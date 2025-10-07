लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अरविंद केजरीवाल को मिला नया सरकारी बंगला, जानें अब कहां रहेंगे AAP मुखिया?
नई दिल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लंबी प्रतीक्षा और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है. दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में स्थित 95 नंबर बंगला अब केजरीवाल और उनके परिवार का नया ठिकाना होगा. यह आवंटन दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुआ है.
लोधी एस्टेट में मिला यह बंगला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के केंद्र में स्थित है. यह चार बेडरूम, एक हॉल, वेटिंग रूम और डाइनिंग रूम जैसी सुविधाओं से युक्त है, और इसके आसपास कई अन्य वरिष्ठ राजनेता और उच्च पदस्थ अधिकारी निवास करते हैं.
राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मिला बंगला : केजरीवाल को यह बंगला राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आवंटित किया गया है. केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने उन्हें टाइप-VII श्रेणी का बंगला दिया है, जो सरकारी आवासों की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है. पिछले साल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आधिकारिक सीएम आवास खाली करने के बाद से केजरीवाल को सरकारी आवास के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी. उन्होंने शुरू में उसी आकार का टाइप-VII बंगला (35 लोधी एस्टेट) मांगा था जो पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को आवंटित था, लेकिन उन्हें फिलहाल 95 लोधी एस्टेट आवंटित किया गया है.
हाईकोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई : सरकारी आवास के आवंटन में हो रही देरी को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में तेजी दिखाने का निर्देश दिया था. कोर्ट की सख्ती के बाद ही सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था कि नियमों के अनुसार 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को उपयुक्त आवास आवंटित कर दिया जाएगा, जिस पर अब अमल किया गया है. आवंटन से पहले केजरीवाल आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित बंगले में रह रहे थे.
इस पुराने बंगले के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई के अधीन है. इस आवंटन के साथ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का आवास एक साल की लंबी कानूनी और राजनीतिक खींचतान के बाद अब स्थायी रूप से 95, लोधी एस्टेट में स्थापित हो गया है. वर्तमान में अरविंद केजरीवाल पार्टी के सांसद रहे संजीव अरोड़ा को आवंटित फिरोजशाह रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं.
