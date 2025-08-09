रुद्रप्रयाग: बीते चार दिनों से खराब मौसम के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा रोक दी थी. शनिवार को मौसम खुलते ही यात्रा को सुचारु कर दिया गया है. जिससे यात्रा मार्ग पर फंसे सभी तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है.हालांकि, रक्षाबंधन का पर्व होने के कारण करीब बारह सौ यात्री ही सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए.

सोनप्रयाग में सुबह से पुलिस मौसम पर निगरानी बनाए हुए थी. मौसम बेहतर रहने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर पुलिस ने यात्रियों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने की अनुमति दी. गौरीकुंड से भी पैदल मार्ग की स्थिति का आंकलन करने और सभी परिस्थितियां अनुकूल रहने पर यात्रियों को केदारनाथ जाने की अनुमति दी गई. सोनप्रयाग से बारह सौ यात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए. विशेष रूप से सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच संवेदनशील स्थानों पर पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रियों की आवाजाही कराई.

सोनप्रयाग कोतवाली निरीक्षक राकेंद्र कठैत ने बताया मौसम अनुकूल रहने पर यात्रियों को सुरक्षा के बीच गौरीकुंड भेजा गया. वहां से भी पैदल मार्ग की स्थिति के अनुसार यात्री आगे भेजे गए. गौरीकुंड चौकी प्रभारी सूरज कंडारी ने बताया सुबह मौसम ठीक था. पैदल मार्ग भी ठीक है. इसलिए यात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ रवाना किया गया है.

वहीं, सोनप्रयाग-गौरीकुंड के बीच राजमार्ग की हालत बदतर बनी हुई है. तीर्थयात्रियों को पैदल चलकर आवाजाही करनी पड़ रही है. लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. पुलिस प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों से अपील की जा रही है कि वे मौसम की जानकारी लेने के बावजूद ही केदारनाथ धाम की यात्रा करें. केदारघाटी में पल-पल में मौसम बदल रहा है.

केदारनाथ हाईवे बाधित होने से जाम (KEDARNATH YATRA 2025)

बदलते मौसम के कारण सोनप्रयाग-गौरीकुंड के बीच पहाड़ी से मलबा गिर रहा है.गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच जगह-जगह गदेरे उफान पर आ गए हैं. इन गदेरों को पार करने में तीर्थयात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं. पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की हरसंभव मदद की जा रही है. यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने पर शीघ्र यात्रा को रोककर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया जा रहा है.

बाधित हुआ केदारनाथ हाईवे (ETV BHARAT)

बाधित हुआ केदारनाथ हाईवे: बीती रात हुई तेज बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे नैल के पास बंद हो गया.शनिवार सुबह जेसीबी मशीन पहुंची. भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा गिरे होने से राजमार्ग को खोलने में समय लग गया. राजमार्ग दोपहर तीन बजे बाद ही खुल पाया. रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार के डाट पुलिया से नये बस अड्डे को जोड़ने वाला मार्ग पर पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण बंद हो गया. राजमार्ग और लिंक मार्ग को खोलने में विभागों को घंटों का समय लग गया. तेज बारिश के कारण पुनाड़ गदेरा भी उफान पर आया हुआ है.

केदारनाथ हाईवे पर लगे जाम में फंसी रही एम्बुलेंस: केदारनाथ हाईवे के नैल के पास राजमार्ग बाधित होने से एम्बुलेंस भी घंटो तक फंसी रही. सामाजिक कार्यकर्ता अशोक चौधरी ने कहा हाईवे और लिंक मार्गों को खोलने का कार्य तेजी के साथ होना चाहिए.

केदारनाथ हाईवे पर लगे जाम में फंसी रही एम्बुलेंस: (ETV BHARAT)

घंटों तक यात्री जाम में फंस रहे हैं. जगह-जगह खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि ऑल वेदर कार्य के बाद से हाईवे की स्थिति खराब हो गई है. पहाड़ियां टूट रही हैं. राजमार्ग बंद हो रहे हैं. उन्होंने कहा बदरीनाथ हाईवे के सिरोबगड़, खांखरा, नरकोटा सहित अन्य जगहों पर राजमार्ग पर पहाड़ी टूट रही हैं. सिरोबगड़ की समस्या को तीन दशक का समय बीत गया है.

