काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटक जीपों में GPS अनिवार्य, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए बड़ा कदम

GPS सिस्टम दो प्रमुख लाभ देगा. पहला, यह पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाएगा. दूसरा यह पार्क के भीतर ट्रैफिक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करेगा.

"काजीरंगा में GPS डिवाइस अनिवार्य, ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों समस्याओं का हल" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 5:40 PM IST

गुवाहाटी: असम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क प्रशासन ने एक अहम निर्णय लेते हुए सभी पर्यटक जीपों में GPS डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला पार्क के भीतर आने वाले पर्यटकों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है.

कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कदम
काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व की फील्ड डायरेक्टर डॉ. सोनाली घोष ने बताया कि यह निर्णय वन विभाग और परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है. उन्होंने कहा, "संरक्षित क्षेत्रों में चलने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों में GPS अनिवार्य किया गया है. उसी के तहत अब काजीरंगा की सभी जीपों को GPS से लैस किया जा रहा है."

काजीरंगा नेशनल पार्क
काजीरंगा नेशनल पार्क (ETV Bharat)

GPS से सुरक्षा और प्रबंधन में होगा सुधार
डॉ. घोष के अनुसार, GPS सिस्टम दो प्रमुख लाभ देगा. पहला, यह पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाएगा. उन्होंने बताया कि पहले ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर्यटक जीप से गिर गए, और उन्हें तुरंत ढूंढ़ पाना मुश्किल हो गया था. GPS से अब ऐसी घटनाओं में तेज ट्रैकिंग और प्रतिक्रिया संभव होगी.

दूसरा लाभ यह होगा कि यह पार्क के भीतर ट्रैफिक जैसी स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करेगा. अक्सर बाघों या अन्य दुर्लभ जानवरों को देखने के लिए एक ही स्थान पर कई जीपें इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे अव्यवस्था फैलती है. GPS से इस पर नजर रखी जा सकेगी और वाहनों का संचालन सुव्यवस्थित होगा.

काजीरंगा पार्क में GPS से पर्यटकों की सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण होगा आसान (ETV Bharat)

जैव विविधता से भरपूर है काजीरंगा
काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है. मार्च 2022 की गणना के अनुसार यहां 2,613 गैंडे हैं. इसके अलावा, 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार पार्क में 148 बाघ, 40,000 जंगली सूअर, 1,200 हिरणों के झुंड, 3,000 जंगली भैंसे, और 1,200 हाथी और सूअर भी मौजूद हैं.

संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में पहल
GPS की यह पहल केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे ना केवल पर्यटक अधिक सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पार्क के प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी. काजीरंगा प्रशासन का यह प्रयास अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है.

