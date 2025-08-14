गोवाहाटी: असम के काजीरंगा नेशनल पार्क ने अपनी सबसे बुजुर्ग हथिनी मोहनमाला को अश्रुपूर्ण विदाई दी. मोहनमाला का गुरुवार सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया. कोहोरा रेंज के वन रेंज अधिकारी डॉ विभूति रंजन गोगोई के अनुसार मोहनमाला 17 मई, 1970 को काजीरंगा आई थीं.

दिवंगत वन अधिकारी दुर्गा प्रसाद नियोग ने पार्क के संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें उद्यान अधिकारियों को उपहार स्वरूप दिया था. दशकों तक, मोहनमाला ने उद्यान के अंदरूनी इलाकों में गश्त करने से लेकर पर्यटकों को सफारी पर ले जाने तक, विभिन्न भूमिकाएं निभाईं.

रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने दो शावकों को जन्म दिया था. एक शावक कम उम्र में बाघ के हमले में मारा गया, जबकि दूसरे की हलाधिबारी के पास ड्यूटी के दौरान अचानक मृत्यु हो गई.

जनवरी से चिकित्सा देखरेख में थी मोहनमाला

काजीरंगा के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ सौरव बोरगोहेन ने कहा, "जब उसकी मृत्यु हुई, तब हम वहीं मौजूद थे. वह खड़ी थी, फिर अचानक बैठ गईं, लेट गईं और कुछ ही क्षणों में उसने अंतिम सांस ली." उन्होंने बताया कि मोहनमाला लंबी बीमारी के कारण जनवरी से ही चिकित्सा देखरेख में थीं.

डॉ भूपेन शर्मा, डॉ कुशल शर्मा, डॉ बिस्वजीत बरुआ और डॉ भास्कर चौधरी सहित पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने उसका ट्रीटमेंट और सर्जरी की, जिससे उसकी आयु बढ़ गई. बोरगोहेन ने जोर देकर कहा कि मोहनमाला का निधन बिना किसी दर्द के हुआ.

श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए कर्मचारी

पार्क के अधिकारी, वन कर्मचारी और पशु चिकित्सक लगभग 85 वर्षीय हथिनी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए. वन अधिकारी जयंत दास ने कहा, "वह न केवल काजीरंगा की सबसे वृद्ध हथिनी थीं, बल्कि हमारी टीम की एक सम्मानित सदस्य भी थीं."

एक बयान में पार्क प्राधिकरण ने मोहनमाला के महावत किरण राभा के साथ बिताए सबसे वीरतापूर्ण क्षणों में से एक को याद किया और कहा कि एक सर्दियों की सुबह, जब मोहनमाला अपने बछड़े मालती के साथ मिहिमुख बील के पास गश्त कर रही थीं, तो अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला बोल दिया. पल भर में ही उन्होंने अपने महावत को गोद में उठा लिया और अपने बछड़े को बील के गहरे पानी में ले गईं और दूर किनारे तक तैरकर पहुंच गईं, ताकि उनके और जंगली हाथी के बीच एक सुरक्षित दूरी बन जाए. कई हफ़्तों बाद, वह मालती के साथ बिना किसी नुकसान के शिविर में लौट आईं.

बयान में कहा गया, "उनके निधन से काजीरंगा ने न केवल एक सदस्य, बल्कि एक वफादार सहयोगी, बाढ़ के समय रक्षक, साहस और समर्पण की एक प्रतिमूर्ति को खो दिया है." साथ ही यह भी कहा गया कि उनकी दशकों की सेवा पार्क के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगी और उनके साथ काम करने वाले सभी लोग उनकी कमी को गहराई से महसूस करेंगे.

