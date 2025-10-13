ETV Bharat / bharat

कश्मीरी युवाओं ने GTA गेम को 'हलाल' रील सीरीज में बदला

टीम अपने फॉर्मेट को 'हलाल कैओस' कहती है. यह मूल गेम के नाटकीय मिशनों की तरह है, लेकिन उन्हें सभी बुराइयों से मुक्त करता है. इसमें कोई नशीली दवाओं की डील नहीं, कोई नाइट क्लब सीन नहीं, कोई सड़क पर झगड़ा नहीं और कोई वेश्यावृत्ति नहीं.

'GTA कश्मीर ने सही आकार लिया' गेमप्ले में शुजा का किरदार निभाने वाले अरफात ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने पहले इसे बेतरतीब ढंग से आजमाया - कोई व्यक्ति बस GTA के किरदार की तरह चलता था, लेकिन जब हमने इसमें कश्मीरी भाषा, संवाद और हास्य जोड़ा, तो लोग तुरंत जुड़ गए. तभी GTA कश्मीर ने सही आकार लिया."

इस अप्रत्याशित सांस्कृतिक क्रांति के केंद्र में एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता अरफात बक्तू हैं, जिनकी कृतियां फिल्म समारोहों में दिखाई जा चुकी हैं. अपनी अगली फिल्म पर काम करने के बजाय, उन्होंने इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को परखने का फैसला किया.

श्रीनगर: क्या होता अगर दुनिया का सबसे विवादास्पद वीडियो गेम, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (GTA) कश्मीर में रचा-बसा होता, लेकिन उसमें अपराध, गाली-गलौज और खून-खराबा नहीं होता? श्रीनगर के युवाओं के एक समूह ने इस सवाल का जवाब एक वायरल इंस्टाग्राम सीरीज ग्रैंड थेफ्ट आटू (GTA) कश्मीर के जरिए दिया है, जहां मिशन कार चुराना नहीं, बल्कि स्थानीय बेकरी से ब्रेड लाना है.

इसके बजाय, उनकी तलाश केहवा की सामग्री खरीदने, नाक-भौं सिकोड़ने वाले पड़ोसियों से बचने, या चाय की ट्रे को बैलेंस करने जैसे किसी बॉस-स्तर की चुनौती के इर्द-गिर्द घूमती है. उनके वीडियो कितने भी सहज क्यों न दिखें, निर्माण प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से तीव्र है.

पांच सदस्यों की टीम

अरफात ने बताया, "कुछ सेकंड पब्लिश करने में हमें पूरा दिन लग जाता है. शूटिंग में लगभग डेढ़ घंटे लगते हैं, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन, जिसमें इफेक्ट, वॉयस, नक्शे जोड़ने में तीन से चार घंटे लगते हैं." पांच सदस्यों वाली यह टीम एक छोटी फिल्म यूनिट की तरह काम करती है. स्क्रिप्ट दो-तीन दिन पहले से तैयार की जाती है. श्रीनगर में लोकेशन का चुनाव बहुत सोच-समझकर किया जाता है और गेमप्ले के लॉजिक के हिसाब से ही सुधार की अनुमति होती है.

एक्टर जमीन एजाज मीर, जो अक्सर अकड़कर चलने वाले GTA-शैली के किरदार निभाते हैं, कहते हैं कि गेमिंग से मिली मांसपेशियों की याददाश्त उन्हें अभिनय में मदद करती है. उन्होंने कहा, "हम GTA खेलते हुए बड़े हुए हैं. मुझे हमेशा से इसमें कार चलाना पसंद था."

एजाज ने खुलासा किया, "जब हम शूटिंग करते हैं, तो मैं उन्हीं हाथों की हरकतों और रोबोट जैसी चाल की नकल करने की कोशिश करता हूं. चुनौती यह है कि इतना बेतुका काम करते हुए भी गंभीर कैसे रहा जाए." उन्होंने खुलासा किया , "अब हमारा समूह इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि औपचारिक अनुमतियों पर विचार कर रहा है. हम रॉकस्टार गेम्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए संपर्क कर रहे हैं, शायद सहयोग भी कर लें."

इस कैमरे के पीछे अफिफ बक्तू हैं, जो अरफ़ात के भाई हैं. उनकी सबसे बड़ी चुनौती फ्रेमिंग नहीं, बल्कि विवेक है. अफिफ ने कहा कि श्रीनगर में, खासकर पुराने शहर में, शूटिंग के लिए संवेदनशीलता की जरूरत होती लोग रुककर देखते हैं. हमें सबकी निजता का सम्मान करना होता है. हर ऐंगल, हर झुकाव का अंदाजा लगाया जाता है. शूटिंग के बाद, हम सब साथ बैठकर फाइनल कट को मंज़ूरी देते हैं.

यह भी पढ़ें- 'Must Try'! अश्विनी वैष्णव ने की स्वदेशी ऐप Mappls यूज करने की अपील, कहा-रेलवे MoU करेगी साइन