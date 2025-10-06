ETV Bharat / bharat

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला गोल्ड-प्लेटिंग विवाद में विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया

सबरीमला गोल्ड-प्लेटिंग विवाद ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला गोल्ड-प्लेटिंग विवाद में कड़ा रुख अपनाते हुए मामले की गहन जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया है. यह जाँच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) एच. वेंकटेश की निगरानी में की जाएगी. पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है और अदालत ने आदेश दिया है कि जाँच रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत की जाए. हालाँकि, अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि रिपोर्ट के निष्कर्ष गोपनीय रहें और सार्वजनिक रूप से प्रकट न किए जाएँ. यह विवाद 2019 में सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान सोने की कथित चोरी के इर्द-गिर्द केंद्रित है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह घटना भारतीय दंड संहिता के तहत एक गंभीर अपराध है. इस मामले का मुख्य कारण उन्नीकृष्णन पोट्टी द्वारा सोने की परत चढ़ाने के लिए ले जाये गए सामानों का वजन और वापस लौटाए जाने पर उसके वजन में अंतर है. देवस्वओम विजिलेंस की प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि गोल्ड-प्लेटिंग के दौरान सोना चुराया गया था. सबूतों में उन्नीकृष्णन पोट्टी द्वारा 2019 में देवस्वओम बोर्ड को भेजा गया एक ईमेल भी शामिल है. इसमें उन्होंने मूर्ति पर सोने की परत चढ़ाने की इच्छा जताई थी. सरकार ने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत किया.