ETV Bharat / bharat

पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में मूक संकट, मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी - PAHALGAM TERROR ATTACK

पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में खामोश संकट, अवसाद के रोगियों की संख्या बढ़ी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 15, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 3:09 PM IST 7 Min Read

श्रीनगर: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब पर्यटक कश्मीर से भाग रहे थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी. इस हमले के बाद रातों-रात पर्यटन उद्योग चौपट हो गया. लेकिन अब कश्मीर में एक खामोश मानसिक संकट उभरने लगा है. मनोचिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने ऐसे रोगियों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी है, जिनमें अनेक लक्षण थे और जिनकी आजीविका पर्यटन पर निर्भर थी. तीन वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुसार, पिछले दो सप्ताह में, श्रीनगर में सरकार के मानसिक रोग अस्पताल के तहत कश्मीर के मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (IMHANS) में आने वाले रोगियों में से लगभग 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पर्यटन से जुड़े हैं. उन्हें उम्मीद है कि ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी. IMHANS की सहायक प्रोफेसर डॉ. युमान कावूस (Dr Yuman Kawoos) ने ईटीवी भारत से बातचीत में पुष्टि की कि आतंकी हमले के बाद आर्थिक गिरावट ने कई लोगों को भावनात्मक रूप से उदास कर दिया है. उन्होंने कहा, "वित्तीय समस्याएं आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, लेकिन जब नुकसान भारी होता है, तो कई लोग इससे निपटने में सक्षम नहीं होते हैं." पहलगाम बाजार में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat) उन्होंने कहा, "हम देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र के लोग अवसाद, चिंता, घबराहट के दौरे और व्यवहार संबंधी समस्याओं जैसे विभिन्न लक्षणों की शिकायत करते हैं, यहां तक ​​कि उनके परिवारों में क्रोध और आक्रामकता भी होती है." उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पर्यटन के अचानक पतन के बाद कुछ मरीज एक दशक से अधिक समय के बाद उनके क्लिनिक में वापस आए हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पर्यटन उद्योग ठप हो गया है, जिससे हजारों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है. इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए थे. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद 90 प्रतिशत से अधिक पर्यटकों ने बुकिंग रद्द कर दी और सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत का योगदान देने वाला पर्यटन अब बंद हो गया है. डॉ. कावूस ने कहा कि कुछ मरीजों ने निराशा, खुद को दोष देना या यहां तक ​​कि आत्म-क्षति की भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "वे निराश महसूस कर रहे हैं और नहीं जानते कि वे जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें." दवा के अलावा, डॉक्टर उन्हें भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास बहाल करने के लिए मनोचिकित्सा सत्र की सलाह देते हैं. लेकिन संकट और गहराने की आशंका है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के कारण कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं. पहलगाम (ETV Bharat)

