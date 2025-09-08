ETV Bharat / bharat

केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी, 10 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग

दूसरे चरण में सात हेली ऑपरेटर्स रोजाना 8 घंटे की फ्लाइंग करेंगे. जिसके कारण टिकट के दरों में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है.

KEDARNATH HELI SERVICE
केदारनाथ हेली सेवा अपडेट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 6:28 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून का असर कम होने के बाद चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. बीते सालों की तरह ही इस साल भी 15 सितंबर से चारधाम हेली सेवा शुरू होने जा रही है. जिसकी तैयारियां उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने कर ली हैं.

दूसरे चरण के तहत हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को 49 फीसदी अधिक पैसा खर्च करना होगा. यूकाडा ने डीजीसीए के निर्देश पर शटल सेवाओ की संख्या को घटाते हुए किराए में बढ़ोत्तरी कर दी है. केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएंगी.

जानकारी देते हुए उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि डीजीसीए की ओर से शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट के निर्देश दिए गए थे. साथ ही शटल सर्विसेज को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था. ऐसे में यूकाडा जल्द ही एक रिपोर्ट डीजीसीए को देने जा रहा है. जिसमें यूकाडा की ओर से किए गए इंप्रूवमेंट संबंधित कामों का जिक्र किया गया है. ऐसे में 15 सितंबर से हेली सेवाओं के संचालन शुरू होने की पूरी संभावना है. हेली सेवाओं की बुकिंग 10 सितंबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर शुरू हो जाएगी. दूसरे चरण के तहत सात हेली ऑपरेटर के साथ हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा.

डीजीसीए की ओर से 30 फीसदी शटल ऑपरेशन को कम करने के निर्देश दिए गए थे. ऐसे में सात हेली ऑपरेटर्स रोजाना 8 घंटे की फ्लाइंग करेंगे. साथ ही टिकट के दरों में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. डायनेमिक दरों को तय किए जाने को लेकर गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी. इसके बाद ही हेलीकॉप्टर के टिकट दरों को बढ़ाया गया है.

दरअसल, इस साल चारधाम यात्रा के पहले चरण के दौरान जो हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे वे रोजाना एक तरफ से 250 से 270 शटल ऑपरेशन कर रहे थे. हेली ऑपरेटर के फ्लाइंग समय के साथ ही फेयर को भी काम कर दिया गया है. लिहाजा दूसरे चरण में सात हेली ऑपरेटर्स एक तरफ से 184 शटल ऑपरेशन कर पाएंगी.

हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन करना महंगा हो गया है. यूकाडा ने हेली टिकट दरों में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है. ऐसे में गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को 12444 रुपए, फाटा से केदारनाथ धाम तक के लिए 8900 रूपये और सिरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए 8400 किराया तय किया गया है. हेमकुंड साहिब के लिए हेली किराए मे कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. इस हेली सेवा पर डीजीसीए ने कोई रोक नहीं लगाई थी.

सीईओ आशीष चौहान ने बताया हेली सेवाओं में 30 फीसदी शटल ऑपरेशन कम की गई हैं. जिससे हेलीकॉप्टर को फाइनेंशियल लॉसेस होगा. ऐसे में इस लॉस को कवर करने के लिए ही हेली टिकट के दरों में 49 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है.

साल 2025 में 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली सेवाओं का संचालन शुरू हो गया था. शुरुआती दौर में 9 हेली ऑपरेटर के साथ हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया गया. इस दौरान गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम तक के लिए हेली किराया 8532 रुपए, फटा से केदारनाथ धाम तक के लिए हेली किराया 6062 रुपए और सिरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए किराया 6060 रुपए तय किया गया. मानसून शुरू होने से पहले तक इन्हीं दरों पर यात्रियों को हेली सेवाओं का लाभ दिया गया. अब दूसरे चरण में किराए में 49 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी गई है.

केदारनाथ हेली सेवा अपडेटकेदारनाथ हेली सेवा किराया बढ़ाकेदारनाथ हेली टिकट महंगाKEDARNATH HELI SERVICE

ETV Bharat Logo

