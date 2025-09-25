ETV Bharat / bharat

कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन बनी जीवन रेखा, 250000 लोगों ने किया सफर

श्रीनगर: ऐसे समय में जब जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH44) यात्रियों के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है, कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा और उत्तर रेलवे के जम्मू डिविजन द्वारा शुरू की गई लोकल ट्रेन सेवा ने लोगों को बड़ी राहत दी है.

वंदे भारत ट्रेन के दो रेक प्रतिदिन एक तरफ से और दो रेक दूसरी तरफ से चल रहे हैं और एक ट्रेन के आठ डिब्बों में 500 से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं. इस साल 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कटरा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने के बाद से, लगभग 2,50,000 लोग वंदे भारत के माध्यम से यात्रा का लाभ उठा चुके हैं.

ये यात्री जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी हैं, जो NH44 पर ट्रैफिक जाम में फंसे बिना कश्मीर घाटी की आसान यात्रा का लाभ उठा रहे हैं.

'लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई है'

ईटीवी भारत से बात करते हुए कटरा से श्रीनगर जा रहे पुलिसकर्मी नरेश कुमार ने कहा कि वंदे भारत योजना शुरू होने के बाद से ही लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई है. कुमार ने कहा, "कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान मैंने अपनी गाड़ी श्रीनगर में छोड़ दी और वंदे भारत ट्रेन से कटरा तक का सफर किया और बिना अधिक दिक्कतों के जम्मू स्थित अपने घर पहुंच गया. इसके अलावा, जब मैं अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रहा था, तो मैंने NH44 से सफर करने के बजाय फिर से वंदे भारत ट्रेन को प्राथमिकता दी, जहां अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है और श्रीनगर पहुंचने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लगता है. वंदे भारत ट्रेन से एक तरफ से सफर करने में सिर्फ तीन घंटे लगते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वंदे भारत का विस्तार जम्मू तक हो जाएगा, जिससे जम्मू से कटरा तक सड़क यात्रा कम हो जाएगी." यह ट्रेन जम्मू, उधमपुर, रियासी और आसपास के इलाकों में काम करने वाले कश्मीर घाटी के कर्मचारियों और जम्मू, उधमपुर, रियासी और आसपास के इलाकों के कर्मचारियों द्वारा भी पसंद की जा रही है.