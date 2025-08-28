ETV Bharat / bharat

2014 की बाढ़ और प्रधानमंत्री पैकेज के बावजूद कश्मीर अभी भी कमजोर तटबंधों पर टिका हुआ है.

kashmir still stand on weak embankments despite 2014 floods pm package
कश्मीर की नदियां उफान पर (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 28, 2025 at 6:18 PM IST

7 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में दो दिनों की भारी और लगातार बारिश के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई. वहीं, बुधवार की रात को शालिना गांव के निवासी रेत की बोरियों से झेलम नदी के नाजुक तटबंध की रक्षा के लिए जागते रहे.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम एक लड़के की सतर्कता ने गांव को बाढ़ से बचा लिया, जिससे आस-पास के दर्जनों गांव और धान के खेत जलमग्न हो सकते थे. शालीना निवासी समीर अहमद ने बताया, "लड़के ने तटबंध में एक छोटी सी दरार से बाढ़ का पानी रिसते देखा था. गांव वालों ने बिना किसी सरकारी मदद के तुरंत रेत की बोरियों से दरार को भर दिया."

श्रीनगर के बाहरी इलाके में 2,000 निवासियों वाले गांव में झेलम का यह तटबंध व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना (सीएफएमपी) का हिस्सा था. इसे सितंबर 2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत मंजूरी दी गई थी. उन्होंने आगे कहा, "साल 2014 की बाढ़ ने कश्मीर और हमारे गांव को तबाह कर दिया था. तब से हम झेलम तटबंध को मज़बूत करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, उनकी मांगों को कोई नहीं सुन रहा है. जल स्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है.

सितंबर 2014 में, कश्मीर घाटी में एक भीषण बाढ़ आई, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए और घर, बाज़ार और कृषि फ़सलें तबाह हो गईं. साथ ही सड़कें और पुल भी बह गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से तबाह घाटी का दौरा किया और बाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 80,000 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री विकास पैकेज की घोषणा की.

सीएफएमपी इस पैकेज का एक घटक था और इसका ध्यान बाढ़ नियंत्रण और झेलम नदी, उसकी चार मुख्य सहायक नदियों विशो, रामबियारा, लिद्दर और सिंध, साथ ही श्रीनगर में उसके एकमात्र फ्लड लीकेज चैनल और झेलम नदी में गिरने वाली 103 जल धाराओं के तटबंधों को मज़बूत करने पर केंद्रित था.

झेलम और उसके फ्लड लीकेज चैनल,जो श्रीनगर के पादशाही बाग से बारामूला ज़िले के सोपोर तक फैला है, की ड्रेजिंग कोलकाता स्थित एक कंपनी मेसर्स रीच ड्रेजर्स द्वारा की गई थी. केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) की 2018 में की गई सिफारिशों के बाद, इस परियोजना को जम्मू-कश्मीर के बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग द्वारा आउटसोर्स किया गया था.

बाढ़ नियंत्रण विभाग ने दावा किया कि 2020 तक, उसने झेलम नदी के बाढ़ रिसाव चैनल की खुदाई की और नदी से जुड़े 670 किलोमीटर लंबे सिंचाई चैनलों की सफाई की. इसका नतीजा यह हुआ कि, अनंतनाग जिले के संगम और श्रीनगर के पादशाही बाग के बीच नदी की जल-वहन क्षमता 31,800 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) से बढ़कर 41,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) हो गई.

श्रीनगर के राम मुंशी बाग में, क्षमता 27,000 से बढ़कर 32,000 क्यूसेक हो गई. सोपोर में यह 2014 में 31,000 क्यूसेक से बढ़कर 2025 में 35,000 क्यूसेक हो जाने का अनुमान है. यह डेटा इस साल की शुरुआत में एक आरटीआई के जवाब में सामने आया था, जिसमें यह भी पता चला कि सीएफएमपी के तहत बाढ़ शमन के लिए 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी. हालांकि, केवल 16 ही 114.293 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई थीं.

