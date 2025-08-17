जम्मू: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रात भर हुई भारी बारिश के बीच बादल फटने से एक सुदूर गांव का संपर्क टूट गया. फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

अधिकारियों के अनुसार शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को जिले के राजबाग इलाके के जोड़घाटी में बादल फटने से गांव तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया और जमीन-जायदाद को भी कुछ नुकसान पहुंचा. बताया गया है कि पुलिस और एसडीआरएफ की एक संयुक्त टीम गांव के लिए रवाना कर दी गई है. आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.

उन्होंने बताया कि कठुआ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागड़ और चांगडा गांव तथा लखनपुर पुलिस थाना क्षेत्र के दिलवान-हुतली में भी भूस्खलन हुआ, लेकिन किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं है. अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश के कारण अधिकांश जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और उझ नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है.

अधिकारियों के अनुसार जिला प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और लोगों से उनकी सुरक्षा के लिए जलाशयों से दूर रहने का अनुरोध किया गया है.

अपडेट जारी है...