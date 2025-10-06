ETV Bharat / bharat

जैव-खनन से सबसे बड़े लैंडफिल की सफाई शुरू, दो साल में गायब हो जाएगा कचरा

इस प्रक्रिया में डंपिंग स्थलों की खुदाई और पुराने कचरे की कतारें बनाकर उन्हें बायो-रीमेडिएशन के जरिए स्थिर करना शामिल है. नगर निगम के शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के अनुसार कचरे को हवा के संपर्क में लाया जाता है और अपघटन में तेजी लाने के लिए उसे कम्पोस्टिंग बायो-कल्चर से डीकंपोज किया जाता है.

वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त फजल उल हसीब ने ईटीवी भारत को बताया, "इसके परिणामस्वरूप तब से 11 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा कचरा जमा हो गया." उन्होंने बताया कि अब नगर निगम ने एक कंपनी को नियुक्त किया है और बायोमाइनिंग के जरिए वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निपटान की एक परियोजना शुरू की है.

इस असहनीय गंध के कारण बीमारियां बढ़ गई थीं और यह आवारा कुत्तों के लिए प्रजनन स्थल बन गया था, जिससे लोगों को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी. कश्मीर के सबसे बड़े विशिष्ट स्वास्थ्य केंद्रों, SKIMS, अंचार झील और रिहायशी बस्तियों के पास एक खुले डंपिंग स्थल के रूप में 1985 में स्थापित यह लैंडफिल कभी कृषि योग्य भूमि और आर्द्रभूमि प्रणाली का हिस्सा था, लेकिन अब यहां प्रतिदिन 450 मीट्रिक टन से ज्यादा अनुपचारित कचरा जमा होता है.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लैंडफिल को तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से जमा हुए कचरे के लिए मुक्त किया जा रहा है, जिससे निवासियों का जीवन दयनीय हो गया था और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही थीं. श्रीनगर के व्यावसायिक केंद्र से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर, 75 एकड़ में फैला यह कचरा डंपिंग ग्राउंड, आस-पास के रिहायशी इलाकों में तीखी बदबू का मुख्य कारण था.

एक्स्पर्ट का बयान

विशेषज्ञ ने आगे कहा, "खाद बनाने वाले बायो-कल्चर अपशिष्ट के भीतर बायोजिकल हीट जनरेट करके डीकम्पोजिशन को तेज करते हैं, जिससे सुखाने में मदद मिलती है और नमी की कमी और कार्बनिक पदार्थों के कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में विघटित होने से कुल मात्रा 35-40 प्रतिशत तक कम हो जाती है. यह चरण, जिसे बायो-रेमेडिएशन कहा जाता है, अपशिष्ट को जांच के लिए तैयार करता है. अपशिष्ट तब स्थिर माना जाता है जब वह हीट या लैंडफिल गैस उत्पन्न नहीं करता है."

उनके अनुसार अपशिष्ट की जांच जैविक कणों, ईंटों, पत्थरों, प्लास्टिक, धातुओं और वस्त्रों को निकालने के लिए की जाती है और पुनर्चक्रण या को- प्रोसेसिंग के माध्यम से सड़क निर्माण सहित अन्य कार्यों में इसका पुन उपयोग किया जाता है.

मार्च 2025 में एसएमसी आयुक्त ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दो वर्षों के भीतर अचन लैंडफिल साइट से पुराने अपशिष्ट को हटाने के लिए एक वचनबद्धता दायर की थी. न्यायाधिकरण ने नगर निकाय पर 12 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया था और 2017 से 2025 के बीच पद पर रहे आठ पूर्व आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.

'प्राथमिकता वाली परियोजना'

जून 2025 में टॉप पद का कार्यभार संभालने वाले फजलुल हसीब ने कहा कि पूरे कचरे को साफ करने की यह प्रक्रिया मार्च 2028 तक पूरी हो जाएगी. इसका मतलब है कि हर महीने 30,000 मीट्रिक टन कचरा साफ किया जाएगा. उन्होंने कहा, "यह एक प्राथमिकता वाली परियोजना है. कचरे के निपटान की प्रक्रिया एक महीने से चल रही है. 80 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद हम उसी जगह पर एक इंटिग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करेंगे. इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित होगा. लैंडफिल में कचरा टावरों को हटाने से बदबू दूर हो जाएगी और आस-पास के इलाके रहने लायक हो जाएंगे."

ईदगाह के पास रहने वाले फारूक अहमद खान ने कहा कि बदबू ने उनके सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया है और कई लोग दूर स्थानों पर चले गए हैं. 67 वर्षीय बुजुर्ग ने सफाई कार्य के बारे में सुनकर राहत की सांस लेते हुए कहा, "कोई भी हमसे मिलने नहीं आना चाहता था. असहनीय बदबू के कारण भावी दुल्हन या दूल्हे के लिए रिश्ते भी मिलना मुश्किल हो गया था."

यह भी पढ़ें- साईं बाबा की 107वीं पुण्य तिथि: आंध्र प्रदेश के भक्त परिवार ने 1 किलो नवरत्न सोने का हार दान किया