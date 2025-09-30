ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, आरोपी भाजपा नेता ने किया आत्मसमर्पण

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी भाजपा नेता प्रिंटू महादेव ने केरल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

Kerala BJP leader who Made death threat to Rahul Gandhi surrenders before police in Thrissur
राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, आरोपी भाजपा नेता ने किया आत्मसमर्पण (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 11:10 PM IST

त्रिशूर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले केरल भाजपा के नेता प्रिंटू महादेव ने मंगलवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. सरेंडर करने के लिए महादेव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ त्रिशूर जिले के पेरमंगलम पुलिस स्टेशन पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने आरोपी महादेश को गिरफ्तार कर लिया. बाद में प्रिंटू महादेव को अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए प्रिंटू महादेव ने अपना बचाव किया और कहा, "मैं शिक्षक हूं और मैंने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया. मैं हिंसा को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं. समाज सच्चाई को समझेगा."

भाजपा के सदस्य प्रिंटू महादेव ने एक मीडिया कार्यक्रम में चर्चा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए थे. एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान प्रिंटू महादेव ने कथित तौर पर कहा था कि राहुल गांधी के सीने में गोली लग सकती है. इसके बाद, केरल कांग्रेस के प्रदेश सचिव एडवोकेट सी.आर. प्राणकुमार ने डीजीपी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और तत्काल जांच का आग्रह किया.

कांग्रेस नेता ने अपनी शिकायत में संदेह जताया कि क्या यह टिप्पणी गंभीर धमकी या हत्या की साजिश का हिस्सा है. शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया. इसके बाद प्रिंटू महादेव भूमिगत हो गए थे. उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने भाजपा राज्य समिति के सदस्य सुरेंद्रन और प्रिंटू के भाई गोपी के आवासों पर भी तलाशी ली थी.

भाजपा ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया
भाजपा ने अधिकारियों पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. भाजपा नेता एडवोकेट गोपालकृष्णन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "केरल की राजनीति में कोई भी जुबान फिसलने से अछूता नहीं है. अगर मामला दर्ज किया जाता है, तो राहुल गांधी, वी.डी. सतीश और पिनाराई विजयन के खिलाफ भी दर्ज किया जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि प्रिंटू महादेव को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मामले में भाजपा कार्यालयों या पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर किसी भी पुलिस छापे का कड़ा विरोध किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई जारी रही तो एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता को चैन से सोने नहीं दिया जाएगा.

इस बीच, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला नेताओं के घरों पर पुलिस की छापेमारी का विरोध करने के लिए त्रिशूर-पूर्व पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला. इस दौरान उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, इस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें कीं.

