श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले से 14 साल की एक लड़की की हत्या का चौंकाने वाले मामला सामने आया है. मर्डर के इस मामले में पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया है. इलाके में इस हत्याकांड से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि, इलाके में यह इस तरह की पहली घटना है.
किशोरी की हत्या के मामले की जानकारी देते हुए, गांदरबल के सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने बताया कि पुलिस ने हत्या के मामले में मृतका की 22 साल की बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है. उन्होंने बताया कि खीर भवानी थाने में हत्या से संबंधित धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
खेतों में मिला शव
रविवार को नाबालिग लड़की का शव उसके घर से कुछ सौ मीटर दूर खेतों में पड़ा मिला. एसएसपी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस को मृतका की बड़ी बहन पर शक हुआ. जांच की शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, बाद में बड़ी बहन ने अपना अपराध कबूल कर लिया.
झगड़ा हुआ और बड़ी बहन ने छोटी बहन का किया कत्ल
एसएसपी पोसवाल ने बताया कि आरोपी लड़की ने पूछताछ के बाद बताया कि, वह और उसकी छोटी बहन अपनी मां की गुम हुई घड़ी खोजने के लिए अपने खेत पर गई थी. एसएसपी ने बताया कि, इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ. मामला इतना अधिक गंभीर हो गया कि, आरोपी बड़ी बहन ने पीड़िता छोटी बहन पर दो बार डंडे से वार किया. डंडे की मार से छोटी बहन ने दम तोड़ दिया.
फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए
एसएसपी ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति का नाम लेकर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की थी. एसएसपी ने यह भी बताया कि, जब पुलिस ने उस व्यक्ति का पता लगाया, तो वह पिछले दो दिनों से इलाके में नहीं मिला. उन्होंने आगे बताया कि श्रीनगर से घटनास्थल पर बुलाई गई फोरेंसिक टीम को मृतका के हाथों से आरोपी के बालों के टुकड़े मिले हैं. एसएसपी ने बताया कि जांचकर्ताओं ने मृतका के रिश्तेदार के घर से आरोपी के खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं.
Chief Minister has expressed deep anguish over the tragic killing of a minor girl in Ganderbal, terming it “inhuman & reprehensible.” He conveyed heartfelt condolences to the bereaved family and said that the perpetrators of this heinous act deserve the severest punishment.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 17, 2025
इस हत्या से आक्रोश
वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हत्याकांड पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने इस घटना को अमानवीय और निंदनीय करार दिया. एक्स पर एक बयान में, मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और कहा कि, मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इस चौंकाने वाली घटना से कश्मीर घाटी में सदमे और आक्रोश का माहौल है.
ये भी पढ़ें: कर्नाटक : पिता की मौत के बाद खुला राज, बेटे ने बताया पिता ने किया था भाई का मर्डर, कंकाल बरामद