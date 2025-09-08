ETV Bharat / bharat

जनता के कंधे पर 'बीमार' कांग्रेस सांसद, बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचे थे तारिक अनवर

बिहार के कटिहार सांसद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सांसद कंधा पर चढ़कर बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं.

Katihar MP Tariq Anwar
कंधे पर सवार सांसद तारिक अनवर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 11:28 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:00 PM IST

4 Min Read

कटिहार: बिहार के कटिहार में बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जनता के कंधे पर सवार नजर आए. इसका वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गयी है.

कंधे का सहारा लेना पड़ा: दरअसल, कटिहार सांसद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मनिहारी प्रखंड का दौरा करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान धुरियाही पंचायत के शिवनगर सोनाखाल में उन्हें जनता के कंधे का सहारा लेना पड़ा. काफी दूर तक लोग उन्हें कंधा पर लेकर चले.

'तबीयत बिगड़ी': इस मामले में कटिहार कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि सांसद की तबियत खराब होने के कारण गांव वालों ने उन्हें खुद उठाया. उन्होंने कहा कि हमने ट्रैक्टर, नाव और बाइक का इस्तेमाल किया. निरीक्षण के दौरान हमारा ट्रक कीचड़ में फंस गया और हमें लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा.

"बहुत गर्मी थी और सांसद की तबियत खराब थी. उनका सिर घूम रहा था. जैसे ही उन्होंने यह बात बतायी गांव वालों ने, प्यार से उन्हें उठा लिया." -सुनील यादव, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस

मुस्कुराते नजर आए सांसद: वीडियो में दिख रहा है कि सांसद को एक व्यक्ति कंधे पर लिए हुए हैं. सांसद मुस्कुराते रहे हैं. कभी-कभी बीच में कुछ लोग उक्त व्यक्ति को सहारा देते भी नजर आ रहे हैं. पीछे-पीछे सुरक्षा गार्ड और अन्य लोग चल रहे हैं.

BJP ने साधा निशाना: कांग्रेस के इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 'कांग्रेस की गरीब विरोधी मानसिकता! बिहार के कटिहार में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेसी सांसद तारिक अनवर ग्रामीणों के कंधे पर ही सवार हो गए. पीड़ित को और पीड़ा देना, कब तक गरीब और ग्रामीण लोगों का इस तरह अपमान करेगी कांग्रेस?'

पिता और दादा बड़े पदों पर रह चुके हैं: तारिक अनवर मूल रूप से अरवल जिले के रहने वाले हैं. इनके दादा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद जुबैर बिहार के पूर्व सीएम श्रीकृष्ण सिंह (कांग्रेस) थे. पिता शाह मुश्ताक अहमद भी बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं.

1977 पहली बार चुनाव लड़े: 1977 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर कटिहास से सांसद का चुनाव लड़े थे लेकिन हार मिली थी. हालांकि इसके बाद उन्हें सफलता मिली. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं. सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार में वित्त मंत्री भी रहे.

लंबे समय से लोकसभा के सदस्य: पहली बार 1972 में कांग्रेस में शामिल हुए थे. अनवर पिछले लंबे समय से लोकसभा के सदस्य हैं. कटिहार से 6 बार सांसद और महाराष्ट्र में दो बार राज्यसभा चुने चा चुके हैं.

सोनिया गांधी का किया था विरोध: 1999 में सोनिया गांधी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के खिलाफ विद्रोह किए थे. इस कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. कांग्रेस से इस्तीफा देकर शरद पवार और पीए संगमा के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का गठन किया था.

राज्यमंत्री बने: एनसीपी ने हालांकि 2004 से 2014 के बीच केंद्र में दो कार्यकालों के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का समर्थन करने का फैसला लिया. 2012 में तारिक अनवर को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया. महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया.

कांग्रेस में लौटे: हालांकि 19 साल बाद फिर से 2018 में राफेल सौदा विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगी पवार द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद एनसीपी से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए.

Last Updated : September 8, 2025 at 12:00 PM IST

