क्या बोले अशोक चौधरी? : बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा "कांग्रेस पार्टी के मन में बिहारी लोगों के प्रति क्या भाव है, इसी से समझ आता है. कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनके मन में बिहार जैसे इतने बड़े राज्य के लोगों के प्रति इस तरह की ईर्ष्या और घृणा की भावना है.

'पोस्ट को डिलिट किया': संजय आगे लिखते हैं कि 'इसी बिहार ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बनाया. इसी बिहार की भूमि से संपूर्ण क्रांति का बिगुल भी फूंका गया था, जिसने कांग्रेस की तानाशाह सत्ता को उखाड़ फेंका था. बिहार की महान जनता कांग्रेस द्वारा बार-बार किये जा रहे अपमान का करारा जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी. बीड़ी के धुएं से नहीं, वोट की चोट से'. हालांकि संजय झा के इस बयान के बाद केरला कांग्रेस ने अपने पोस्ट को डिलिट कर दिया है.

'बिहारवासियों का अपमान': B से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर कांग्रेस को मिर्ची लगती है. संजय जा ने कहा कि 'बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहारवासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया है. इसी बिहार की पावन भूमि पर आदिशक्ति मां जानकी प्रकट हुई थीं. यहीं आकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. स्वतंत्रता संग्राम के अनेक महान सेनानियों की भूमि बिहार ने ही देश को संविधान का पहला मसौदा और पहला राष्ट्रपति दिया है.

संजय झा का पलटवार: कांग्रेस के इसी पोस्ट पर संजय झा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को सीख दी. संजय झा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत की. आपको बता दें कि B से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है.

बीड़ी से की बिहार की तुलना : जीएसटी में बदलाव के बाद केरला कांग्रेस ने एक ट्विट किया है, जिसमें सिगार, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के जीएसटी में बदलाव का लिस्ट जारी किया है. इसमें कांग्रेस ने लिखा है कि 'बीड़ी और बिहार 'बी' से शुरू होता है. अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है.'

''क्योंकि बीड़ी में GST घटा दिया गया तो 'बी से बिहारी और बी से बीड़ी' हो गया?. इससे समझ आता है कि उनके मन में कितनी घृणा है. हम पीछे रह गए हैं और यह बात सत्य भी है लेकिन आने वाले 5 साल में हम किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेंगे." - अशोक चौधरी, मंत्री बिहार सरकार

कांग्रेस के ट्वीट पर क्या बोली बीजेपी? : बीजेपी ने कहा कि बिहार को लेकर कांग्रेस की घटिया-घृणित-घिनौनी सोच फिर सामने आई. जब भी मौक़ा मिलता है कांग्रेस बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने से नहीं चूकती है. पता नहीं लालू-तेजस्वी कांग्रेस द्वारा बिहार के बार-बार किए जा रहे अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रहे.

बीजेपी का पलटवार: बिहार सरकार में मंत्री व बीजेपी नेता मंगल पांडेय ने कहा, "इस तरह का ट्वीट जब कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है, यह बिहार के लोगों का बहुत बडा अपमान है. कांग्रेस पार्टी जहां भी कहीं दूसरी जगह सत्ता में रही है, हमेशा वहां पर बिहारियों का अपमान हुआ है.

''बिहार के लोगों को बहुत गलत तरीके और नजरिए से कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं, जो हर बिहारी का अपमान है. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं." - मंगल पांडेय, नेता बीजेपी

'बिहार का अपमान राजनीतिक स्वाभिमान': जदयू नेता नीरज कुमार कहते हैं कि बिहार का अपमान महागठबंधन के लिए राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है. कभी 'बीड़ी' तो कभी 'बिहारियों' पर तंज किया जाता है. बिहार बुद्धिमान है, बुद्ध का है, सीता का है, सूफी संतों का है.

बी फॉर बीड़ी पर क्या बोली आरजेडी? : आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "जीएसटी पर केरल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया था उसे डिलीट कर दिया गया है. बिहार के मान-सम्मान, स्वाभिमान से पूरा देश परिचित है, लेकिन यह बीजेपी वाले हमें क्या ज्ञान देंगे?. इन लोगों ने इन्हीं सब विषयों में महारथ हासिल की है. असल मुद्दों पर वे बात ही नहीं करेंगे."

बीड़ी पर जीएसटी दर: आपको बता दें कि 4 अगस्त को देश में नया जीएसटी दर लागू हो गया है. इसमें सिगरेट तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया गया है. सिगरेट, तंबाकू और गुटका 40 फिसदी टैक्स स्लैब के अंदर आएगा. हालांकि बीड़ी पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. बीड़ी में प्रयोग होने वाला तेंदू पत्ता अब सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आएगा.

