ETV Bharat / bharat

जनता के कंधे पर 'बीमार' कांग्रेस सांसद, बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचे थे तारिक अनवर

कंधे पर सवार सांसद तारिक अनवर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 8, 2025 at 11:28 AM IST | Updated : September 8, 2025 at 12:00 PM IST 4 Min Read

कटिहार: बिहार के कटिहार में बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जनता के कंधे पर सवार नजर आए. इसका वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गयी है. कंधे का सहारा लेना पड़ा: दरअसल, कटिहार सांसद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मनिहारी प्रखंड का दौरा करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान धुरियाही पंचायत के शिवनगर सोनाखाल में उन्हें जनता के कंधे का सहारा लेना पड़ा. काफी दूर तक लोग उन्हें कंधा पर लेकर चले. 'तबीयत बिगड़ी': इस मामले में कटिहार कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि सांसद की तबियत खराब होने के कारण गांव वालों ने उन्हें खुद उठाया. उन्होंने कहा कि हमने ट्रैक्टर, नाव और बाइक का इस्तेमाल किया. निरीक्षण के दौरान हमारा ट्रक कीचड़ में फंस गया और हमें लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. "बहुत गर्मी थी और सांसद की तबियत खराब थी. उनका सिर घूम रहा था. जैसे ही उन्होंने यह बात बतायी गांव वालों ने, प्यार से उन्हें उठा लिया." -सुनील यादव, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस मुस्कुराते नजर आए सांसद: वीडियो में दिख रहा है कि सांसद को एक व्यक्ति कंधे पर लिए हुए हैं. सांसद मुस्कुराते रहे हैं. कभी-कभी बीच में कुछ लोग उक्त व्यक्ति को सहारा देते भी नजर आ रहे हैं. पीछे-पीछे सुरक्षा गार्ड और अन्य लोग चल रहे हैं. BJP ने साधा निशाना: कांग्रेस के इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 'कांग्रेस की गरीब विरोधी मानसिकता! बिहार के कटिहार में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेसी सांसद तारिक अनवर ग्रामीणों के कंधे पर ही सवार हो गए. पीड़ित को और पीड़ा देना, कब तक गरीब और ग्रामीण लोगों का इस तरह अपमान करेगी कांग्रेस?'

Last Updated : September 8, 2025 at 12:00 PM IST