इसके बावजूद, शालिना और अन्य बस्तियों में तटबंध टूटने का खतरा बना हुआ है, जिससे नदी के किनारे बसे पांच जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. बांदीपोरा के अशाम निवासी रफीक अहमद ने बताया कि सोनावारी में नदी के किनारे कमज़ोर तटबंधों के टूटने के डर से इलाके के लोग पूरी रात जागते रहे. उन्होंने कहा, "2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद भी तटबंधों को मज़बूत नहीं किया गया और न ही बाढ़ से निपटने के उचित उपाय किए गए. हर भारी बारिश के बाद हम खतरे में रहते हैं."

कश्मीर घाटी के दस जिलों में से, झेलम नदी पांच जिलों, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बांदीपोरा और बारामूला से होकर बहती है और घाटी के 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है. ये जिले बाढ़ के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि यहां की एक बड़ी आबादी नदी के किनारे निचले इलाकों में रहती है.

हालांकि विभाग बाढ़ नियंत्रण के लिए ड्रेजिंग को अपनी प्रमुख उपलब्धि बताता है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि नदी और उसके जलमार्गों की ड्रेजिंग अकेले बाढ़ को नहीं रोक सकती. वह इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) जैसे वैश्विक वैज्ञानिक पैनल इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि बाढ़ जैसी जलवायु-जनित आपदाएं बार-बार आने की आशंका है.

वरिष्ठ पर्यावरण पत्रकार अतहर परवेज ने बाढ़ रोकथाम के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा, "इसमें सॉइल इरोजन (मृदा अपरदन) को नियंत्रित करना, बाढ़ घाटियों और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण को नियंत्रित करना, नदी और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को बहाल करना, वनों की कटाई को रोकना और घाटी के चारों ओर स्थित करेवा नदियों से मिट्टी खनन को रोकना शामिल है."

परवेज ने कहा कि 2014 की बाढ़ के बाद, जनता और सरकार, दोनों ही अक्सर चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में अपनी साझा ज़िम्मेदारियों को संबोधित किए बिना आपदाओं के लिए प्रकृति को दोषी ठहराते रहे हैं. उन्होंने कहा कि, इस रवैये को तत्काल बदलना होगा.

उन्होंने आगे कहा, "चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल की हानि और आर्थिक क्षति को कम करने के लिए प्रभावी निवारक रणनीतियां विकसित करना बेहद ज़रूरी है. इनमें प्रभाव-आधारित और स्थानीयकृत पूर्व चेतावनी प्रणालियां, आपदाओं के आसन्न होने पर यात्रा संबंधी सलाह जारी करना, एक उचित आवास नीति और नदी जलग्रहण क्षेत्रों का उपचार शामिल है. सभी विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए और निर्माण से पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए."

सामाजिक कार्यकर्ता और वकील नवीद बुख्तियार ने कहा कि जल निकायों में बड़े पैमाने पर खनन, अनियमित और अवैज्ञानिक निर्माण, और पर्यावरण कानूनों के खराब क्रियान्वयन ने जम्मू-कश्मीर को प्राकृतिक और मानव निर्मित, दोनों तरह की आपदाओं के लिए संवेदनशील बना दिया है. उन्होंने कहा, "जलाशयों से खनिजों का खनन किया गया है और बाढ़ बफर ज़ोन में निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है; लोगों और सरकार दोनों द्वारा. 2014 की बाढ़ से कोई सबक नहीं सीखा गया. सरकार को एक व्यापक आपदा प्रबंधन नीति बनानी चाहिए और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण कानूनों को लागू करना चाहिए."

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि क्षेत्र के लोग अब बाढ़ और आपदाओं के निरंतर भय में न रहें. उन्होंने कहा, "मौसम सुधरने के कारण अब हम खतरे से बाहर हैं. लेकिन अगर बारिश चार दिन और जारी रहती, तो हमें 2014 से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता था. मैं अधिकारियों के साथ बैठकर यह समझूंगा कि 2014 की बाढ़ के बाद क्या उपाय किए गए थे और पैसे खर्च करने में कहां चूक हुई. हम साल-दर-साल (बाढ़ के) डर में नहीं रह सकते."

