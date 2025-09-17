केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला की मूर्तियों से सोना गायब होने की जांच के आदेश दिए
2019 में स्पांसर उन्नीकृष्णन पोट्टी के अनुरोध पर सोने को पुन चढ़ाने के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म, स्मार्ट क्रिएशन्स को भेजा गया था.
Published : September 17, 2025 at 2:07 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में 'द्वारपालक'की मूर्तियों से सोने के रहस्यमय ढंग से गायब होने की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि सोने की परत का वजन इतना कम कैसे हो गया.
हाई कोर्ट ने जोर देते हुए यह भी कहा कि यह वेरिफाई करने के लिए एक निरीक्षण भी किया जाए कि क्या मूर्तियों के स्वर्ण स्तंभ अभी भी मंदिर के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं. हाई कोर्ट ने देवस्वम बोर्ड को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है.
1999 में चढ़ाई गई थी सोने की परत
बता दें कि 'द्वारपालक' मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का काम मूल रूप से 1999 में किया गया था. 2019 में स्पांसर उन्नीकृष्णन पोट्टी के अनुरोध पर सोने को पुन चढ़ाने के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म, स्मार्ट क्रिएशन्स को भेजा गया था. जब मूर्तियां फर्म के पास थीं, तब सोने की परत का वजन कम हो गया था.
'अदालती रिकॉर्ड में एक स्पष्ट विसंगति दिखाई देती है'
रखरखाव के लिए भेजे जाने से पहले सोने की प्लेटों का वजन 42.800 किलोग्राम था, लेकिन वापस आने पर केवल 38.258 किलोग्राम था. इस भारी नुकसान को देखते हुए अदालत ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, "यह पेट्रोल नहीं है, जिसका वजन कम हो." यह विसंगति सबसे पहले तब सामने आई जब देवस्वओम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने अदालत को मंदिर की संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया.
अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब मूर्तियों को सबरीमला लौटाया गया था, तब वजन की पुष्टि क्यों नहीं की गई. इन विवरणों के आधार पर हाई कोर्ट ने गायब सोने और पीठिकाओं के ठिकाने की जांच के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया.
पेडस्टल कहां हैं?
स्पांसर उन्नीकृष्णन पोट्टी ने खुलासा किया कि उन्होंने द्वारपालक मूर्तियों के लिए तीन स्वर्ण मुद्राओं से बने नए स्वर्ण आसन भी बनवाए थे, जो चेन्नई की इसी फर्म ने बनाए थे. ये नए आसन पुराने आसनों के स्थान पर लगाए जाने थे, जो फीके पड़ गए थे. पोट्टी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भक्तों का एक समूह ये पेडस्टल मंदिर में लाया था.
हालांकि, देवस्वओम अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये पेडस्टल मूर्तियों पर फिट नहीं होते. पोट्टी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बाद में उनका क्या हुआ. उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया था या भक्तों को लौटा दिया गया था. पोट्टी, जिन्होंने यह मान लिया था कि मरम्मत के लिए ले जाए जाने पर ये पेडस्टल मूर्तियों के साथ ही होंगे.
इसके साथ ही अदालत ने सतर्कता विभाग को संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करने और गायब आसनों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
गोल्ड-प्लेटिंग विवाद की टाइमलाइन
सबरीमला द्वारपालक की मूर्तियों की गोल्ड-प्लेटिंग हुई कॉपर प्लेट्स को रखरखाव के लिए 16 नवंबर 2023 को चेन्नई भेजने के निर्णय ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया. आलोचकों ने तर्क दिया कि इस कदम में मंदिर के रीति-रिवाजों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना की गई. आरोप लगे कि ये प्लेट्स देवस्वोम सतर्कता विभाग की अनुमति के बिना भेजी गईं, जिससे विवाद और बढ़ गया.
16 नवंबर, 2023: स्वर्ण-चढ़ाई हुई कॉपर-प्लेट्स को रखरखाव के लिए चेन्नई भेजा गया.
17 नवंबर, 2023: यह कदम सार्वजनिक हुआ, जिससे विवाद छिड़ गया.
18 नवंबर, 2023: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने जांच की घोषणा की.
नवंबर 2023 के अंत में: हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की और बोर्ड से रिपोर्ट मांगी.
जनवरी 2024: बोर्ड ने हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें चूक स्वीकार की गई.
25 जनवरी 2024: कॉपर प्लेट चेन्नई से सबरीमाला वापस कर दी गई.
फरवरी 2024: जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया. अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई. घटना के बाद देवस्वम बोर्ड ने मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए.
देवस्वम बोर्ड की जांच
बढ़ते विवाद के बाद अध्यक्ष पीएस प्रशांत के नेतृत्व में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने एक जांच शुरू की. देवस्वम सतर्कता अधिकारी और सबरीमाला कार्यकारी अधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया. जांच में पाया गया कि मूर्तियों को उचित दस्तावेज़ों के बिना स्थानांतरित किया गया था.
इसके अतिरिक्त जांच से पता चला कि चेन्नई स्थित फर्म महालक्ष्मी मेटल्स को केवल तांबे की प्लेटों के नवीनीकरण का अधिकार था, न कि उन पर पुनः सोने की परत चढ़ाने का. यह संदेह था कि फर्म ने सोने का काम किसी अन्य कंपनी को ठेके पर दिया था. जांच से यह भी पुष्टि हुई कि न तो देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष और न ही सचिव ने इस काम के लिए आधिकारिक अनुमति दी थी.
अनुशासनात्मक कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर देवस्वोम बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई की. सबरीमाला के कार्यकारी अधिकारी को पाई गई खामियों के लिए निलंबित कर दिया गया. फर्म को मूर्तियों को तुरंत वापस करने का सख्त निर्देश भी दिया गया. परिणामस्वरूप, मूर्तियों को 25 जनवरी, 2024 को चेन्नई से सबरीमाला वापस लाया गया.
न्यायालय का हस्तक्षेप और आलोचना
खबर सामने आने के बाद मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित, उच्च न्यायालय ने बिना किसी जनहित याचिका के स्वत संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू कर दी. अदालत ने देवस्वोम बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें सभी संबंधित दस्तावेज, अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण और अनुबंध राशि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
बोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए हाई कोर्ट ने गंभीर खामियां पाईं. कोर्ट ने बोर्ड की इस बात को स्वीकार कर लिया कि मूर्तियों को कानूनी अनुमति या सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना स्थानांतरित किया गया था. यह तथ्य भी स्वीकार किया गया कि चेन्नई की फर्म के पास सोने की परत चढ़ाने का लाइसेंस नहीं था.
अदालत ने मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन में सतर्कता की कमी के लिए देवस्वम बोर्ड की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "यह कोई साधारण वस्तु नहीं है; ये पवित्र मंदिर की मूर्तियां हैं." कोर्ट ने बोर्ड को मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए देवस्वम सतर्कता द्वारा सख्त निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
