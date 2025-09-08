ETV Bharat / bharat

केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी, 10 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून का असर कम होने के बाद चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. बीते सालों की तरह ही इस साल भी 15 सितंबर से चारधाम हेली सेवा शुरू होने जा रही है. जिसकी तैयारियां उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने कर ली हैं.

दूसरे चरण के तहत हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को 49 फीसदी अधिक पैसा खर्च करना होगा. यूकाडा ने डीजीसीए के निर्देश पर शटल सेवाओ की संख्या को घटाते हुए किराए में बढ़ोत्तरी कर दी है. केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएंगी.

जानकारी देते हुए उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि डीजीसीए की ओर से शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट के निर्देश दिए गए थे. साथ ही शटल सर्विसेज को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था. ऐसे में यूकाडा जल्द ही एक रिपोर्ट डीजीसीए को देने जा रहा है. जिसमें यूकाडा की ओर से किए गए इंप्रूवमेंट संबंधित कामों का जिक्र किया गया है. ऐसे में 15 सितंबर से हेली सेवाओं के संचालन शुरू होने की पूरी संभावना है. हेली सेवाओं की बुकिंग 10 सितंबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर शुरू हो जाएगी. दूसरे चरण के तहत सात हेली ऑपरेटर के साथ हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा.

डीजीसीए की ओर से 30 फीसदी शटल ऑपरेशन को कम करने के निर्देश दिए गए थे. ऐसे में सात हेली ऑपरेटर्स रोजाना 8 घंटे की फ्लाइंग करेंगे. साथ ही टिकट के दरों में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. डायनेमिक दरों को तय किए जाने को लेकर गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी. इसके बाद ही हेलीकॉप्टर के टिकट दरों को बढ़ाया गया है.

दरअसल, इस साल चारधाम यात्रा के पहले चरण के दौरान जो हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे वे रोजाना एक तरफ से 250 से 270 शटल ऑपरेशन कर रहे थे. हेली ऑपरेटर के फ्लाइंग समय के साथ ही फेयर को भी काम कर दिया गया है. लिहाजा दूसरे चरण में सात हेली ऑपरेटर्स एक तरफ से 184 शटल ऑपरेशन कर पाएंगी.