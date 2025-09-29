ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट ने सबरीमला और मलिकप्पुरम के मुख्य पुजारियों की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया

सबरीमला गर्भगृह के सामने स्थित द्वारपालक मूर्तियों के स्वर्ण-चढ़ाए गए पैनल 17 अक्टूबर को फिर से स्थापित किए जाएंगे.

सबरीमला (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

September 29, 2025

तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला और मलिकप्पुरम मंदिरों के मुख्य पुजारियों के चयन के लिए ड्रॉ के पर्यवेक्षक के रूप में रिटायर जस्टिस टीआर रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है. अदालत ने उन्हें ड्रॉ प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है और निर्देश दिया है कि इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यवाही की एक रिपोर्ट हाई कोर्ट को प्रस्तुत की जाए. सबरीमला मंदिर 16 अक्टूबर को तुलामासा पूजा के लिए फिर से खुलेगा और मुख्य पुजारियों के लिए ड्रॉ 17 अक्टूबर को निकाला जाएगा. वृश्चिकम माह की पूजा के लिए मंदिर के फिर से खुलने के दिन, नव-चयनित मुख्य पुजारी अपना कार्यभार संभालेंगे.

इससे पहले मुख्य पुजारियों के चयन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था. सबरीमला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दायर एक स्वप्रेरणा याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. इस बीच, सबरीमला के निचले (कीर्तिक) और पंबा मुख्य पुजारियों का चयन पिछले महीने ही हो चुका था. परसाला देवास्वोम ने एस. हरीश पोट्टी को सबरीमला का निचला (कीर्तिक) मुख्य पुजारी नियुक्त किया था.

मुख्य पुजारियों का चयन कैसे होता है?
चूंकि केरल में पूजा-अर्चना करने में सक्षम कई पुजारी हैं, फिर भी सबरीमला के मुख्य पुजारी के रूप में चुना जाना एक दुर्लभ सम्मान है. सबरीमला के मुख्य पुजारी का कार्यकाल एक वर्ष का होता है. चूंकि वे स्थानीय पुजारी होते हैं, इसलिए सबरीमला और मलिकप्पुरम के मुख्य पुजारी अपने कार्यकाल की अवधि के लिए मंदिर में ही रहते हैं.

पात्रता मानदंड

  • ऐसे मंदिर में कम से कम 10 वर्षों तक मुख्य पुजारी के रूप में निरंतर सेवा की हो जहां दो बार दैनिक पूजा और तीन बार विशेष पूजा की जाती हो.
  • कोई अन्य नौकरी नहीं हो
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं एसएसएलसी (माध्यमिक विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र)
  • आयु 35 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • समुदाय के सम्मानित सदस्य होने चाहिए.
  • कोई आपराधिक रिकॉर्ड या पूर्व दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए.
  • शारीरिक रूप से विकलांग या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति अपात्र हैं.
  • शैव आगम शास्त्र के अनुष्ठानों, संस्कृत और सबरीमला एवं मलिकप्पुरम मंदिरों की पारंपरिक प्रथाओं का ज्ञान होना आवश्यक है.
  • वैदिक मंत्रोच्चार में दक्षता, स्पष्टता और समझ होनी चाहिए.
  • आवेदक का जन्म केरल में हुआ हो और उसे केरल के मंदिर अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रथाओं में प्रशिक्षित होना चाहिए.
  • जो लोग पहले सबरीमला या मलिकप्पुरम में मुख्य पुजारी के रूप में सेवा कर चुके हैं, वे 10 वर्षों के बाद आवेदन कर सकते हैं.

बता दें आवेदन प्राप्त होने के बाद त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड गहन जांच करता है. फिर चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, और मुख्य पुजारियों की नियुक्ति के लिए एक अंतिम सूची तैयार की जाती है.

फिर स्थापित किए जाएंगे पैनल
इस बीच त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अधिकारियों ने घोषणा की है कि सबरीमला गर्भगृह के सामने स्थित द्वारपालक मूर्तियों के स्वर्ण-चढ़ाए गए पैनल 17 अक्टूबर को फिर से स्थापित किए जाएंगे. यह निर्णय तांत्रिक स्वीकृति और हाई कोर्ट की अनुमति प्राप्त होने के बाद लिया गया है.

सभी प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग
इससे पहले तिरुवभरणम आयुक्त की देखरेख में सभी प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद स्वर्ण-चढ़ाए गए पैनल मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को भेजे गए थे. मरम्मत कार्य के बाद पैनल वापस सन्निधानम लाए गए और वर्तमान में मंदिर के भंडारगृह में रखे गए हैं. 17 अक्टूबर को थुलम माह की पूजा के लिए मंदिर खुलने पर इन्हें द्वारपालक मूर्तियों पर फिर से स्थापित किया जाएगा.

हाई कोर्ट ने मंदिर के द्वारों और मेहराबों की मरम्मत की भी अनुमति दे दी है. 8 सितंबर को सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई भेजा गया था, लेकिन चूंकि यह कार्य अदालत की पूर्व अनुमति के बिना किया गया था, इसलिए बड़ा विवाद खड़ा हो गया. कार्यवाही के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि सोने के पैनलों का वजन कम हो गया था. 2019 में चेन्नई भेजे जाने पर इनका वजन 42 किलोग्राम था, जबकि वापस आने पर ये चार किलोग्राम हल्के पाए गए.

