77 साल की उम्र में कर रहे LLB की पढ़ाई, क्या है रिटायर्ड टीचर का सपना, जानें

केरल के टीसी नारायणन 77 साल की उम्र में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं. वह फिजिकल एजुकेशन के रिटायर्ड शिक्षक हैं.

Kerala 77 Year Old Retired Teacher from Kozhikode Pursuing LLB Studies While Tapping Rubber
टीसी नारायणन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 4:36 PM IST

4 Min Read
कोझिकोड: केरल के 77 वर्षीय टीसी नारायणन ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा हासिल करने में उम्र कोई बाधा नहीं है. फिजिकल एजुकेशन के रिटायर्ड शिक्षक नारायणन ने सेवानिवृत्ति के लंबे समय बाद फिर से पढ़ाई शुरू की है और वर्तमान में एलएलबी की डिग्री हासिल कर रहे हैं. उन्होंने दो साल पहले 12वीं की शिक्षा पूरी की थी और अपने रबर बागान में काम करते हुए पढ़ाई की.

कोझिकोड के पेराम्बरा (Perambra) के रहने वाले नारायणन, जो अपने इलाके में "नारायणन मैश" के नाम से मशहूर हैं, पढ़ाई के लिए अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करते हैं. उनकी दिनचर्या से वाकिफ एक स्थानीय निवासी ने बताया, "रबर पर टैप करते समय, वह गाने नहीं सुनते या समाचार नहीं पढ़ते. वह उस दिन पढ़ने वाले विषयों को सुनते हैं."

टीसी नारायणन पिछले दो सालों से इसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं. शिक्षा की ओर लौटने का कारण बताते हुए नारायणन ने कहा, "मेरा गृहनगर कोझिकोड जिले का पेरम्बरा है. पेरम्बरा में अपने परिवार के साथ रहते हुए, मैंने चथमंगलम में एक नया घर बनवाया और वहां रहने लगा. 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद, मैंने फिजिकल एजुकेशन कोर्स में दाखिला लिया. मैंने यह पाठ्यक्रम उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण किया. नौकरी पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई. मेरी पहली नियुक्ति मलप्पुरम जिले में मेलंगडी सरकारी हाई स्कूल में एक शारीरिक प्रशिक्षक के रूप में हुई. उसके बाद, मैंने कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं. मेरी आखिरी नौकरी कोझिकोड के जीटीटीआई में थी. मैं वहीं से सेवानिवृत्त हुआ."

नारायणन ने बताया कि वकील बनने का सपना उनके मन में 20 साल की उम्र से ही था. उन्होंने कहा, "लेकिन जिंदगी और काम की भागदौड़ ने मेरी पढ़ाई में बाधा डाली. काफी समय बाद भी मेरे दिल में यह इच्छा कम नहीं हुई."

उन्होंने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने का फैसला किया और केरल साक्षरता मिशन से संपर्क किया. नारायणन ने बताया, "जब मैं वहां पहुंचा, तो कर्मचारियों ने मुझे देखा और इस बारे में पूछताछ की. तभी मैंने उन्हें अपनी उस इच्छा के बारे में बताया जो मैं दशकों से अपने मन में संजोए हुए था." उन्होंने कहा, "कर्मचारियों को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. पढ़ने आए बाकी सभी युवा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, मुझे अपने साथ ले गए. मैं उनके साथ एक युवा बन गया, और क्या चाहिए?"

एलएलबी में दाखिला लेने के लिए नारायणन को 12वीं कक्षा पास करने की आवश्यकता थी. हालांकि उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद प्री-डिग्री की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन शुरुआती दौर में फिजिकल ट्रेनर की नौकरी लगने के कारण वे उसे पूरा नहीं कर पाए. साक्षरता मिशन की सलाह पर, उन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए मानविकी (humanities) में दाखिला लिया. नारायणन ने कहा, "उन्होंने पढ़ाई से लेकर सभी शंकाओं के समाधान तक, हर चीज में मेरा पूरा साथ दिया."

मोबाइल फोन से पढ़ाई करते हैं नारायणन
नारायणन ने 12वीं कक्षा उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरी की. इस उपलब्धि ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और कई स्थानीय लोगों और दोस्तों को प्रेरित किया, जिन्होंने पहले स्कूल छोड़ दिया था. नारायणन अब एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र हैं. उन्होंने बताया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन पर बहुत निर्भर हैं. उनका कहना है, "पढ़ाई के लिए आपको पहले की तरह कक्षा में जाने की जरूरत नहीं है. आपको बस एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है."

वह रबर टैपिंग और ड्राइविंग जैसी नियमित गतिविधियों के दौरान रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान और यूट्यूब क्लासेस सुनते हैं. उन्होंने कहा, "सुनकर सीखना पढ़कर सीखने से ज्यादा तेज है."

नारायणन अपने साथियों में सबसे ज्यादा तकनीक-प्रेमी माने जाते हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं अब इन सब बातों को अपनी युवावस्था से कहीं ज्यादा समझता हूं."

नारायणन की शैक्षणिक महत्वाकांक्षाएं सिर्फ कानून की डिग्री तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने कहा, "एलएलबी के बाद, मैं एक डिग्री और उसके साथ कोई और कोर्स करना चाहता हूं." उनका कहना है कि अगर आपमें इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प है, तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.

77 YEAR OLD LLB STUDENTKERALA NEWSTC NARAYANANRETIRED TEACHER PURSUING LLB

