जयपुर: राजधानी के झोटवाड़ा विधानसभा इलाके में मतदाताओं के पते को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. एक ओर पूरे देश में SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बना रखा है. इस बीच, केरल कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया एक पोस्ट सुर्खियों में आ गया, जिसके बाद इस पर जिला निर्वाचन विभाग को आधिकारिक स्पष्टीकरण देना पड़ा.

केरल कांग्रेस का सवाल: केरल कांग्रेस ने 19 अगस्त को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा. पोस्ट में लिखा गया है कि, 'प्रिय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें ताकि जयपुर के आस-पास के गांवों में मकान संख्या 999999 के बारे में बताया जा सके. हमारा अनुमान है कि ये लोग क्लाउड स्टोरेज में रह रहे हैं.' इस व्यंग्यात्मक ट्वीट में दावा किया गया कि जयपुर के आसपास कुछ गांवों में मतदाताओं के पते 999999 दर्शाए गए हैं. कांग्रेस ने इसे चुनावी गड़बड़ी और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए गंभीर मुद्दा बताया.

इस बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने भी इस मसले पर सवाल खड़े किए हैं. निशांत धनखड़ नाम से एक्स अकाउंट यूजर ने लिखा है कि वोटर लिस्ट बूथ न.136, जयपुर ग्रामीण के झोटवाड़ा विधानसभा की है, जहां कुल मतदाता 1409 दर्ज हैं, जिसमें से 140 (लगभग 10%) से अधिक मतदाताओं के मकान न.-00 दर्ज हैं या-999999 जो व्यावहारिक रूप से असंभव है. जयपुर ग्रामीण का चुनाव बीजेपी ने कैसे जीता है, साफ समझ आ रहा है.

सचिन पायलट ने भी उठाए थे सवाल: इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल खड़े किए थे. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि राहुल गांधी देश के मौजूदा हालात पर वाजिब सवाल खड़े कर रहे हैं. सचिन पायलट ने जयपुर ग्रामीण सीट का हवाला देते हुए चुनावी नतीजे का जिक्र किया और बताया कि कैसे महज 1600 वोटों के अंतर के कारण इस सीट पर जीत और हार तय की गई थी. पायलट ने कहा कि यहां न तो पुनर्मतगणना की गई और ना ही पोस्टल बैलेट को लेकर किए गए सवालों का जवाब दिया गया.

जिला मजिस्ट्रेट का जवाब: केरल कांग्रेस की इस पोस्ट पर जिला निर्वाचन अधिकारी और जयपुर जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से जवाब साझा किया. जिसके जवाब में कहा गया है कि '19/08/25 की @INCKerala की यह पोस्ट भ्रामक है. झोटवाड़ा (46) के बूथ-136 में 72 मतदाताओं के मकान स्थानीय निकाय द्वारा नंबरित नहीं हैं. इसलिए नोशनल नंबर दर्शाए गए हैं. भौतिक सत्यापन में भी सभी 72 मतदाता 48 मकानों में निवासरत पाए गए.' अधिकारियों ने साफ किया कि मतदाताओं के वास्तविक पते मौजूद हैं, केवल मकान नंबर आवंटन न होने की स्थिति में अस्थायी या नोशनल नंबर डाले गए हैं.

राजनीतिक तापमान बढ़ा: इस मुद्दे ने स्थानीय राजनीति को और गरमा दिया है. कांग्रेस लगातार इसे 'वोट चोरी' से जोड़कर प्रचारित कर रही है, जबकि निर्वाचन विभाग का कहना है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए हर बूथ पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है. झोटवाड़ा सीट पर पहले से ही मतदाता सूची और वोट ट्रांसफर को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं. ऐसे में कांग्रेस का यह सवाल और निर्वाचन विभाग का आधिकारिक जवाब चुनावी माहौल में नए राजनीतिक रंग भरता नजर आ रहा है.