सबरीमला में ग्लोबल अय्यप्पा संगमम को मिली सशर्त अनुमति, हाईकोर्ट का फैसला
केरल हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को सबरीमला में पम्पा नदी के तट पर ग्लोबल अय्यप्पा संगमम के आयोजन को मंजूरी दे दी है.
Published : September 11, 2025 at 7:22 PM IST
एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने ग्लोबल अय्यप्पा संगमम (Global Ayyappa Sangamam) को सशर्त इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि सबरीमला मंदिर की पवित्रता को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और पम्पा नदी की पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि संगमम के दौरान प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य न किया जाए और इसका आयोजन उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाए ताकि श्रद्धालुओं के अधिकारों का हनन न हो.
केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिनिधियों को कोई विशेष सुरक्षा या सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए. न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्पॉन्सरशिप डोनेशन का ऑडिट किया जाए और ऑडिट रिपोर्ट तथा कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट अय्यप्पा संगमम के 45 दिनों के भीतर सबरीमला विशेष आयुक्त को सौंपी जाए. अदालत ने अपने आदेश में यह भी बताया कि विशेष आयुक्त के जरिये प्राप्त होने वाली रिपोर्ट की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी.
हाईकोर्ट की देवस्वोम पीठ ने ग्लोबल अय्यप्पा संगमम पर रोक लगाने की मांग वाली चार याचिकाओं का निपटारा कर दिया. याचिकाकर्ताओं की दलील यह थी कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सत्ता में आई केरल सरकार द्वारा इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना संविधान का उल्लंघन है. सरकार की तरफ से दलील दी गई कि देवस्वोम बोर्ड सबरीमला में विकास गतिविधियों के लिए यह आयोजन कर रहा है.
हाईकोर्ट ने पूछा कि ग्लोबल अय्यप्पा संगमम में सरकार की क्या भूमिका है? न्यायालय ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के तरीके पर कोई स्पष्टता नहीं है. हालांकि, भाजपा अय्यप्पा संगमम के विरोध में उतर आई थी.
भाजपा ने अय्यप्पा संगमम का किया विरोध
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य कुम्मनम राजशेखरन ने सबरीमला में अय्यप्पा संगमम के आयोजन के लिए सरकार और देवस्वोम बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा था कि यह अय्यप्पा भक्तों का संगमम नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक संगमम है. राजशेखरन ने आगे कहा कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को इस तरह का आयोजन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और सबरीमला मंदिर सरकार का नहीं है.
20 सितंबर को ग्लोबल अय्यप्पा संगमम
देवस्वोम मंत्री वीएन वासवन ने घोषणा की है कि 20 सितंबर को पम्पा नदी के तट पर ग्लोबल अय्यप्पा संगमम का आयोजन किया जाएगा. इसमें विभिन्न देशों के 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे. इतिहास में यह पहली बार है जब इतने सारे प्रतिनिधियों की भागीदारी वाला अय्यप्पा संगमम आयोजित किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- सबरीमला से बिना अनुमति के हटाई गई सोने की परत, हाईकोर्ट ने की देवस्वोम बोर्ड की आलोचना