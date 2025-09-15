ETV Bharat / bharat

सबरीमला मंदिर से निकाले गए सोने के पैनल फौरन वापस करें, केरल हाईकोर्ट का आदेश

एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने पाया कि सबरीमला मंदिर के द्वार पैनलों पर लगी सोने की परत के बारे में स्पष्टता का अभाव है. हालांकि कुछ अभिलेखों में कहा गया है कि 2009 में सोने की परत चढ़ाई गई थी, लेकिन जब 2019 में पैनल सौंपे गए, तो महासर (पत्र या याचिका) में सोने का कोई जिक्र नहीं था. न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस मामले में स्पष्टता प्रदान की जाए.

हाईकोर्ट ने कानूनी मानदंडों के अनुसार द्वार पैनलों की मरम्मत के कार्य को अनुमति दे दी. साथ ही आदेश दिया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के तुरंत बाद पैनलों को मंदिर में वापस कर दिया जाए. हालांकि, अदालत ने सोने की परत के वजन को लेकर संदेह व्यक्त किया. अदालत ने कहा कि पहले सोने के वजन को स्पष्ट करने पर ही इस्तेमाल किए गए सोने की शुद्धता पर संदेह दूर हो सकता है.

हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, सबरीमला के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और मरम्मत कार्य करने वाली कंपनी स्मार्ट क्रिएशन्स के प्रबंधक सोमवार को अदालत में पेश हुए. मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने अदालत को बताया कि स्ट्रांग रूम में रखे द्वारपालक मूर्तियों के दो पैनलों की अभी तक जांच नहीं हुई है और इसके लिए और समय चाहिए. इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि इनकी भी जांच की जाए, एक रिपोर्ट पेश की जाए और अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जाएं. इस मामले पर बुधवार को फिर से विचार किया जाएगा.

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोने के पैनल मरम्मत के लिए हटाए गए थे, और यह क्षति सन्निधानम (सबरीमला मंदिर का मुख्य गर्भगृह) में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सिक्कों के पैनल से टकराने के कारण हुई थी. पैनल के आधार पर दाग, गड्ढे और दरारें थीं. इसके बाद देवस्वोम बोर्ड ने पैनल को मरम्मत के लिए चेन्नई भेजने का फैसला किया. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि मौजूदा क्षति के बारे में तंत्री को सूचित कर दिया गया है.