आईएमएचएएनएस के एक अन्य वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. जुनैद नबी, जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कुछ मरीजों का इलाज किया है, ने कहा, "कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए." उन्होंने कहा, "केवल एक मरीज ने पर्यटकों की सारी बुकिंग रद्द होने के बाद आत्महत्या के बारे में सोचा. अन्य लोग आक्रामक या चिंतित हो गए थे. कई लोग और उनके परिवार भी इस स्थिति के कारण पीड़ित हैं." 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवाद में कमी आने के कारण पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की आमद बढ़ी है. आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 2024 में 34.98 लाख पर्यटकों का रिकॉर्ड आगमन हुआ, जो 2021 में सिर्फ 6,65777 था. इनमें 43,600 से अधिक विदेशी थे, जो 2021 में 1614 थे. पर्यटकों की संख्या में उछाल ने कई लोगों को ऋण लेने और होटल तथा वाहन जैसे पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया. श्रीनगर में होटल व्यवसायी और युवा निवेशक इमाद अहमद उन लोगों में से हैं जो अब संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने पहलगाम में तीन होटल संपत्तियों में 5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था. अहमद कहते हैं, "होटल को लीज पर लेने के बाद मैंने छह महीने तक मरम्मत पर खर्च किए थे. अब गलीचा अछूता पड़ा है और होटल बंद हो गया है. मैं एक हफ्ते तक सो नहीं सका. मुझे शांत रहने के लिए एंटी-डिप्रेसेंट लेना पड़ा." अहमद का कहना है कि उन्हें तनाव से संबंधित तंत्रिका संबंधी समस्या के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया है. वह अकेले नहीं हैं. कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के अनुसार इन वर्षों में कश्मीर में 27,000 से अधिक वाणिज्यिक वाहन खरीदे गए, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित थे. केसीसीआई के अध्यक्ष जावीद अहमद टेंगा ने कहा, "हम पर्यटन से जुड़े लोगों के बड़े पैमाने पर कर्ज के बारे में जानते हैं." उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रमुख ऋणदाता जेएंडके बैंक के चेयरमैन से मुलाकात की ताकि कर्ज न चुकाने का कोई रास्ता निकाला जा सके. उन्होंने कहा, "इस निराशा का असर सिर्फ ट्रांसपोर्टरों पर ही नहीं बल्कि होटल व्यवसायियों और हस्तशिल्प तथा सामान्य व्यापार जैसे संबद्ध क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है." पहलगाम हमले से पहले, कश्मीर में हवाई और सड़क मार्ग से 10,000 से ज्यादा पर्यटक आ रहे थे और होटल व्यवसायी और ट्रैवल ऑपरेटर जून तक बुकिंग के कारण रिकॉर्ड पर्यटक सीजन की उम्मीद कर रहे थे. जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति 2021 में 2000 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश और प्रति वर्ष 50,000 नौकरियों के सृजन सहित महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे. अनंतनाग के एक होटल संचालक अब्दुल रशीद तेली ने पहलगाम में एक होटल किराए पर लेने के लिए बैंक से 17.5 लाख रुपये और रिश्तेदारों से 5 लाख रुपये उधार लिए थे. अप्रैल से शुरू होने वाले दो महीनों के लिए यह संपत्ति पूरी तरह से बुक हो चुकी थी. लेकिन उनके लिए यह वादा अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रिश्तेदारों के बीच उनकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंच सकती है, जिनसे उन्होंने जून तक पैसे लौटाने का वादा किया था. रशीद का कहना है, "अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगा. मैं रात भर इसके बारे में सोचता रहता हूं." उन्होंने कहा, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी खालीपन महसूस हुआ. उन्होंने कहा, "होटल ही मेरी आय का एकमात्र स्रोत था. अब मेरे पास कुछ भी नहीं है. मुझे नहीं पता कि मैं अपने चार लोगों के परिवार को कैसे चलाऊंगा, जिसमें मेरी दो कॉलेज जाने वाली बेटियां और एक बेटा शामिल है." यह भी पढ़ें- 'कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा..' श्रीनगर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

