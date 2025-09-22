Special : 'दिमाग खाने वाले अमीबा' से केरल में दहशत, दम तोड़ रहे लोग, जानें इसकी वजह
केरल एक दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण से जूझ रहा है, जो 'दिमाग खाने वाले अमीबा' की वजह से होता है.
कोच्चि: केरल में हाल के महीनों में एक दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण ने स्वास्थ्य अधिकारियों और आम जनता दोनों के लिए चिंता बढ़ा दी है. इस संक्रमण का कारण है ‘दिमाग खाने वाला अमीबा’ यानी नेग्लेरिया फाउलेरी (Naegleria fowleri), जो प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) का जिम्मेदार है. इस संक्रमण से अब तक कम से कम 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं.
क्यों खतरनाक है यह संक्रमण
PAM एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत घातक मस्तिष्क संक्रमण है. यह आम तौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है, लेकिन कभी-कभी अमीबा के कारण भी मस्तिष्क पर हमला हो सकता है. डॉ. अनूप कुमार ए.एस., निदेशक, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, एस्टर आईएमएमएस, कालीकट बताते हैं, “मस्तिष्क की झिल्ली या मेनिन्जेस में होने वाला यह संक्रमण अत्यंत तेजी से फैलता है. नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा के कारण होने पर इसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहा जाता है. इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. एक बार संक्रमित होने पर मृत्युदर 90% से अधिक होती है.”
संक्रमण का स्रोत और फैलने का तरीका
नेग्लेरिया फाउलेरी गर्म मीठे पानी में पनपता है, जैसे तालाब, झील, नदी और खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल. यह आमतौर पर तब संक्रमण नहीं करता जब पानी निगला जाता है. लेकिन अगर यह नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करता है, तो यह जानलेवा हो सकता है.
डॉ. अनूप कुमार के अनुसार, “पहले लोग केवल स्थिर तालाबों या क्लोरीन रहित स्विमिंग पूलों में तैरने से जोखिम में थे. लेकिन अब यह संक्रमण किसी भी जल स्रोत से फैल सकता है – चाहे पानी से चेहरा धोना हो, शरीर साफ करना हो या गंदे पानी में चलना. वर्तमान में केरल में मामलों में वृद्धि क्यों हुई, इसका स्पष्ट कारण नहीं है.”
लक्षण और तेजी
PAM बहुत तेजी से बढ़ता है. शुरुआती लक्षणों में तेज सिरदर्द, बुखार और गर्दन में अकड़न शामिल हैं. कुछ ही दिनों में यह दौरे और कोमा में बदल सकता है. आमतौर पर एक से दो सप्ताह के भीतर संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि इसे अक्सर बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस समझ लिया जाता है, और वास्तविक कारण पता चलने तक मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है.
रोकथाम और सावधानी
विशेषज्ञों का कहना है कि रोकथाम ही सबसे प्रभावी तरीका है. लोगों को सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में स्थिर या खराब रखरखाव वाले मीठे पानी के स्रोतों में तैरने या गोता लगाने से बचें. अगर तैरना जरूरी हो, तो नाक में क्लिप का इस्तेमाल करें ताकि पानी मस्तिष्क में प्रवेश न करे.
डॉ. अनूप कुमार ने कहा, “जनजागरूकता सबसे जरूरी है. लोगों को पता होना चाहिए कि यह संक्रमण कैसे फैलता है. जल स्रोतों का उचित क्लोरीनीकरण भी जरूरी है. केवल तालाब और स्विमिंग पूल ही नहीं, बल्कि सामान्य जल आपूर्ति की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है.”
जलवायु परिवर्तन और भविष्य की चुनौतियां
वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से इस तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. अमीबा गर्म पानी में तेजी से पनपता है और उच्च तापमान में फैलने वाले जल स्रोतों में इसके संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है. गर्मियों में लोग राहत की तलाश में झीलों और नदियों की ओर रुख करते हैं, जिससे संक्रमण का जोखिम और बढ़ जाता है.
केरल में हाल की घटनाएं इस दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण की गंभीरता को उजागर करती हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ जोर देते हैं कि जलवायु परिवर्तन, जल स्रोतों का उचित रखरखाव और जनजागरूकता तीनों ही इस संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अब समय की मांग है कि राज्य सरकार और नागरिक मिलकर इस चुनौती से निपटें और लोगों को सुरक्षित जल उपयोग और सावधानी के प्रति जागरूक करें.
