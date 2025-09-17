ETV Bharat / bharat

केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला की मूर्तियों से सोना गायब होने की जांच के आदेश दिए

केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला की मूर्तियों से गायब सोने की जांच के आदेश दिए ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में 'द्वारपालक'की मूर्तियों से सोने के रहस्यमय ढंग से गायब होने की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि सोने की परत का वजन इतना कम कैसे हो गया.

हाई कोर्ट ने जोर देते हुए यह भी कहा कि यह वेरिफाई करने के लिए एक निरीक्षण भी किया जाए कि क्या मूर्तियों के स्वर्ण स्तंभ अभी भी मंदिर के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं. हाई कोर्ट ने देवस्वम बोर्ड को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है.

1999 में चढ़ाई गई थी सोने की परत

बता दें कि 'द्वारपालक' मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का काम मूल रूप से 1999 में किया गया था. 2019 में स्पांसर उन्नीकृष्णन पोट्टी के अनुरोध पर सोने को पुन चढ़ाने के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म, स्मार्ट क्रिएशन्स को भेजा गया था. जब मूर्तियां फर्म के पास थीं, तब सोने की परत का वजन कम हो गया था.

'अदालती रिकॉर्ड में एक स्पष्ट विसंगति दिखाई देती है'

रखरखाव के लिए भेजे जाने से पहले सोने की प्लेटों का वजन 42.800 किलोग्राम था, लेकिन वापस आने पर केवल 38.258 किलोग्राम था. इस भारी नुकसान को देखते हुए अदालत ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, "यह पेट्रोल नहीं है, जिसका वजन कम हो." यह विसंगति सबसे पहले तब सामने आई जब देवस्वओम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने अदालत को मंदिर की संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया.

अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब मूर्तियों को सबरीमला लौटाया गया था, तब वजन की पुष्टि क्यों नहीं की गई. इन विवरणों के आधार पर हाई कोर्ट ने गायब सोने और पीठिकाओं के ठिकाने की जांच के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया.

पेडस्टल कहां हैं?

स्पांसर उन्नीकृष्णन पोट्टी ने खुलासा किया कि उन्होंने द्वारपालक मूर्तियों के लिए तीन स्वर्ण मुद्राओं से बने नए स्वर्ण आसन भी बनवाए थे, जो चेन्नई की इसी फर्म ने बनाए थे. ये नए आसन पुराने आसनों के स्थान पर लगाए जाने थे, जो फीके पड़ गए थे. पोट्टी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भक्तों का एक समूह ये पेडस्टल मंदिर में लाया था.

हालांकि, देवस्वओम अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये पेडस्टल मूर्तियों पर फिट नहीं होते. पोट्टी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बाद में उनका क्या हुआ. उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया था या भक्तों को लौटा दिया गया था. पोट्टी, जिन्होंने यह मान लिया था कि मरम्मत के लिए ले जाए जाने पर ये पेडस्टल मूर्तियों के साथ ही होंगे.

इसके साथ ही अदालत ने सतर्कता विभाग को संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करने और गायब आसनों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

गोल्ड-प्लेटिंग विवाद की टाइमलाइन

सबरीमला द्वारपालक की मूर्तियों की गोल्ड-प्लेटिंग हुई कॉपर प्लेट्स को रखरखाव के लिए 16 नवंबर 2023 को चेन्नई भेजने के निर्णय ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया. आलोचकों ने तर्क दिया कि इस कदम में मंदिर के रीति-रिवाजों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना की गई. आरोप लगे कि ये प्लेट्स देवस्वोम सतर्कता विभाग की अनुमति के बिना भेजी गईं, जिससे विवाद और बढ़ गया.

16 नवंबर, 2023: स्वर्ण-चढ़ाई हुई कॉपर-प्लेट्स को रखरखाव के लिए चेन्नई भेजा गया.

17 नवंबर, 2023: यह कदम सार्वजनिक हुआ, जिससे विवाद छिड़ गया.

18 नवंबर, 2023: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने जांच की घोषणा की.