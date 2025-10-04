ETV Bharat / bharat

कोविड महामारी की आड़ में धोखाधड़ी, एक NGO के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

कोविड महामारी की आड़ में कश्मीर के एक एनजीओ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नौकरियों के लिए स्वयंसेवकों से धोखाधड़ी की.

Kashmir NGO
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में फर्जी नियुक्तियां जारी करने के आरोप में पुलिस की अपराध शाखा ने एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी.

पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने अपराध शाखा को पत्र लिखकर एनएचएम निदेशक द्वारा जारी किए गए कथित फर्जी नियुक्ति आदेश के प्रसार का आरोप लगाया था.

प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शीर्षक वाला फर्जी आदेश
अधिकारी ने आगे कहा, "अधिसूचना संख्या SHS/NHM/J&K/HR/10259 दिनांक 10.05.2021 के तहत "विभिन्न पदों (कश्मीर संभाग) के लिए प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शीर्षक वाला यह फर्जी आदेश जाली पाया गया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था, जिससे जनता में भ्रम पैदा हो रहा था."

आरोपियों की पहचान
आरोपियों की पहचान अब्दुल कयूम नाइक, अब्दुल कयूम खान, मोहम्मद अशरफ हुर्रा, मुश्ताक अहमद सोफी और हिलाल अहमद बहार के रूप में हुई है. अधिकारी के मुताबिक, जांच में पाया गया कि इस घोटाले के पीछे जम्मू-कश्मीर हेल्थ केयर सर्विसेज नामक एक गैर-सरकारी संगठन का हाथ था, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान स्वैच्छिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था.

एनजीओ सदस्यों ने स्वयंसेवकों से धोखाधड़ी से किया संपर्क
अपराध शाखा ने आगे कहा, "एनजीओ के प्रबंधन सदस्यों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस अनुमोदन का अनुचित लाभ उठाया. उन्होंने स्वयंसेवकों से धोखाधड़ी से संपर्क किया, एनएचएम के तहत स्थायी नियुक्ति दिलाने के बहाने उनके दस्तावेज प्राप्त किए और उनसे पैसे भी वसूले."

उन्होंने एनएचएम जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक के जाली हस्ताक्षर करके एक फर्जी चयन सूची तैयार की. उनके कृत्यों से प्रथम दृष्टया आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 66-D के तहत दंडनीय अपराधों का खुलासा होता है.

ये भी पढ़ें: कोविड-19 वैक्सीन और अचानक मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं!

Last Updated : October 4, 2025 at 1:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

COVID PANDEMIC COVER SCAMSKASHMIR NGONHM JOBS5 BOOKEDCOVID PANDEMIC COVER SCAMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.