काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटक जीपों में GPS अनिवार्य, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए बड़ा कदम

September 7, 2025

गुवाहाटी: असम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क प्रशासन ने एक अहम निर्णय लेते हुए सभी पर्यटक जीपों में GPS डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला पार्क के भीतर आने वाले पर्यटकों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है. कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कदम

काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व की फील्ड डायरेक्टर डॉ. सोनाली घोष ने बताया कि यह निर्णय वन विभाग और परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है. उन्होंने कहा, "संरक्षित क्षेत्रों में चलने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों में GPS अनिवार्य किया गया है. उसी के तहत अब काजीरंगा की सभी जीपों को GPS से लैस किया जा रहा है." काजीरंगा नेशनल पार्क (ETV Bharat) GPS से सुरक्षा और प्रबंधन में होगा सुधार

डॉ. घोष के अनुसार, GPS सिस्टम दो प्रमुख लाभ देगा. पहला, यह पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाएगा. उन्होंने बताया कि पहले ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर्यटक जीप से गिर गए, और उन्हें तुरंत ढूंढ़ पाना मुश्किल हो गया था. GPS से अब ऐसी घटनाओं में तेज ट्रैकिंग और प्रतिक्रिया संभव होगी.