श्रीनगर: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब पर्यटक कश्मीर से भाग रहे थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी. इस हमले के बाद रातों-रात पर्यटन उद्योग चौपट हो गया. लेकिन अब कश्मीर में एक खामोश मानसिक संकट उभरने लगा है. मनोचिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने ऐसे रोगियों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी है, जिनमें अनेक लक्षण थे और जिनकी आजीविका पर्यटन पर निर्भर थी. तीन वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुसार, पिछले दो सप्ताह में, श्रीनगर में सरकार के मानसिक रोग अस्पताल के तहत कश्मीर के मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (IMHANS) में आने वाले रोगियों में से लगभग 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पर्यटन से जुड़े हैं. उन्हें उम्मीद है कि ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी. IMHANS की सहायक प्रोफेसर डॉ. युमान कावूस (Dr Yuman Kawoos) ने ईटीवी भारत से बातचीत में पुष्टि की कि आतंकी हमले के बाद आर्थिक गिरावट ने कई लोगों को भावनात्मक रूप से उदास कर दिया है. उन्होंने कहा, "वित्तीय समस्याएं आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, लेकिन जब नुकसान भारी होता है, तो कई लोग इससे निपटने में सक्षम नहीं होते हैं." पहलगाम बाजार में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat) उन्होंने कहा, "हम देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र के लोग अवसाद, चिंता, घबराहट के दौरे और व्यवहार संबंधी समस्याओं जैसे विभिन्न लक्षणों की शिकायत करते हैं, यहां तक ​​कि उनके परिवारों में क्रोध और आक्रामकता भी होती है." उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पर्यटन के अचानक पतन के बाद कुछ मरीज एक दशक से अधिक समय के बाद उनके क्लिनिक में वापस आए हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पर्यटन उद्योग ठप हो गया है, जिससे हजारों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है. इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए थे. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद 90 प्रतिशत से अधिक पर्यटकों ने बुकिंग रद्द कर दी और सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत का योगदान देने वाला पर्यटन अब बंद हो गया है. डॉ. कावूस ने कहा कि कुछ मरीजों ने निराशा, खुद को दोष देना या यहां तक ​​कि आत्म-क्षति की भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "वे निराश महसूस कर रहे हैं और नहीं जानते कि वे जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें." दवा के अलावा, डॉक्टर उन्हें भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास बहाल करने के लिए मनोचिकित्सा सत्र की सलाह देते हैं. लेकिन संकट और गहराने की आशंका है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के कारण कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं. पहलगाम (ETV Bharat) आईएमएचएएनएस के एक अन्य वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. जुनैद नबी, जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कुछ मरीजों का इलाज किया है, ने कहा, "कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए." उन्होंने कहा, "केवल एक मरीज ने पर्यटकों की सारी बुकिंग रद्द होने के बाद आत्महत्या के बारे में सोचा. अन्य लोग आक्रामक या चिंतित हो गए थे. कई लोग और उनके परिवार भी इस स्थिति के कारण पीड़ित हैं." 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवाद में कमी आने के कारण पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की आमद बढ़ी है. आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 2024 में 34.98 लाख पर्यटकों का रिकॉर्ड आगमन हुआ, जो 2021 में सिर्फ 6,65777 था. इनमें 43,600 से अधिक विदेशी थे, जो 2021 में 1614 थे. पर्यटकों की संख्या में उछाल ने कई लोगों को ऋण लेने और होटल तथा वाहन जैसे पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया. श्रीनगर में होटल व्यवसायी और युवा निवेशक इमाद अहमद उन लोगों में से हैं जो अब संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने पहलगाम में तीन होटल संपत्तियों में 5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था. अहमद कहते हैं, "होटल को लीज पर लेने के बाद मैंने छह महीने तक मरम्मत पर खर्च किए थे. अब गलीचा अछूता पड़ा है और होटल बंद हो गया है. मैं एक हफ्ते तक सो नहीं सका. मुझे शांत रहने के लिए एंटी-डिप्रेसेंट लेना पड़ा." अहमद का कहना है कि उन्हें तनाव से संबंधित तंत्रिका संबंधी समस्या के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया है. वह अकेले नहीं हैं. कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के अनुसार इन वर्षों में कश्मीर में 27,000 से अधिक वाणिज्यिक वाहन खरीदे गए, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित थे. केसीसीआई के अध्यक्ष जावीद अहमद टेंगा ने कहा, "हम पर्यटन से जुड़े लोगों के बड़े पैमाने पर कर्ज के बारे में जानते हैं." उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रमुख ऋणदाता जेएंडके बैंक के चेयरमैन से मुलाकात की ताकि कर्ज न चुकाने का कोई रास्ता निकाला जा सके. उन्होंने कहा, "इस निराशा का असर सिर्फ ट्रांसपोर्टरों पर ही नहीं बल्कि होटल व्यवसायियों और हस्तशिल्प तथा सामान्य व्यापार जैसे संबद्ध क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है." पहलगाम हमले से पहले, कश्मीर में हवाई और सड़क मार्ग से 10,000 से ज्यादा पर्यटक आ रहे थे और होटल व्यवसायी और ट्रैवल ऑपरेटर जून तक बुकिंग के कारण रिकॉर्ड पर्यटक सीजन की उम्मीद कर रहे थे. जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति 2021 में 2000 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश और प्रति वर्ष 50,000 नौकरियों के सृजन सहित महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे. अनंतनाग के एक होटल संचालक अब्दुल रशीद तेली ने पहलगाम में एक होटल किराए पर लेने के लिए बैंक से 17.5 लाख रुपये और रिश्तेदारों से 5 लाख रुपये उधार लिए थे. अप्रैल से शुरू होने वाले दो महीनों के लिए यह संपत्ति पूरी तरह से बुक हो चुकी थी. लेकिन उनके लिए यह वादा अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रिश्तेदारों के बीच उनकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंच सकती है, जिनसे उन्होंने जून तक पैसे लौटाने का वादा किया था. रशीद का कहना है, "अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगा. मैं रात भर इसके बारे में सोचता रहता हूं." उन्होंने कहा, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी खालीपन महसूस हुआ. उन्होंने कहा, "होटल ही मेरी आय का एकमात्र स्रोत था. अब मेरे पास कुछ भी नहीं है. मुझे नहीं पता कि मैं अपने चार लोगों के परिवार को कैसे चलाऊंगा, जिसमें मेरी दो कॉलेज जाने वाली बेटियां और एक बेटा शामिल है." यह भी पढ़ें- 'कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा..' श्रीनगर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Last Updated : May 15, 2025 at 3:09 PM IST