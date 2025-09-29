ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट ने सबरीमला और मलिकप्पुरम के मुख्य पुजारियों की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया

Published : September 29, 2025 at 8:32 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला और मलिकप्पुरम मंदिरों के मुख्य पुजारियों के चयन के लिए ड्रॉ के पर्यवेक्षक के रूप में रिटायर जस्टिस टीआर रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है. अदालत ने उन्हें ड्रॉ प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है और निर्देश दिया है कि इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यवाही की एक रिपोर्ट हाई कोर्ट को प्रस्तुत की जाए. सबरीमला मंदिर 16 अक्टूबर को तुलामासा पूजा के लिए फिर से खुलेगा और मुख्य पुजारियों के लिए ड्रॉ 17 अक्टूबर को निकाला जाएगा. वृश्चिकम माह की पूजा के लिए मंदिर के फिर से खुलने के दिन, नव-चयनित मुख्य पुजारी अपना कार्यभार संभालेंगे. इससे पहले मुख्य पुजारियों के चयन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था. सबरीमला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दायर एक स्वप्रेरणा याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. इस बीच, सबरीमला के निचले (कीर्तिक) और पंबा मुख्य पुजारियों का चयन पिछले महीने ही हो चुका था. परसाला देवास्वोम ने एस. हरीश पोट्टी को सबरीमला का निचला (कीर्तिक) मुख्य पुजारी नियुक्त किया था. मुख्य पुजारियों का चयन कैसे होता है?

चूंकि केरल में पूजा-अर्चना करने में सक्षम कई पुजारी हैं, फिर भी सबरीमला के मुख्य पुजारी के रूप में चुना जाना एक दुर्लभ सम्मान है. सबरीमला के मुख्य पुजारी का कार्यकाल एक वर्ष का होता है. चूंकि वे स्थानीय पुजारी होते हैं, इसलिए सबरीमला और मलिकप्पुरम के मुख्य पुजारी अपने कार्यकाल की अवधि के लिए मंदिर में ही रहते हैं. पात्रता मानदंड