभिन्न मंदिर परिसरों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसी गतिविधियां अनुचित हैं और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं.

मालाबार देवास्वोम बोर्ड ने अदालत से कहा था कि देवास्वोम बोर्ड द्वारा मंदिर की पारंपरिक पूजा, अनुष्ठान और रीति-रिवाजों से जुड़े आयोजनों के अलावा किसी भी प्रकार के आयोजन या कार्य के चयन को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करना व्यावहारिक नहीं है. धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करके मंदिर और उसके परिसर का दुरुपयोग उक्त कानून के तहत कार्रवाई योग्य है और इसके लिए अदालत से कोई निर्देश आवश्यक नहीं है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम के अनुसार कोई भी मंदिर या उसका प्रबंधक अपने परिसर का उपयोग किसी भी राजनीतिक गतिविधि के प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करेगा और न ही करने देगा. अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम किसी भी राजनीतिक दल के लाभ के लिए धार्मिक संस्थानों के धन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है.

पीठ ने तीनों देवस्वोम बोर्डों को निर्देश दिया कि वे "यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रण या अधीक्षण के अधीन धार्मिक संस्थानों के परिसर का उपयोग किसी भी राजनीतिक गतिविधि को बढ़ावा देने या प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा." यह कि अधिनियम के प्रावधानों का "उनके नियंत्रण या अधीक्षण के अधीन विभिन्न मंदिरों में ईमानदारी से अनुपालन किया जाए."

