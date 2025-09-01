रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): जनपद में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग द्वारा अगले तीन दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को 1 सितम्बर से 3 सितम्बर तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. वहीं प्रशासन ने केदारनाथ जाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

रोकी गई केदारनाथ यात्रा: जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं. वहीं, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने जानकारी दी कि मौसम केंद्र देहरादून द्वारा क्षेत्र में आगामी तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है.जिलाधिकारी ने यात्रियों से अपील की है कि वे फिलहाल अपनी यात्रा को स्थगित करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें. जो यात्री पहले से यात्रा पर हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रुकने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है.

वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित: भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे कई स्थानों पर बाधित हो रहा है. विशेषकर बांसवाड़ा के पास स्थित स्लाइडिंग जोन क्षेत्र में मार्ग लगातार बाधित हो रहा है, यदि मार्ग खुल भी रहा है तो वाहनों का आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. वहीं काकड़गाड़, डोलिया देवी समेत अन्य भूस्खलन क्षेत्र भी काफी खतरनाक बने हुए हैं. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग मनोज नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम यात्री वाहनों को केदारनाथ की ओर जाने से रोक रही है. यात्रियों को जनपद मुख्यालय में ही रुकने या बदरीनाथ की ओर भेजा जा रहा है. हालांकि पूरे उत्तराखंड समेत रुद्रप्रयाग जनपद बारिश का दौर जारी है. पहाड़ी दरकने, भूस्खलन से मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने लोगों से अनावश्यक सफर करने से बचने की अपील की है. फिलहाल केदारनाथ हाईवे पर यात्री वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है और यात्रा को भी रोका गया है.

बोलेरो वाहन पर गिरे बोल्डर: गौर हो कि रुद्रप्रयाज जिले में आज सुबह सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग पर एक बोलेरो वाहन हादसे का शिकार हो गया. बोलेरो वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. आनन-फानन में स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को तत्काल सोनप्रयाग अस्पताल भेजा, जहां गंभीर दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. बोलेरो में 11 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा पर आए थे.

