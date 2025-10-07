ETV Bharat / bharat

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अरविंद केजरीवाल को मिला नया सरकारी बंगला, जानें अब कहां रहेंगे AAP मुखिया?

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लंबी प्रतीक्षा और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया.

अब 95 लोधी एस्टेट होगा केजरीवाल का नया ठिकाना
अब 95 लोधी एस्टेट होगा केजरीवाल का नया ठिकाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 12:12 PM IST

नई दिल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लंबी प्रतीक्षा और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है. दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में स्थित 95 नंबर बंगला अब केजरीवाल और उनके परिवार का नया ठिकाना होगा. यह आवंटन दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुआ है.

लोधी एस्टेट में मिला यह बंगला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के केंद्र में स्थित है. यह चार बेडरूम, एक हॉल, वेटिंग रूम और डाइनिंग रूम जैसी सुविधाओं से युक्त है, और इसके आसपास कई अन्य वरिष्ठ राजनेता और उच्च पदस्थ अधिकारी निवास करते हैं.

राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मिला बंगला : केजरीवाल को यह बंगला राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आवंटित किया गया है. केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने उन्हें टाइप-VII श्रेणी का बंगला दिया है, जो सरकारी आवासों की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है. पिछले साल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आधिकारिक सीएम आवास खाली करने के बाद से केजरीवाल को सरकारी आवास के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी. उन्होंने शुरू में उसी आकार का टाइप-VII बंगला (35 लोधी एस्टेट) मांगा था जो पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को आवंटित था, लेकिन उन्हें फिलहाल 95 लोधी एस्टेट आवंटित किया गया है.

केजरीवाल को मिला नया सरकारी आवास
केजरीवाल को मिला नया सरकारी आवास (ETV Bharat)


हाईकोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई : सरकारी आवास के आवंटन में हो रही देरी को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में तेजी दिखाने का निर्देश दिया था. कोर्ट की सख्ती के बाद ही सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था कि नियमों के अनुसार 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को उपयुक्त आवास आवंटित कर दिया जाएगा, जिस पर अब अमल किया गया है. आवंटन से पहले केजरीवाल आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित बंगले में रह रहे थे.

केंद्र सरकार द्वारा नया केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित
केंद्र सरकार द्वारा नया केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित (ETV Bharat)
'शीश महल' विवाद का पटाक्षेप : इस नए आवंटन से केजरीवाल के आवास से जुड़े विवाद का अध्याय भी लगभग खत्म हो गया है. उनका पुराना सीएम आवास, 6, फ्लैगस्टाफ रोड, जिसे विपक्ष ने महंगे नवीनीकरण के कारण 'शीश महल' करार दिया था, अब दिल्ली सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस में तब्दील करने की योजना बनाई जा रही है.
केंद्र सरकार द्वारा नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया
केंद्र सरकार द्वारा नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया (ETV Bharat)

इस पुराने बंगले के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई के अधीन है. इस आवंटन के साथ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का आवास एक साल की लंबी कानूनी और राजनीतिक खींचतान के बाद अब स्थायी रूप से 95, लोधी एस्टेट में स्थापित हो गया है. वर्तमान में अरविंद केजरीवाल पार्टी के सांसद रहे संजीव अरोड़ा को आवंटित फिरोजशाह रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं.

