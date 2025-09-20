ETV Bharat / bharat

कश्मीर के हाउसबोट उद्योग पर संकट, पर्यटकों की कमी से शिकारा मालिक परेशान

मोहम्मद याकूब दुनू, जो नीगीं झील में हाउसबोट चलाते हैं, बताते हैं कि उनके तीन हाउसबोट के 10 कमरे खाली पड़े हैं. पिछले पांच महीनों में सिर्फ एक बुकिंग मिली, वो भी सस्ते दाम पर. दुनू कहते हैं, "हमने पुणे और बेंगलुरु के सात पर्यटकों को सिर्फ 12,000 रुपये में ठहराया, जिसमें नाश्ता और रात का खाना भी शामिल था." उनकी हाउसबोट 109 साल से पर्यटकों की मेजबानी करती थीं, लेकिन अब कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है.

कश्मीर की नीगीं झील और डल झील, जो अपनी खूबसूरत हाउसबोट और शिकारों के लिए मशहूर हैं, अब खामोश हैं. पर्यटकों की भीड़ की जगह अब सिर्फ पानी की लहरों की आवाज सुनाई देती है. इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरण मेडो में हुए आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड की मौत के बाद से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है. इसका सबसे ज्यादा नुकसान हाउसबोट और शिकारा मालिकों को हुआ है.

श्रीनगर: कश्मीर की खूबसूरत नीगीं और डल झील, जो कभी पर्यटकों की हंसी-खुशी और शिकारों की रौनक से गुलजार रहती थीं, अब सन्नाटे में डूबी हैं. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसने हाउसबोट और शिकारा मालिकों की आजीविका पर गहरा असर डाला है. इस संकट ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है.

आतंकी हमले के बाद सरकार ने कश्मीर के 46 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया, जिससे पर्यटकों में डर और बढ़ गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को गलत बताया और कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों को नुकसान हुआ है. दुनू, जिनके तीन बच्चे और बीमार माता-पिता हैं, कहते हैं कि 1990 के दशक में भी इतनी बेरोजगारी नहीं देखी, जितनी अब है.

हाउसबोट मालिकों के लिए यह संकट उनकी आजीविका के लिए खतरा बन गया है. हर हाउसबोट की सालाना मरम्मत पर कम से कम 1.2 लाख रुपये खर्च होते हैं, लेकिन मालिकों के पास परिवार चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं. एक मालिक ने बताया कि उनके बच्चों की स्कूल फीस देने में दिक्कत हो रही है. स्कूल के प्रिंसिपल ने एक महीने की फीस माफ की, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता.

कश्मीर हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मंजूर अहमद पख्तून ने कहा, "हम उम्मीद कर रहे थे कि इस सीजन में पर्यटक लौटेंगे, लेकिन कोई बुकिंग या पूछताछ नहीं है. 3,000 कमरों में से सिर्फ 40 भरे हैं." ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष फारूक अहमद कुठू ने बताया कि यह हमला पर्यटन उद्योग के लिए "अभूतपूर्व संकट" बन गया है. कई होटल और हाउसबोट बंद हो चुके हैं, और लोग अपने कर्ज तक नहीं चुका पा रहे.

कुठू ने आगे कहा, "कई प्रतिष्ठानों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है क्योंकि वे लागत वसूल नहीं कर पा रहे हैं. पिछले तीन वर्षों में पर्यटन क्षेत्र, खासकर बड़े होटलों में भारी निवेश हुआ है. लेकिन अब पर्यटकों के न आने से लोगों को मासिक किश्तें चुकाने में दिक्कत हो रही है."

इसे भी पढ़ेंः