सबरीमला गोल्ड चोरी मामले में केस दर्ज करने का आदेश, SIT 6 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करेगी
केरल हाई कोर्ट ने विशेष जांच दल को सबरीमला में कथित सोना चोरी की घटना में मामला दर्ज करने का आदेश दिया.
Published : October 10, 2025 at 3:02 PM IST
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला में कथित सोना चोरी मामले में शुक्रवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना से संबंधित मामले की जांच करने का निर्देश दिया. मामले में हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को छह हफ्तों के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने जांच को पूरी तरह गोपनीय रखने को कहा है.
कोर्ट का साफ कहना है कि, जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि विशेष जांच दल मामले की पूरी जांच को एक सीलबंद लिफाफा में सीधे अदालत में पेश करे. हाई कोर्ट ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को सबरीमला मुद्दे पर मीडिया से बात करने से भी रोक दिया है. अदालत ने राज्य के पुलिस प्रमुख को भी मामले में पक्षकार बनाया है.
हाई कोर्ट ने कहा कि देवस्वम बोर्ड का 2019 में मंदिर की स्वर्ण-प्लेटिंग का काम उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने का निर्णय संदिग्ध था. कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर के द्वारों पर लगी सोने की परत संदिग्ध परिस्थितियों में फीकी पड़ गई थी.
अदालत के मुताबिक, स्मार्ट क्रिएशन्स नाम के फर्म को यह काम सौंपा गया था. उसके पास चादरों से सोना अलग करने के लिए आवश्यक उचित तकनीक का अभाव था. जांच से पता चला कि उन्नीकृष्णन पोट्टी द्वारा कंपनी को दी गई चादरें बाद में तांबे की चादरों के रूप में वापस कर दी गईं. अदालत ने टिप्पणी की कि स्मार्ट क्रिएशन्स द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक उचित नहीं थी और सबूत हेराफेरी और गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं.
सबरीमला मंदिर में सोने की कथित चोरी मामले में अदालत ने आगे निर्देश दिया कि मामले में वर्तमान में जब्त किए गए दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखे जाएं. मामले की जटिलता को देखते हुए, अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच दल का विस्तार किया जा सकता है.
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए और छह सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. एसआईटी को हर दो सप्ताह में सीधे अदालत के सामने प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा गया है. अदालत ने जोर देकर कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए.
पीठ ने मीडिया को तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि होने तक संयम बरतने की सलाह दी और इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में पारदर्शिता आवश्यक है और सच्चाई सामने आने तक सभी पक्षों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए. मामले की दस दिनों में फिर से समीक्षा की जाएगी.
