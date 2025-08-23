श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है. इसका नाम अल्ताफ हुसैन वागे है. बेहराम शोपियां का रहनेवाला है. यह गिरफ्तारी पुलिस स्टेशन सीआई/एसआईए कश्मीर की धारा 13, 18, 18-बी, 38, 39 के तहत की गई.

राज्य जांच एजेंसी ने अपने बयान में बताया कि एक मामले में जांच चल रही थी. जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे पता कि इनका संबंध हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े एक आतंकवादी हैंडलर से है, जो देश के दूसरे हिस्सों से गतिविधियां चला रहा है. उसके इशारे पर आतंकवादी साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होकर, भारत विरोधी विचारों का प्रचार और प्रसार करके आतंकवादी, गैरकानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था.

बयान में कहा गया है कि उसकी गतिविधियों का उद्देश्य न केवल भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देना था, बल्कि असंतोष, सार्वजनिक अव्यवस्था और सांप्रदायिक घृणा को भड़काना भी था. एजेंसी के बयान में बताया गया कि अल्ताफ हुसैन वागे की गिरफ्तारी स्लीपर सेल का पता लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है. पाकिस्तानी आतंकवादी संचालकों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ भी उसके संबंध हैं.

इससे पहले शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) का इस्तेमाल करते हुए दो सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संबंधों के आरोप में बर्खास्त कर दिया था. जांच में पता चला था कि करनाह, कुपवाड़ा में एक शिक्षक और केरन, कुपवाड़ा में एक सहायक स्टॉकमैन आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे. खुफिया एजेंसियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री साक्ष्य एकत्र किए थे.

अगस्त 2020 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, मनोज सिन्हा ने सक्रिय आतंकवादियों और उनके समर्थन नेटवर्क, जिनमें ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) और सरकारी संस्थानों में निहित समर्थक शामिल हैं, दोनों को लक्षित करके आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने को प्राथमिकता दी है.

इसे भी पढ़ेंः