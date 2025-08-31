कोझिकोड: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को वायनाड सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सुरंग मालाबार के वाणिज्यिक, औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देगी.

मुख्यमंत्री विजयन ने जोर देकर कहा कि सरकार अनेक चुनौतियों के बावजूद विकास परियोजनाओं को लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं, जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, अब साकार हो रही हैं. उन्होंने कहा, "हमारे सामने गेल पाइपलाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे उदाहरण हैं."

विजयन ने कहा कि पहाड़ी राजमार्ग, जलमार्ग और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं. कई लंबे समय से लंबित पहलों को आखिरकार लागू किया जा रहा है.

सीएम विजयन ने कहा कि ये विकास परियोजनाएं राजनीतिक विरोध, केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई वित्तीय बाधाओं और निहित स्वार्थों के हस्तक्षेप सहित विभिन्न बाधाओं को पार करके संभव हुई हैं. उन्होंने बताया कि बजट की कमी के कारण, कई परियोजनाएं दशकों से लंबित थीं—जिनमें शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं. एक समाधान के रूप में, केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (KIIFB) को पुनर्जीवित किया गया. वर्तमान में, KIIFB 90,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं पर काम कर रहा है.

उन्होंने वित्तीय फंड से वंचित किए जाने के कारण केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे केरल के लिए एक दर्दनाक अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि बजट में भारी कटौती, उधार लेने पर प्रतिबंध और ऋण सीमा में कमी, इन सभी ने राज्य के राजस्व को प्रभावित किया है. केंद्र सरकार ने दावा किया कि केआईआईएफबी के ऋणों को राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जा सकता, जिसके कारण राज्य को 12,000 करोड़ रुपये देने से इनकार कर दिया गया.

मुख्यमंत्री विजयन ने आरोप लगाया कि विभिन्न चरणों में विकास परियोजनाओं को विफल करने के प्रयास किए गए. उन्होंने कहा, "केरल में हो रही प्रगति से लोग सचमुच खुश हैं. हालांकि, इससे कुछ समूहों में निराशा पैदा हो रही है." उन्होंने कुछ लोगों पर सार्वजनिक मंचों और अदालत दोनों जगह केआईआईएफबी को विफल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आगे कहा, "जब यह घोषित किया गया कि केआईआईएफबी को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, तो इसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में बाधा डालने के प्रयास शुरू हो गए."

वायनाड सुरंग परियोजना क्यों है महत्वपूर्ण

लंबे समय से प्रतीक्षित वायनाड सुरंग परियोजना से मालाबार क्षेत्र के विकास परिदृश्य में बदलाव आने की उम्मीद है. इससे वायनाड और कोझिकोड के पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के पर्यटन, कृषि और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा देगी. केरल सरकार ने इस परियोजना को 60 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है.

8.73 किलोमीटर लंबी यह चार लेन वाली सुरंग, अनक्कमपोयिल, कल्लाडी और मेप्पाडी को जोड़ेगी, जो खतरनाक थमारास्सेरी दर्रे के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगी. 2,134 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस सुरंग के चार वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है. एक बार चालू हो जाने पर, यह सुरंग यात्रा की दूरी और समय को काफी कम कर देगी.

इस परियोजना को वायनाड के यात्रियों और निवासियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर बार-बार होने वाले भूस्खलन और थमारस्सेरी घाट रोड के अप्रत्याशित रूप से बंद होने के मद्देनजर. अधिकारियों का मानना ​​है कि यह सुरंग पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी और रोजगार के कई अवसर पैदा करेगी.

इस बेहतर मार्ग से केरल से कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों तक माल की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है, जिससे मौजूदा पर्वतीय दर्रे पर लंबे समय से चली आ रही यातायात की भीड़ और देरी की समस्या से निजात मिलेगी.

यह भी पढ़ें- चेन्नई में बादल फटने से एक घंटे में हुई 100 मिमी बारिश, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट