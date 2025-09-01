हैदराबाद: तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता ने सोमवार को सनसनीखेज टिप्पणी की. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि केसीआर अपने कुछ करीबी लोगों के कार्यों के कारण बदनाम हुए हैं. उन्होंने यह बयान कालेश्वरम मामले में जस्टिस पीसी घोष समिति की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच कराने के रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया.
हैदराबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीआरएस नेता हरीश राव और संतोष पर जमकर निशाना साधा. कविता ने सवाल उठाया कि क्या पांच साल तक सिंचाई मंत्री रहे हरीश राव ने कालेश्वरम के निर्माण में कोई भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा कि हरीश राव, पूर्व सांसद संतोष और मेघा कृष्णा रेड्डी की वजह से केसीआर बदनाम हुए थे.
तीन इंजीनियरों के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति
उन्होंने कहा कि कालेश्वरम का एक छोटा सा हिस्सा ढह गया था और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सारा दोष केसीआर पर मढ़ दिया. कविता ने सवाल उठाया कि कालेश्वरम में काम करने वाले तीन इंजीनियरों के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है.
Hyderabad | On Telangana govt's decision to order a CBI probe into the Kaleshwaram project issue, BRS MLC K Kavitha says, " in the cbi probe, kcr will emerge spotless, like a pearl washed clean...if kcr’s image is tainted in the kaleshwaram issue, the reason is harish rao and… pic.twitter.com/rU7vGIFIpI— ANI (@ANI) September 1, 2025
केसीआर के खिलाफ साजिश
उन्होंने कहा कि हरीश राव और संतोष ने कई बार केसीआर के खिलाफ साजिश रची... लेकिन उन्होंने (KCR) कुछ नहीं कहा. कविता ने बताया कि जब केसीआर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उन्हें दुख होता है. उन्होंने सवाल किया कल विधानसभा में रेवंत रेड्डी ने केसीआर पर आरोप लगाए, बीआरएस के एक भी व्यक्ति ने मुंह क्यों नहीं खोला...
तेलंगाना जागृति अध्यक्ष ने कहा, "रेवंत रेड्डी हरीश राव और संतोष के बीच समझौता हो गया है. रेवंत रेड्डी हरीश राव और संतोष को कुछ नहीं कहते. वे केसीआर पर तीर चलाएंगे. केसीआर पर सीबीआई जांच के बाद अगर कोई पार्टी बनी तो क्या होगा? अगर कोई पार्टी नहीं बनी तो क्या होगा? यह मेरे पिता के सम्मान से जुड़ा है. रेवंत रेड्डी ने सीबीआई का नाम सुनियोजित तरीके से लिया है."
आरक्षण के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगी
कविता ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर भी एक विधेयक पेश कर रहे हैं, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वे इस बात से नाराज थीं कि रेवंत बिहार के लिए तेलंगाना के पिछड़ी जातियों के बच्चों की बलि दे रहे हैं.
कविता ने चेतावनी दी कि हम तेलंगाना जागृति से बिहार जाएंगे और आपके आरक्षण के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि केसीआर, जो सीबीआई या किसी भी अन्य जांच में धुले हुए मोती की तरह वापस आएंगे.
