RSS पर डाक टिकट और सिक्का जारी करने पर सीएम विजयन ने की केंद्र की आलोचना

गांधीजी की हत्या के बाद ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. फिर भी, गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर, केंद्र सरकार ने आरएसएस की शताब्दी के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया.

गांधी और उनके आदर्श विभाजनकारी राजनीति और सांप्रदायिक विचारधाराओं के लिए एक बाधा बनकर खड़े रहे, जिससे सांप्रदायिकतावादियों को बढ़ावा मिला। गांधी ने भारत के विचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया.

उन्होंने कहा, "आज गांधी जयंती है. गांधीजी ने अपने जीवन को दुनिया के लिए एक संदेश में बदल दिया. उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने बिना किसी समझौते के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया."

एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी की हत्या एक हिंदुत्ववादी चरमपंथी ने की, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर समझौता करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने आरएसएस की शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी करने के लिए भी केंद्र सरकार पर हमला बोला.

तिरुवनंतपुरम: गांधी जयंती पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सांप्रदायिकता और आरएसएस की कड़ी आलोचना की. धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहने वाले महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक ताकतों पर निशाना साधा.

यह संविधान का अपमान है. इस तरह के कदम के लिए गांधी जयंती की पूर्व संध्या को चुनना दर्शाता है कि संघ परिवार गांधी की स्मृति से भी डरता है. केंद्र ने अब उन लोगों को एक और मान्यता प्रदान की है जो गांधी की हत्या के मामले में आरोपी सावरकर को गांधी के बजाय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में पेश करने का लगातार प्रयास करते हैं.

धर्मनिरपेक्ष समाज को गांधी की जगह सावरकर को लाने के ऐसे प्रयासों का पर्दाफाश करना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए. आरएसएस की राजनीति, जो सामाजिक विभाजन पैदा करने पर आधारित है, गांधीजी द्वारा समर्थित मानवीय राजनीति के बिल्कुल विपरीत है.

समाज को बांटने वालों के खिलाफ हमारा प्रतिरोध हमेशा गांधीजी की स्मृति से शक्ति प्राप्त करेगा. सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं. इस बीच, सीपीएम ने आरएसएस के शताब्दी समारोह के तहत डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कड़ी आलोचना की है.

पोलित ब्यूरो के एक बयान में, सीपीएम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का यह कदम भारतीय संविधान का घोर अपमान है. पार्टी ने जोर देकर कहा कि आरएसएस ने कभी भी भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया.

बयान में कहा गया है कि सिक्के पर आरएसएस द्वारा प्रचारित ‘भारत माता’ की छवि शामिल करना निंदनीय है और हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है. डाक टिकट, जिसमें 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हुए आरएसएस स्वयंसेवकों को दर्शाया गया है, इतिहास का विरूपण है. सीपीएम ने स्पष्ट किया कि यह नेहरू की ओर से कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं था, बल्कि भारत-चीन युद्ध के कारण एक सार्वजनिक सभा थी.

पार्टी ने सरकार पर यह तथ्य छिपाने का आरोप लगाया कि आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा और इसके बजाय उसने ‘फूट डालो और राज करो’ की ब्रिटिश नीति को मजबूत किया. सीपीएम ने आरोप लगाया कि आज भी आरएसएस अपनी मनुवादी विचारधारा के जरिए अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े वर्गों को निशाना बनाता है. पोलित ब्यूरो के बयान में कहा गया है कि आरएसएस का महिमामंडन करने और इतिहास को विकृत करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री ने अपने संवैधानिक पद की गरिमा को कम किया है.

